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Новини За кордоном
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Унаслідок атаки на аеродром в Енгельсі загинули троє російських військових, - Міноборони РФ. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Вночі на аеродромі в російському Енгельсі пролунали вибухи. Повідомлялося про загиблих.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Засоби ППО в понеділок збили на малій висоті на підльоті до військового аеродрому "Енгельс" Саратовської області український безпілотник. Унаслідок падіння його уламків 3 російські військові, які перебували на аеродромі, зазнали смертельних поранень. Авіатехніку не пошкоджено", - заявили в Міністерстві.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У російському Енгельсі вночі лунали вибухи, була оголошена повітряна тривога. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+78
Щось "обломки" якісь "ізбіратєльні" - мабуть ганялися по аеродрому за вояками
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26.12.2022 07:41
+55
Сльози знов заважають писати так жалка кацапав...
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26.12.2022 07:43
+37
Кацапским заверениям верить - себя не уважать... Даешь независимые новости об уничтожении трех ТУшек.
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26.12.2022 07:43
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Соображали на троих?
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26.12.2022 07:40 Відповісти
Типо, спецы по тормозухе.
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26.12.2022 07:44 Відповісти
Гарно пішли, "з огоньком"! Ще на новорічний концерт Кабздона встигнуть!
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26.12.2022 07:54 Відповісти
Если МО Рашки говорит--- то переверните текст наоборот
не было -было
не пострадало-пострадало
осколки значит НЛО вбиздюлив прямо в цель...
шото про 4 раненых молчат...
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26.12.2022 09:43 Відповісти
Щось "обломки" якісь "ізбіратєльні" - мабуть ганялися по аеродрому за вояками
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26.12.2022 07:41 Відповісти
це були онуки алєксандра матросова. вони самі під уламки кинулись.
дуже вже хотіли дружинам на новий рік ладу подарувати
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26.12.2022 13:25 Відповісти
Кацапским заверениям верить - себя не уважать... Даешь независимые новости об уничтожении трех ТУшек.
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26.12.2022 07:43 Відповісти
Сльози знов заважають писати так жалка кацапав...
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26.12.2022 07:43 Відповісти
Аби дощ не пішов..
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26.12.2022 08:35 Відповісти
та отож...
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26.12.2022 09:04 Відповісти
Може інопланітянє ?
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26.12.2022 07:43 Відповісти
"Может Зинка?"
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26.12.2022 10:43 Відповісти
А може це США реанімували рейганівську програму СОІ(стратегічна оборонна ініціатива) з 80х? Тай їбошать кацапню бойовими лазерами? Совкові генсеки від СОІ кип'ятком дзюрили і так доганяли Штати що обхєзались.
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26.12.2022 08:11 Відповісти
100% это Стрижи. У кацапни от этих штучек подгорает все и везде.
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26.12.2022 08:25 Відповісти
Совковые но неплохо доработанные

