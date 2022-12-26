331 дитина в Україні вважається зниклою безвісти
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В Україні із початку повномасштабної війни з РФ наразі вважається безвісти зниклою 331 дитина.
Про це у фейсбуці поінформувала пресслужба Офісу Омбудсмана України, передає Цензор.НЕТ.
"Інформація за даними державного порталу розшуку дітей "Діти війни" станом на 26 грудня 2022 року: 331 дитина – зникла, 8517 – знайдені, 125 – повернуті", - зазначається в повідомленні.
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Colt
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Frol Fedoroff
показати весь коментар26.12.2022 12:04 Відповісти Мені подобається 1
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