Унаслідок атаки на аеродром в Енгельсі загинули троє російських військових, - Міноборони РФ. ВIДЕО

Вночі на аеродромі в російському Енгельсі пролунали вибухи. Повідомлялося про загиблих.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Засоби ППО в понеділок збили на малій висоті на підльоті до військового аеродрому "Енгельс" Саратовської області український безпілотник. Унаслідок падіння його уламків 3 російські військові, які перебували на аеродромі, зазнали смертельних поранень. Авіатехніку не пошкоджено", - заявили в Міністерстві.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У російському Енгельсі вночі лунали вибухи, була оголошена повітряна тривога. ВIДЕО