Так то это вообще хлам "на лампах"
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26.12.2022 09:04 Відповісти
Нееее, не могут. Классик писал, что редкая птица долетит до средины Днепра. А тут кацапия. Далеко....
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26.12.2022 09:18 Відповісти
Может тех стрижей теперь сами в гаражах клепает?
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26.12.2022 15:40 Відповісти
А троє кацапів вночі на аєродромі, де перебували, невже не спали в казармі ?
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26.12.2022 07:48 Відповісти
Мабуть керосин зливали, для святкування Нового Року
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26.12.2022 07:50 Відповісти
Ну десь так є. Це три прапорюги зі служби ПММ."Тяжолая утрата для ваєнно-підарастіческіх сіл рассоссіі".
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26.12.2022 08:18 Відповісти
там ще й спирту на бортах ********
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26.12.2022 08:52 Відповісти
А ти думаєш - аеродром пустий вночі? Навіть коли нема польотів? А вартові на стоянках? А чергова зміна на КДП?
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26.12.2022 08:44 Відповісти
Тройничок!
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26.12.2022 13:10 Відповісти
Вибухи на відео не схожі на обломк
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26.12.2022 07:50 Відповісти
Отрицательно выжили
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26.12.2022 07:57 Відповісти
Зимова кульова блискавка, буває
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26.12.2022 08:03 Відповісти
Так закопайте.
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26.12.2022 08:05 Відповісти
Та й х... на них.
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26.12.2022 08:09 Відповісти
В Чернобаевку что ли переименовали бы этот Энгельс? Чтоб современнее звучало.
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26.12.2022 08:10 Відповісти
Похоже, что размер нашего беспилотника был сопоставим с размером МИГ-29, который якобы сбил малазийский Боинг.....
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26.12.2022 08:13 Відповісти
пох на дохлих кацапів. хоча один пєпєлац підсмажили? у "второй армии мира" кожен стратегічний ТУ на рахунку і кожен знищений такий ТУ є невідновлювальною втратою.
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26.12.2022 08:15 Відповісти
На параше случайно нет аэродромов в городах Маркс и Членин?
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26.12.2022 08:16 Відповісти
В бившем членінхрадє ( нинчє піттірі по фінськи) є пулково. А на Карельському перешийку є віськовий в пос.лєвашово.Там в милому ніби якесь "НП" було на кацапії.
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26.12.2022 08:25 Відповісти
Маркс - "зачухане село" (райцентр) кілометрів за 50 на північний схід від Енгельса Коли там проїжджав у 1987 році - там і асфальт не на всіх вулицях був
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26.12.2022 08:47 Відповісти
Это ТунгуZZкий метеорит бабахнул,сибирскую Тайгу спутал с самыми нищим городом Саратов...особенно мне нравятся домики деревянные в два этажа времён товарисича Сралина...ни воды ни туалета...БОМЖатник короче👹👹👹🦍🦍🦍 зато встали с колен ..🤣
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26.12.2022 08:18 Відповісти
Пусть этот метеорит назовут "ZOV KaбZона"
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26.12.2022 10:22 Відповісти
На Різдво 25 грудня є гарна українська традиція- хор Александрова летить до Кобзона на концерт. Мало. Хіба три цього разу. Дайош цілий хор?
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26.12.2022 08:20 Відповісти
забулися дописати -" Які сиділи в самольоті".
Чи може в сАмальотАх?🤔
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26.12.2022 08:22 Відповісти
Разделяющийся обломок пошёл по чёткой траектории.
Вот вам и "авось"...
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26.12.2022 08:24 Відповісти
Є гарна ціль авіацентр ім.Чкалова в ахтубінську .
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26.12.2022 08:37 Відповісти
Мені не цікаво скільки знищено терористів, мені цікаво скільки пошкоджено літаків, якими ці терористи скидають ракети на Україну. Бажано, щоб на ці аеродроми прилітало щось кожної неділі.
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26.12.2022 08:38 Відповісти
А КТО, А КТО ЕТО СДЭЛАЛ?
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26.12.2022 08:40 Відповісти
Відстань Харків ахтубінськ 749 км. Саме те для Стрижа!
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26.12.2022 08:41 Відповісти
По факту имеем, российское пво своих на земле убивают. Всё идёт по плану, т. е. пятясь от здравого смысла.
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26.12.2022 08:47 Відповісти
В первый раз тоже "сбили"

Видно же что как летел так и попал куда нужно
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26.12.2022 08:56 Відповісти
це інопланетяни прилетіли
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26.12.2022 09:06 Відповісти
Ну какие такие беспилотники? Все намного прозаичнее. Кацапы сливали с бобрера спирт. Есть там такая муйня против обледенения этой шайтан-арбы. Слили спирт, употребили. А потом решили закусить горячим. Слили с бомбера керосин, шоб щи сварить. Прямо под ерапланом варили, потому что дождик моросил. И просто неудачно покурили махорки. Так звиздануло, шо аж 5 ерапланов навернулось.
https://www.dialog.ua/russia/264938_1672037314

