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Окупанти розселяють населення Луганщини по комунальних установах, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

окупація

На тимчасово окупованій території Луганської області окупаційна влада вирішила "тимчасово", на період зими, розселити населення по комунальних установах так званої "ЛНР".

Про це повідомляє Луганська ОВА, інформує Цензор.НЕТ

"Населення вирішили "тимчасово" розселити по комунальних установах так званої "ЛНР". Так, на минулому тижні туди "на час зими" вирушили чергові 22 жителі. Ще одну групу людей вивезли у тому ж загадковому напрямку із Сєверодонецька", - йдеться у повідомленні.

В ОВА також розповіли, що перетнути річку Сіверський Донець на окупованих цьогоріч територіях віднедавна можна лише в одному місці – між Лисичанськом та Сєвєродонецьком. "Всі інші понтонні переправи окупанти прибрали. Мости, звісно ніхто відновлювати й не збирався", - зазначається у дописі.

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Автор: Марина Макєєва
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ну сама доброта.. і путлера для компаніі привезіть
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26.12.2022 09:14 Відповісти
А в зоопарке Луганска тоже расселять будут ? Это же надо было Украине 8 лет так дамбить бомбас, что все зимовали дома, но пришли "асвабадители" из Расеи и вот она "свабода"
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26.12.2022 09:19 Відповісти
О, то народ йде до руssокомунізму, підселюють з своїми харчами і унітазами?

По дорозі до комунізму, годувати ніхто не обіцяв.
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26.12.2022 09:26 Відповісти
Ура.
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26.12.2022 09:32 Відповісти
 
 