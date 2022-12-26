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Справи Майдану: Ексзаступника секретаря РНБО Сівковича судитимуть за організацію розгону, - Офіс генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сівкович

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишнього заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Володимира Сівковича.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Слідством встановлено, що 30 листопада 2013 року обвинувачений організував і контролював насильницький розгін працівниками спецпідрозділу міліції "Беркут" мирної акції протесту на Майдані Незалежності в м. Києві.

До мирних протестувальників, без передбачених законодавством підстав, застосовувалося фізичне насильство та спеціальні засоби. Внаслідок цього заподіяно тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості 55 громадянам, вчинено насильницькі дії, які завдали фізичного болю, ще понад 30 потерпілим.

"Обвинуваченому інкриміновано організацію незаконного перешкоджання службовою особою проведенню мітингів та організацію перевищення влади працівниками правоохоронних органів із застосуванням фізичного насильства (ч. 3 ст. 27, ст. 340 та ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 365 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Завершено спецрозслідування щодо Сівковича за підозрою у силовому розгоні Євромайдану у 2013 році, - ДБР

Нагадується також, що за вчинення злочинів, пов’язаних з подіями 30 листопада 2013 року в м. Києві, до кримінальної відповідальності притягнуто загалом 47 осіб. З них - 6 високопосадовців, у тому числі експрезидент України та міністр внутрішніх справ, Секретар РНБО, а також 41 правоохоронець.

Упродовж 2017 – 2022 років до суду передано 26 обвинувальних актів щодо 38 осіб. Наразі справи стосовно 33 осіб розглядаються судами м. Києва.

Раніше повідомлялося, що працівники ДБР повідомили про підозру у державній зраді колишньому заступнику секретаря Ради нацбезпеки і оборони Володимиру Сівковичу та трьом співробітникам ФСБ РФ за шпигунство.

10 червня 2020 року Володимира Сівковича було оголошено у міжнародний розшук.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+25
А как там поживает его зам Гетьманцев, который называл допфинансирование армии перед войной на 50 млрд. "политическим популизмом"?.....
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26.12.2022 11:15
+20
Єрмак був правою рукою рига Ельбруса Тадеєва- організатора тітушні на Київському ЄвроМайдані... Ну і Татаров. І Портнов - який створив їх усіх
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26.12.2022 11:17
+15
Клоуны,этот деятель продолжает керовать делами в Украине из моцквы через своего помощника-лотерейщика и плевать ему на суды.
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26.12.2022 11:18
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А как там поживает его зам Гетьманцев, который называл допфинансирование армии перед войной на 50 млрд. "политическим популизмом"?.....
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26.12.2022 11:15 Відповісти
всєх тварєй по парє?
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26.12.2022 11:35 Відповісти
Це ужасно, але уявіть, що ви агент ФСБ, якого делегували в українську владу для різних "какіх разніц" та "одін народ", і ви стали нардепом-регіоналом Сівковічєм.

Чи зможете ви обирати собі помічників самостійно, без узгодження з Лубянкою та з відповідним набором завдань від парнєй в штатском?

Питання не празне, бо г-н Сівковіч нарешті офіційно визнаний СБУ саме агентом ФСБ, на що США вказували ще в січні - і от як тепер бути з його багаторічним помічником, знаменитим патріотом і державником Д. Гетманцевим?
.................
Звичайно, для 4/5 населення сам ореол "слуґі народа" прєвише всяких підозр, аби кого в "монобільшість" не беруть - але ми не будемо наївними, бо майже всі прогнози щодо руйнівної діяльності подібних персонажів підтвердились наслідками 24.02.

І з цим треба щось робити, ваше "********" залиште хомячкам.

В.Прозапас
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26.12.2022 11:43 Відповісти
Єрмак був правою рукою рига Ельбруса Тадеєва- організатора тітушні на Київському ЄвроМайдані... Ну і Татаров. І Портнов - який створив їх усіх
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26.12.2022 11:17 Відповісти
Ну, по-перше, він вже давно втік. По-друге, навіть якщо його засудять, то лише заочно. По-третє, його адвокати можуть подати апеляцію і розпочати судову тяганину. По-четверте, вирок йому можуть змінити з часом, а потім взагалі скасувати. А потім сівкович повернеться до України і буде спокійно собі тут жити. Як зробив це свого часу портнов і як роблять це зараз бойко та шуфрич.
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26.12.2022 11:17 Відповісти
Портнов прискакав сюди коли 73% ідіотів посадовили блазня на трон.
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26.12.2022 11:21 Відповісти
А хіба блазень кудись подівся? І хіба 73% порозумнішали?
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26.12.2022 11:22 Відповісти
Жити він тут НЕ БУДЕ - це вже наша справа, а не влади
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26.12.2022 11:23 Відповісти
А чому з 2014 року тут живуть шуфрич та бойко? лєна бандарєнка? ахмьотов? І не просто живуть, а ще й з телевізора не вилазять?

