331 дитина в Україні вважається зниклою безвісти

В Україні із початку повномасштабної війни з РФ наразі вважається безвісти зниклою 331 дитина.

Про це у фейсбуці поінформувала пресслужба Офісу Омбудсмана України, передає Цензор.НЕТ.

"Інформація за даними державного порталу розшуку дітей "Діти війни" станом на 26 грудня 2022 року: 331 дитина – зникла, 8517 – знайдені, 125 – повернуті", - зазначається в повідомленні.

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