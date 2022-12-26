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лікарня (1098) Луганщина (4412) окупація (5821)

У Старобільську та Біловодську шпиталі переповненні пораненими загарбниками, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

лікарня

Росіяни продовжують зазнавати значних втрат на Луганщині. Медичні заклади регіону, переобладнані ними у госпіталі, переповнені пораненими бойовиками.

Про це повідомляє Луганська ОВА, Інформує Цензор.НЕТ.

"До шпиталю в Старобільську за останній час доставлено близько 50 важкопоранених військовослужбовців ворога. Не краща для противника ситуація і в Біловодську. Туди завезли більше сотні військових РФ.

Цивільне місцеве населення звернутися до лікарні практично не має змоги", - йдеться в повідомленні. 

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Автор: Марина Макєєва
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Це не бойовики , а мразь кончена і окупанти кляті , які мають здохнути
в тих лікарнях ‼️
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26.12.2022 09:46 Відповісти
Гарний руський -мертвий руський! А важко пораненим бажаю скорішого потрапляння на концерт до кобзона...Там зараз аншлаг....
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26.12.2022 09:47 Відповісти
Все идет по плану..
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26.12.2022 09:52 Відповісти
Не нужно называть их русскими. Вы им делаете услугу и отдаёте честь, примазывая московское говно к святым киевским стенам.
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26.12.2022 10:55 Відповісти
 
 