P.S> До речі, а шо там з єфрємовим? Його теж під шуиок випустили з країни?
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26.12.2022 11:25 Відповісти
👍💯
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26.12.2022 11:33 Відповісти
У них видимо в папочках кое-что припрятано на всяк случай. Такие знают много....
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26.12.2022 11:39 Відповісти
Ну з владою все зрозуміло - там у всіх рило в пуху. Але ж є купа войвничо налаштованих (принаймні на словаж) патріотів. Кого не послухаєш - готові порвати всіх за Україну. Але чомусь на ригів колишніх їхня безкопромісність не поширюється. Чомусь ніхто з суворих дядьків у камуфляжі, з купою загрозливих татуювань, горами м'язів та доступом до *********** зброї якось ніяковіють та замовкають коли треба щось цілком конкретне зробити зі своїми бандитами. Це ж так страшно зі своєю мафією розпочати війну, так? Простіше кацапів мочити на фронті, ніж з організованою злочинністю у тилу розібратися...
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26.12.2022 11:44 Відповісти
...заочно ви можете мене навіть бити... (с)
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26.12.2022 11:35 Відповісти
Причому навіть ногами...
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26.12.2022 11:39 Відповісти
Конечно сбежал.....
У нас арестовывают или передают в суд только сбежавших чиновников выс ранга.
Даже Медведчуку позволили вывезти самолеты перед арестом.... Думаю и его жена не голая выехала...
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26.12.2022 13:56 Відповісти
Клоуны,этот деятель продолжает керовать делами в Украине из моцквы через своего помощника-лотерейщика и плевать ему на суды.
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26.12.2022 11:18 Відповісти
******* наші суди виносити вироки тим кого нема в країні і весь час забувають про тих хто поки є
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26.12.2022 11:19 Відповісти
Про тих хто є згадають коли вони втечуть, а зараз не на часі.
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26.12.2022 11:23 Відповісти
суди не наші нажаль....(
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26.12.2022 11:24 Відповісти
💯
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26.12.2022 11:35 Відповісти
вофка зе !!! коли посадиш татарова, єрмака, гігілашвілі, тощо ???
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26.12.2022 11:26 Відповісти
а как насчет ставленника сивковича абсолютно неуважаемого гетманцева?
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26.12.2022 12:01 Відповісти
А його друга ГЕТТМАНЦЕВА нарешті в гонять із ВР ?
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26.12.2022 12:09 Відповісти
А коли до суду буде направлена кримінальна справа на організаторів розгону ФОПів біля ВР? Чи таке провадження не відкривали?
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26.12.2022 12:28 Відповісти
В оточені Зельоного виключно бувша ригівська когорта. Можна хватати з заплющеними очима, і легко довести дії проти України.
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26.12.2022 12:49 Відповісти
Не пройшло і 10 років.
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26.12.2022 18:00 Відповісти
Журналістське розслідування Тараса Чорновола: виявляється, 1. майбутній прем'єр-міністр уряду Зе, нинішній Віце-прем'єр-міністр з відновлення України, Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України (так називається його офіційна посада, бо неофіційна відома всім уже з 2019-го - керівник дорожнього дерибану) Олександр Кубраков - рідний племінник міністра внутрішніх справ лукашенківської Білорусі, ката білоруського народу, хресного батька тамтешного омону Івана Кубракова. Батько Олександра Микола - старший рідний брат Івана. На цій ссиллі фото: надзвичайно схожі, різниця віку між ними - 15 років.
2. Іван Кубраков останнім часом більш активно висловлюється про Україну - виключно про "недобитий фашизм", ідентифікує білоруських громадян, які воюють за Україну тощо... Міністр внутрішніх справ не володіє зовнішньою розвідкою, але має достобіса добре джерело інформації в Україні. Він та його голова слідчого комітету хваляться в себе в пресі тим, як оперативно виловлюють усіх диверсантів, які "пройшли підготовку в Україні" або мали контакт із певними людьми в нашій державі. Вам нагадати, як там з ними розправляються? Стріляють у коліна. Потім загроза страти.
3. Обидва Кубракови публічно не наголошують на своїх родинних стосунках, але вони дуже тісні, що підтверджено втягуванням у підряди на дорожні проєкти в Україні, які веде Кубраков київський білоруських фірм під контролем Кубракова мінського. Серед них: «Белавтодор», «ДСТ №4 г. Бреста» і не тільки вони. А про бітумні й інші заводи я вже й мовчу.
4. До самого вторгнення чимало українців обурювалися: навіщо в бік білоруського кордону, зокрема в Чорнобильську зону, споруджували такі шикарні й широкі дороги, ще гірко жартували, що для рашистських танків. Виявилося, що то були не жарти.
5. Тема ймовірного наступу з Білорусі залишається актуальною. Рашистсько-білоруському контингенту дуже важлива інформація про мінування та перегородження доріг, знищені мости тощо, а також потрібний друг, який би міг пролобіювати мінімалізацію руйнування доріг за основними напрямками вторгнення. Посада навіть нинішнього віце-прем'єра надає всі ці можливості таке знати.
6. Тепер О.Кубраков нещодавно увійшов до ставки верховного головнокомандувача, і отримає доступ до всіх військових таємниць, пов'язаних з обороною України.
Я не роблю жодних висновків, просто наводжу факти. Тільки одного такого пункту було б досить, щоб усунути такого носія надзвичайної загрози Україні. Але коли ставленик Портнова й Захарченка у нас прямий заступник голови опи й контролює всіх силовиків, а в ГУР заведені відверті вороги й ватники, то тема коханого племінника ката білоруського народу якось тьмяніє...
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26.12.2022 19:29 Відповісти
 
 