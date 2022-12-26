В енергосистемі значний дефіцит потужності, у низці регіонів аварійні відключення, - "Укренерго"
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Станом на 26 грудня дефіцит потужності в енергосистемі залишається суттєвим.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".
Також, як зазначається, наявні обмеження у системі передачі електроенергії внаслідок значних пошкоджень магістральних мереж масованими атаками росіян. У зв’язку з цим до всіх областей доведені ліміти споживання.
"Наразі через перевищення лімітів споживання введені аварійні відключення у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Львівській, Київській областях та у м. Києві. На об’єктах генерації та електромережах, пошкоджених внаслідок вже дев'яти масованих російських атак, тривають ремонтні роботи", - йдеться у повідомленні.
Через масштабність та складність пошкоджень відновлення обладнання та функціонування низки ключових об’єктів вимагає значного часу.
"Укренерго", генерація та оператори систем розподілу роблять все можливе для покращення ситуації з електропостачанням в країні.
"Водночас ми розуміємо наміри ворога і ризики повторних атак на електромережі та електростанції. Маємо бути готовими до різних ситуацій та подбати про тих, хто цього потребує. Ми готові до будь-яких сценаріїв та за будь-яких умов відновлювати роботу енергосистеми", - додають в "Укренерго".
Будь ласка, зачекайте...
Половина говорить, що проблеми з генеруючими потужностями.
А інша половина говорить, що з потужностями все добре, є проблема з розподіленням.
Ви уж там домовтесь брехати в унісон...
Для вас мабуть "норма" за кілька днів забувати все, що вам обіцяла влада (на виборах, чи ще) і всі їх виправдовування та всю їх брехню.
1) раздовбанi електростанцii
2) раздовбане обладнання (провода та транси).
Вони обидвi паралельнi, одночасно. Так обидвi проблеми присутнi. Хотiли нормально розiгнати блоки станцiй, а чим роздавати на людей, якщо трансформери крякнули?
КМУ постанова від 6 грудня 2022 р. № 1355 "Деякі питання діяльності Державної служби з етнополітики та свободи совісті " https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1355-2022-п#Text
Вінницька обл., а не Винницька.
Використовували хоча б вбудовану перевірку правопису в Word. Хоча навіть з цим писати правильно технічні терміни ніколи не навчаться