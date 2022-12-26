Бойові дії йдуть недалеко від окупованої Кремінної, - Гайдай
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Недалеко від тимчасово окупованої РФ Кремінної на Луганщині йдуть бойові дії.
Про це повідомив під час брифінгу голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Військове командування певної ланки, яке знаходилось у Кремінній переміщено у Рубіжне", - зазначив Гайдай.
За словами Гайдая, російські військові мали план накопичити сили та готували удар по Лиману з боку Луганського напрямку, але українське командування зашкодило їм.
"Зараз вони тягнуть резерви, але контрнаступу в них не вийшло", - каже він.
Топ коментарі
+7 Валентина Саюн c856325a
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+5 Randall Flag da70119e
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+3 Ex perd
показати весь коментар26.12.2022 13:18
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Ось таким ЗМІ я довіряю.