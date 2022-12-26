Найчастіше окупанти атакують об’єкти критичної інфраструктури неподалік Києва, - Повітряні сили
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти масовано обстрілюють усю територію України. Проте найчастіше загарбники цілять по об’єктах критичної інфраструктури неподалік від Києва.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на спікера командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.
"Найбільше атакують столицю. Зрозуміло, що столиця - це ціль №1 для ворога", - сказав він.
Ігнат зазначив, що Київ був ціллю росіян ще з перших днів повномасштабної війни, коли вони намагалися захопити аеродроми, висадити десант та взяти столицю в кільце.
"Зараз атакують по-іншому, атакуючи об'єкти критичної інфраструктури довкола Києва. Це об'єкти паливно-енергетичного сектору. Саме туди окупанти спрямовують найбільше своїх крилатих ракет", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
До Вашого відома, людина, цитату якої Ви навели, це керівник Департаменту патрульної поліції Євген Жуков:
https://streamable.com/jjp0jt