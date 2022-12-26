Армія РФ використовує в Україні оборонну тактику мінних полів, - британська розвідка

Російська армія в Україні перейшла до нової оборонної тактики за допомогою мінних полів. Але вони можуть бути ефективними лише, якщо прикриті спостереженням та вогнем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, з жовтня російські сили здебільшого зосередилися на будівництві оборонних позицій на багатьох ділянках лінії фронту в Україні.

За даними британської розвідки, це включає встановлення додаткових полів протитанкових та протипіхотних мін, що виходить за межі установок російської військової доктрини.

Мінні поля є ефективною перешкодою для навчених військ лише в тому випадку, якщо вони прикриті спостереженням і вогнем. "Серйозною проблемою для російських сил, імовірно, буде брак засобів спостереження та навченого персоналу для ефективного спостереження за великими площами нових мінних полів", - йдеться в повідомленні Міноборони Британії.

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