У Старобільську та Біловодську шпиталі переповненні пораненими загарбниками, - ОВА

Росіяни продовжують зазнавати значних втрат на Луганщині. Медичні заклади регіону, переобладнані ними у госпіталі, переповнені пораненими бойовиками.

Про це повідомляє Луганська ОВА, Інформує Цензор.НЕТ.

"До шпиталю в Старобільську за останній час доставлено близько 50 важкопоранених військовослужбовців ворога. Не краща для противника ситуація і в Біловодську. Туди завезли більше сотні військових РФ.

Цивільне місцеве населення звернутися до лікарні практично не має змоги", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти розселяють населення Луганщини по комунальних установах, - ОВА