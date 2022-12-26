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В енергосистемі значний дефіцит потужності, у низці регіонів аварійні відключення, - "Укренерго"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Станом на 26 грудня дефіцит потужності в енергосистемі залишається суттєвим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

Також, як зазначається, наявні обмеження у системі передачі електроенергії внаслідок значних пошкоджень магістральних мереж масованими атаками росіян. У зв’язку з цим до всіх областей доведені ліміти споживання.

"Наразі через перевищення лімітів споживання введені аварійні відключення у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Львівській, Київській областях та у м. Києві. На об’єктах генерації та електромережах, пошкоджених внаслідок вже дев'яти масованих російських атак, тривають ремонтні роботи", - йдеться у повідомленні.

Через масштабність та складність пошкоджень відновлення обладнання та функціонування низки ключових об’єктів вимагає значного часу.

"Укренерго", генерація та оператори систем розподілу роблять все можливе для покращення ситуації з електропостачанням в країні.

Читайте: 26 грудня у Донецькій області відбуваються екстрені відключення світла

"Водночас ми розуміємо наміри ворога і ризики повторних атак на електромережі та електростанції. Маємо бути готовими до різних ситуацій та подбати про тих, хто цього потребує. Ми готові до будь-яких сценаріїв та за будь-яких умов відновлювати роботу енергосистеми", - додають в "Укренерго".

В енергосистемі значний дефіцит потужності, у низці регіонів аварійні відключення, - Укренерго 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+18
А всі телеканали гребуть кіловати без обмежень, прославляючи найвеличнішого діяча всєя Галактики і її окресностєй.
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26.12.2022 11:33
+17
Мутять та гонять, як завжди:
Половина говорить, що проблеми з генеруючими потужностями.
А інша половина говорить, що з потужностями все добре, є проблема з розподіленням.
Ви уж там домовтесь брехати в унісон...
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26.12.2022 11:34
+7
Я так розумію, ахмьотов вже пожиттєву індульгенцію отримав? А після війни йому ще орден та звання почесного громадянина України дадуть? Мда... Нічого тут нормального не буде, якщо ригам перефарбованим будуть все пробачати. Причому не влада, а насамперед народ...
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26.12.2022 11:38
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А всі телеканали гребуть кіловати без обмежень, прославляючи найвеличнішого діяча всєя Галактики і її окресностєй.
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26.12.2022 11:33 Відповісти
Мутять та гонять, як завжди:
Половина говорить, що проблеми з генеруючими потужностями.
А інша половина говорить, що з потужностями все добре, є проблема з розподіленням.
Ви уж там домовтесь брехати в унісон...
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26.12.2022 11:34 Відповісти
Ти якесь хворе мале
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26.12.2022 12:57 Відповісти
"Хворий", тому, що пам'ятаю виправдовування влади більше кількох днів?
Для вас мабуть "норма" за кілька днів забувати все, що вам обіцяла влада (на виборах, чи ще) і всі їх виправдовування та всю їх брехню.
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26.12.2022 13:20 Відповісти
ти для цього сьогодні зареєструвався, чучєло зєльоноє?
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26.12.2022 16:20 Відповісти
так проблеми 2:

1) раздовбанi електростанцii

2) раздовбане обладнання (провода та транси).

Вони обидвi паралельнi, одночасно. Так обидвi проблеми присутнi. Хотiли нормально розiгнати блоки станцiй, а чим роздавати на людей, якщо трансформери крякнули?
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26.12.2022 20:09 Відповісти
Я так розумію, ахмьотов вже пожиттєву індульгенцію отримав? А після війни йому ще орден та звання почесного громадянина України дадуть? Мда... Нічого тут нормального не буде, якщо ригам перефарбованим будуть все пробачати. Причому не влада, а насамперед народ...
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26.12.2022 11:38 Відповісти
та в нас вже клуб олiгархоненавистникiв. Вони э гроши викачують з нашого штату. Офшори, беспредел на кримiнал-звьязках.
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26.12.2022 20:12 Відповісти
, ахмьотов вже індульгенцію отримав з 2014 г
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26.12.2022 11:41 Відповісти
У меня в сети 190-200 вольт
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26.12.2022 12:05 Відповісти
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26.12.2022 12:17 Відповісти
Біля на кого працюєш ?
КМУ постанова від 6 грудня 2022 р. № 1355 "Деякі питання діяльності Державної служби з етнополітики та свободи совісті " https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1355-2022-п#Text
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26.12.2022 12:31 Відповісти
Русня взагалі не палиться з фейками.
Вінницька обл., а не Винницька.
Використовували хоча б вбудовану перевірку правопису в Word. Хоча навіть з цим писати правильно технічні терміни ніколи не навчаться
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26.12.2022 14:42 Відповісти
Це гєрус ********?
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26.12.2022 13:01 Відповісти
Які массовані атаки?Вчора?Чім далі від атак тім гірше становище.Це гіпотеза,але мені здається ,немає теплової генерації.
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26.12.2022 19:42 Відповісти
Генерації немає від нестачі вугілля та мудрої політики уряду та регуляторів.Скоріше за все олігархі теж вимучівают додатковий прибуток - отже війна.
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26.12.2022 19:45 Відповісти
А якісь цифри оце приватне укренерго може вказати,наприклад,скільки виробили за добу електроенергії,скільки використали.
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26.01.2023 14:41 Відповісти
 
 