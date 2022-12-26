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Рашисти з артилерії та мінометів обстріляли громаду на Сумщині, - ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські загарбники обстріляли громаду Сумщини, зафіксовано 9 "прильотів".
Про це повідомив голова ОВА Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.
"Після 22 години вечора, 25 грудня, російські війська із артилерії та мінометів обстріляли Середино-Будську громаду. Загалом було 9 прильотів", - йдеться в повідомленні.
За словами Живицького решта частина ночі була без обстрілів.
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