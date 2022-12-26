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331 дитина в Україні вважається зниклою безвісти

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

діти

В Україні із початку повномасштабної війни з РФ наразі вважається безвісти зниклою 331 дитина.

Про це у фейсбуці поінформувала пресслужба Офісу Омбудсмана України, передає Цензор.НЕТ.

"Інформація за даними державного порталу розшуку дітей "Діти війни" станом на 26 грудня 2022 року: 331 дитина – зникла, 8517 – знайдені, 125 – повернуті", - зазначається в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 328 дітей вважаються зниклими безвісти в Україні

Автор: Наталя Джума
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Вот как набираются дети для ритуалов, для педофилов и т.д.
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26.12.2022 11:38 Відповісти
Это те дети о пропаже которых заявили родители, близкие и опекуны. А сколько детей пропало без вести в одном Мариуполе? По десяткам сел и поселков, что и теперь находятся в оккупации?
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26.12.2022 12:04 Відповісти
 
 