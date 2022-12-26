Найчастіше окупанти атакують об’єкти критичної інфраструктури неподалік Києва, - Повітряні сили

Російські окупанти масовано обстрілюють усю територію України. Проте найчастіше загарбники цілять по об’єктах критичної інфраструктури неподалік від Києва.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на спікера командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Найбільше атакують столицю. Зрозуміло, що столиця - це ціль №1 для ворога", - сказав він.

Ігнат зазначив, що Київ був ціллю росіян ще з перших днів повномасштабної війни, коли вони намагалися захопити аеродроми, висадити десант та взяти столицю в кільце.

"Зараз атакують по-іншому, атакуючи об'єкти критичної інфраструктури довкола Києва. Це об'єкти паливно-енергетичного сектору. Саме туди окупанти спрямовують найбільше своїх крилатих ракет", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни більше застосовують крилаті ракети в денний час, а іранські дрони - вночі, - Повітряні сили