Рашисти з артилерії та мінометів обстріляли громаду на Сумщині, - ОВА

Російські загарбники обстріляли громаду Сумщини, зафіксовано 9 "прильотів".

Про це повідомив голова ОВА Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.

"Після 22 години вечора, 25 грудня, російські війська із артилерії та мінометів обстріляли Середино-Будську громаду. Загалом було 9 прильотів", - йдеться в повідомленні.

За словами Живицького решта частина ночі була без обстрілів.

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