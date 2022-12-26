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Армія РФ використовує в Україні оборонну тактику мінних полів, - британська розвідка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

міни,розмінування

Російська армія в Україні перейшла до нової оборонної тактики за допомогою мінних полів. Але вони можуть бути ефективними лише, якщо прикриті спостереженням та вогнем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, з жовтня російські сили здебільшого зосередилися на будівництві оборонних позицій на багатьох ділянках лінії фронту в Україні.

За даними британської розвідки, це включає встановлення додаткових полів протитанкових та протипіхотних мін, що виходить за межі установок російської військової доктрини.

Мінні поля є ефективною перешкодою для навчених військ лише в тому випадку, якщо вони прикриті спостереженням і вогнем. "Серйозною проблемою для російських сил, імовірно, буде брак засобів спостереження та навченого персоналу для ефективного спостереження за великими площами нових мінних полів", - йдеться в повідомленні Міноборони Британії.

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Автор: Наталя Джума
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тактику "все після себе засрати", як не міна, то сміття чи гамно
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26.12.2022 10:24 Відповісти
Мінні поля - хороша оборонна тактика Однак вона має і свій зворотній бік - вона обмежує власні війська у наступальному маневрі! Мінне поле - не ящик з ************ , який можна піднять на руки, завантажить у вантажівку та перевезти в інше місце І польоту снварядів чи ракет воно завадить не може
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26.12.2022 10:30 Відповісти
так ось чому зенералісімус вЗесвіту, наказав забрати мінні поля... Готувався атакувати...
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26.12.2022 11:17 Відповісти
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26.12.2022 11:25 Відповісти
 
 