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26 грудня у Донецькій області відбуваються екстрені відключення світла

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світло

За розпорядженням Укренерго 26 грудня на Донеччині впроваджені екстрені відключення електроенергії

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДТЕК Донецькі електромережі.

"Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють. Просимо набратися терпіння та зберігати спокій", - йдеться в повідомленні.

У компанії зазначили, що екстрені відключення електрики запроваджують за розпорядженням Укренерго. Це необхідно для збалансування енергосистеми та уникнення аварій на обладнанні.

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Автор: Марина Макєєва
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Дивно читати про відключення світла у Донецькій. Там люди і так на виживання.
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26.12.2022 11:05 Відповісти
Удивительно. У них свет все это время был ? А как же "бимбили бамбас 8 лет" ? Только сейчас разбимбили что свет пропал ?
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26.12.2022 11:34 Відповісти
 
 