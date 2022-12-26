Справи Майдану: Ексзаступника секретаря РНБО Сівковича судитимуть за організацію розгону, - Офіс генпрокурора
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишнього заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Володимира Сівковича.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
Слідством встановлено, що 30 листопада 2013 року обвинувачений організував і контролював насильницький розгін працівниками спецпідрозділу міліції "Беркут" мирної акції протесту на Майдані Незалежності в м. Києві.
До мирних протестувальників, без передбачених законодавством підстав, застосовувалося фізичне насильство та спеціальні засоби. Внаслідок цього заподіяно тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості 55 громадянам, вчинено насильницькі дії, які завдали фізичного болю, ще понад 30 потерпілим.
"Обвинуваченому інкриміновано організацію незаконного перешкоджання службовою особою проведенню мітингів та організацію перевищення влади працівниками правоохоронних органів із застосуванням фізичного насильства (ч. 3 ст. 27, ст. 340 та ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 365 КК України)", - йдеться у повідомленні.
Нагадується також, що за вчинення злочинів, пов’язаних з подіями 30 листопада 2013 року в м. Києві, до кримінальної відповідальності притягнуто загалом 47 осіб. З них - 6 високопосадовців, у тому числі експрезидент України та міністр внутрішніх справ, Секретар РНБО, а також 41 правоохоронець.
Упродовж 2017 – 2022 років до суду передано 26 обвинувальних актів щодо 38 осіб. Наразі справи стосовно 33 осіб розглядаються судами м. Києва.
Раніше повідомлялося, що працівники ДБР повідомили про підозру у державній зраді колишньому заступнику секретаря Ради нацбезпеки і оборони Володимиру Сівковичу та трьом співробітникам ФСБ РФ за шпигунство.
10 червня 2020 року Володимира Сівковича було оголошено у міжнародний розшук.
Будь ласка, зачекайте...
Чи зможете ви обирати собі помічників самостійно, без узгодження з Лубянкою та з відповідним набором завдань від парнєй в штатском?
Питання не празне, бо г-н Сівковіч нарешті офіційно визнаний СБУ саме агентом ФСБ, на що США вказували ще в січні - і от як тепер бути з його багаторічним помічником, знаменитим патріотом і державником Д. Гетманцевим?
.................
Звичайно, для 4/5 населення сам ореол "слуґі народа" прєвише всяких підозр, аби кого в "монобільшість" не беруть - але ми не будемо наївними, бо майже всі прогнози щодо руйнівної діяльності подібних персонажів підтвердились наслідками 24.02.
І з цим треба щось робити, ваше "********" залиште хомячкам.
В.Прозапас
P.S> До речі, а шо там з єфрємовим? Його теж під шуиок випустили з країни?
У нас арестовывают или передают в суд только сбежавших чиновников выс ранга.
Даже Медведчуку позволили вывезти самолеты перед арестом.... Думаю и его жена не голая выехала...
2. Іван Кубраков останнім часом більш активно висловлюється про Україну - виключно про "недобитий фашизм", ідентифікує білоруських громадян, які воюють за Україну тощо... Міністр внутрішніх справ не володіє зовнішньою розвідкою, але має достобіса добре джерело інформації в Україні. Він та його голова слідчого комітету хваляться в себе в пресі тим, як оперативно виловлюють усіх диверсантів, які "пройшли підготовку в Україні" або мали контакт із певними людьми в нашій державі. Вам нагадати, як там з ними розправляються? Стріляють у коліна. Потім загроза страти.
3. Обидва Кубракови публічно не наголошують на своїх родинних стосунках, але вони дуже тісні, що підтверджено втягуванням у підряди на дорожні проєкти в Україні, які веде Кубраков київський білоруських фірм під контролем Кубракова мінського. Серед них: «Белавтодор», «ДСТ №4 г. Бреста» і не тільки вони. А про бітумні й інші заводи я вже й мовчу.
4. До самого вторгнення чимало українців обурювалися: навіщо в бік білоруського кордону, зокрема в Чорнобильську зону, споруджували такі шикарні й широкі дороги, ще гірко жартували, що для рашистських танків. Виявилося, що то були не жарти.
5. Тема ймовірного наступу з Білорусі залишається актуальною. Рашистсько-білоруському контингенту дуже важлива інформація про мінування та перегородження доріг, знищені мости тощо, а також потрібний друг, який би міг пролобіювати мінімалізацію руйнування доріг за основними напрямками вторгнення. Посада навіть нинішнього віце-прем'єра надає всі ці можливості таке знати.
6. Тепер О.Кубраков нещодавно увійшов до ставки верховного головнокомандувача, і отримає доступ до всіх військових таємниць, пов'язаних з обороною України.
Я не роблю жодних висновків, просто наводжу факти. Тільки одного такого пункту було б досить, щоб усунути такого носія надзвичайної загрози Україні. Але коли ставленик Портнова й Захарченка у нас прямий заступник голови опи й контролює всіх силовиків, а в ГУР заведені відверті вороги й ватники, то тема коханого племінника ката білоруського народу якось тьмяніє...