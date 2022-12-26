Справи Майдану: Ексзаступника секретаря РНБО Сівковича судитимуть за організацію розгону, - Офіс генпрокурора

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишнього заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Володимира Сівковича.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Слідством встановлено, що 30 листопада 2013 року обвинувачений організував і контролював насильницький розгін працівниками спецпідрозділу міліції "Беркут" мирної акції протесту на Майдані Незалежності в м. Києві.

До мирних протестувальників, без передбачених законодавством підстав, застосовувалося фізичне насильство та спеціальні засоби. Внаслідок цього заподіяно тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості 55 громадянам, вчинено насильницькі дії, які завдали фізичного болю, ще понад 30 потерпілим.

"Обвинуваченому інкриміновано організацію незаконного перешкоджання службовою особою проведенню мітингів та організацію перевищення влади працівниками правоохоронних органів із застосуванням фізичного насильства (ч. 3 ст. 27, ст. 340 та ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 365 КК України)", - йдеться у повідомленні.

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Нагадується також, що за вчинення злочинів, пов’язаних з подіями 30 листопада 2013 року в м. Києві, до кримінальної відповідальності притягнуто загалом 47 осіб. З них - 6 високопосадовців, у тому числі експрезидент України та міністр внутрішніх справ, Секретар РНБО, а також 41 правоохоронець.

Упродовж 2017 – 2022 років до суду передано 26 обвинувальних актів щодо 38 осіб. Наразі справи стосовно 33 осіб розглядаються судами м. Києва.

Раніше повідомлялося, що працівники ДБР повідомили про підозру у державній зраді колишньому заступнику секретаря Ради нацбезпеки і оборони Володимиру Сівковичу та трьом співробітникам ФСБ РФ за шпигунство.

10 червня 2020 року Володимира Сівковича було оголошено у міжнародний розшук.