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Київ (13828) обстріл (20980) інфраструктура (248) Повітряні сили (1237) Ігнат (698)

Найчастіше окупанти атакують об’єкти критичної інфраструктури неподалік Києва, - Повітряні сили

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

енергетика,укренерго,обстріл

Російські окупанти масовано обстрілюють усю територію України. Проте найчастіше загарбники цілять по об’єктах критичної інфраструктури неподалік від Києва.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на спікера командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Найбільше атакують столицю. Зрозуміло, що столиця - це ціль №1 для ворога", - сказав він.

Ігнат зазначив, що Київ був ціллю росіян ще з перших днів повномасштабної війни, коли вони намагалися захопити аеродроми, висадити десант та взяти столицю в кільце.

"Зараз атакують по-іншому, атакуючи об'єкти критичної інфраструктури довкола Києва. Це об'єкти паливно-енергетичного сектору. Саме туди окупанти спрямовують найбільше своїх крилатих ракет", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни більше застосовують крилаті ракети в денний час, а іранські дрони - вночі, - Повітряні сили

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
Ніхрена. Я вчора тут на сайті згадував жінку на роботі разом з моєю дружиною. В неї знищили будинок під час боїв, живе в вагончику. Каже- єслі б наші нє сапратівлялісь, то всьо було б ціле. Жилі прі Зєлєнском, жілі б і прі путіне.- Так що не вся вата виліковна. Бачте, навіть хірургія не допомогла.
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26.12.2022 12:13
+7
Так может в ответ ударить по мацкве? Чтобы мацквичи хоть раз понюхали пороха и поседели в темноте в подвалах под вой сирен
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26.12.2022 11:58
+4
Спасибо, Капитан Очевидность !
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26.12.2022 11:45
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Спасибо, Капитан Очевидность !
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26.12.2022 11:45 Відповісти
він так і не сказав з якого високого кабінету кацапам передають координати ще вцілілої інфраструктури
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26.12.2022 13:16 Відповісти
А у нас об'єкти паливно-енергетичного сектору лише біля Києва?
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26.12.2022 11:48 Відповісти
Ні, але більше за все ракет летить по інфраструктурі київщини. Суха статистика. Тому що "где они сейчас в киевской области ? Их нет... а почему ? Да потому шо получили *****... вот и все" (с) Маршал
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26.12.2022 11:52 Відповісти
Жуков
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26.12.2022 11:54 Відповісти
Якось Ви трохи зневажливо висловилися, ні?

До Вашого відома, людина, цитату якої Ви навели, це керівник Департаменту патрульної поліції Євген Жуков:

https://streamable.com/jjp0jt
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26.12.2022 12:02 Відповісти
Я подумал что вы про того, другого вспомнили, извините, не в том контексте
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26.12.2022 12:03 Відповісти
Apologies accepted. Just get your facts straight next time, fella
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26.12.2022 12:04 Відповісти
Так может в ответ ударить по мацкве? Чтобы мацквичи хоть раз понюхали пороха и поседели в темноте в подвалах под вой сирен
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26.12.2022 11:58 Відповісти
Далеко, как будет чем - так сразу, я думаю.
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26.12.2022 12:00 Відповісти
Ближе чем Енгельс до которого мы достаем
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26.12.2022 12:13 Відповісти
Гляну по прямой на гугл карте, чуть позже. У меня в голове отложилось растояние трассами и дорогами, может ошибаюсь и вы правы
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26.12.2022 12:19 Відповісти
Тут ще запитання чи д'єрмак дозволить!
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26.12.2022 12:20 Відповісти
Потому что Киев это СТОЛИЦА. Только рашисты не понимают, что обстрелами инфраструктуры они убивают остатки киевской ваты, в прямом и переносном смысле
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26.12.2022 12:00 Відповісти
Значительно ватный Харьков они сразу громить начали. Даже ***** неуспев получить.
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26.12.2022 12:01 Відповісти
Мені цікаво, чи харківська вата лікується чи ні?
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26.12.2022 12:06 Відповісти
Наскільки мені відомо - ні. Адеквати у більшості поїхали звідти, вата залишилась. Звичайно деякі нормальні люди, яки не мають змоги поїхати теж залишились, обставини не дозволяють залишити місто... спілкувався з хлопцями з Харкова, це вони так сказали. Місцева вата зазвичай наводить обстріли, деяки притихли і придбали і прапор росії і прапор України... про всяк випадок
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26.12.2022 12:10 Відповісти
Невиправна вата це зазвичай потомки кацапів, яких звезли після Голодомору.
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26.12.2022 12:40 Відповісти
Там тільки могила справить вату.
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26.12.2022 12:14 Відповісти
Ніхрена. Я вчора тут на сайті згадував жінку на роботі разом з моєю дружиною. В неї знищили будинок під час боїв, живе в вагончику. Каже- єслі б наші нє сапратівлялісь, то всьо було б ціле. Жилі прі Зєлєнском, жілі б і прі путіне.- Так що не вся вата виліковна. Бачте, навіть хірургія не допомогла.
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26.12.2022 12:13 Відповісти
Только эвтаназия поможет. Наши еще толком зажищаться не начали, как первые ракеты 24ого по Харькову прилетели сразу.
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26.12.2022 12:16 Відповісти
Согласен. Я тоже знаю одну такую же тварь. Правда у нее все в порядке, пока. Так вот она ставила пример Херсон. Вот их оккупировали и все в Херсоне хорошо. Я ей так "по-доброму" сказал - ну так шмотки в зубы и вперед в оккупированный Херсон... С места, ****, не тронулась. Тогда. А сейчас тем более
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26.12.2022 12:22 Відповісти
 
 