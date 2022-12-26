У Старобільську та Біловодську шпиталі переповненні пораненими загарбниками, - ОВА
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Росіяни продовжують зазнавати значних втрат на Луганщині. Медичні заклади регіону, переобладнані ними у госпіталі, переповнені пораненими бойовиками.
Про це повідомляє Луганська ОВА, Інформує Цензор.НЕТ.
"До шпиталю в Старобільську за останній час доставлено близько 50 важкопоранених військовослужбовців ворога. Не краща для противника ситуація і в Біловодську. Туди завезли більше сотні військових РФ.
Цивільне місцеве населення звернутися до лікарні практично не має змоги", - йдеться в повідомленні.
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в тих лікарнях ‼️