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26.12.2022 09:29 Відповісти
То "Різдв'яна" зірка вдало впала...
Хепі крісмас, суки!
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26.12.2022 09:39 Відповісти
Как то интересно. Рашистские военные среди поля сидели что в них попало а в самолеты которые в 100 раз больше не попало?
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26.12.2022 09:41 Відповісти
Они закрЬІли ху#лольотЬІ собой.
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26.12.2022 10:02 Відповісти
Удар по аеродрому в день ПеВеО - це супер водіння пісюном по губам рашистів
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26.12.2022 09:54 Відповісти
Смерть нацистам! Клоуни
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26.12.2022 09:59 Відповісти
Гори оно все синим пламенем.
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26.12.2022 10:01 Відповісти
Нужно на новый год кацапам зАкинуть таких обломков на красную площадь что бы не забывали что идёт спецоперация.....
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26.12.2022 10:02 Відповісти
удар по аеродрому відбувся у День військової протиповітряної оборони , що відзначається в РФ 26 грудня.
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26.12.2022 10:34 Відповісти
було би добре, якщо через тиждень-другий знову "збили" безпілотник трьома мосКАЛЛями!
Бог любить ТРІЙЦЮ! ХАХАХ!
Зб'ють три рази трьома мосКАЛЛями.
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26.12.2022 10:43 Відповісти

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26.12.2022 10:55 Відповісти
Цензор свежак выставили, скачайте себе https://t.me/engels_4at/6992
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26.12.2022 10:56 Відповісти
А можно просто по Енгельсу наступного разу.
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26.12.2022 10:59 Відповісти
Ти той Енгельс хоч раз бачив? Більше половини будинків - приватний сектор Будинки ще довоєнної забудови! В 1941-му вигнали звідти німців-колоністів а потім заселили їх мобілізованими з сіл селюками
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26.12.2022 11:16 Відповісти
Не можна. Бо то мирні кацапи, їх бомбити не можна. Нам то не треба, бо станемо терористами вже ми.Почекай, вони один одного жерти будуть.
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26.12.2022 12:28 Відповісти
////
новые дополнения:
ППО спрацювало успішно в одну із службових будівель аеропорту, де на той момент перебували військовослужбовці чергової зміни, у тому числі й бойові льотчики.

текст:
срочно! подробности атаки на аэродром:
Оперативный источник сообщает, что ПВО сработало по вражескому беспилотнику успешно, в штатном режиме. Ракета ПВО прошла по касательной по БПЛА в следствии чего он изменил траекторию и попал в одну из служебных построек, где в тот момент находились военнослужащие дежурной смены, в том числе и боевые летчики. На данный момент известно о 3 погибших и 2 раненных
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26.12.2022 11:07 Відповісти
"Приятственно" - якщо це правда! Бо частіш всього "сили на чергуванні" у "літунів" перебувають у будівлі КДП (контрольно-диспетчерського пункту) А це - "нервовий центр аеродрому"
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26.12.2022 11:12 Відповісти
хай Бог пробаче... головне щоб льотчики як раз і були "200"...
літунів в русні вже не так багато то ж кожен вартий уваги нашого БПЛА (а як двоє...то бінго!)
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26.12.2022 11:19 Відповісти
Подробности будут, когда пожар потушат.
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26.12.2022 11:16 Відповісти
уламки українського дрону "впали" на уламки недоімперії )). Знак просто якийсь))
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26.12.2022 11:36 Відповісти
кацапи, отак виглядає ДЕМІЛІТАРІЗАЦІЯ, коли б"ють по військових об'єктах, а не коли хєрачать по пологових будинках, дитячих лікарнях та торгівельних центрах. Рукожопи козломорді.
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26.12.2022 11:40 Відповісти
.. явная ложь не 3 погибли...Оккупант с болот мацковии врет
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26.12.2022 11:42 Відповісти
Щось не бачу надпису "український" на палаючому небі...
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26.12.2022 12:27 Відповісти
😄
Кацапи пиз**нці - так швидко обломки безпілотника не літають, так швидко літають тільки ракети 🤓
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26.12.2022 16:09 Відповісти
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26.12.2022 19:03 Відповісти
это знак)
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27.12.2022 00:27 Відповісти
ага чорная метка
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27.12.2022 00:44 Відповісти
 
 