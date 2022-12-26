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Бойові дії йдуть недалеко від окупованої Кремінної, - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

гайдай

Недалеко від тимчасово окупованої РФ Кремінної на Луганщині йдуть бойові дії.

Про це повідомив під час брифінгу голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Військове командування певної ланки, яке знаходилось у Кремінній переміщено у Рубіжне", - зазначив Гайдай.

За словами Гайдая, російські військові мали план накопичити сили та готували удар по Лиману з боку Луганського напрямку, але українське командування зашкодило їм.

"Зараз вони тягнуть резерви, але контрнаступу в них не вийшло", - каже він.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+7
Росія загубила час і військо іменно на Донбасі. Донбас виснажив усі резерви. А Кремінна, то так, ЗСУ в лісах перед містом. Тримайтесь і бережіть себе
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26.12.2022 11:57
+5
Містер Ось-Ось...
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26.12.2022 11:56
+3
А ми не поспішаємо. Головне щоб наші хлопці живі та здорові були.
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26.12.2022 13:18
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Містер Ось-Ось...
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26.12.2022 11:56 Відповісти
А ми не поспішаємо. Головне щоб наші хлопці живі та здорові були.
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26.12.2022 13:18 Відповісти
А дарма... Час працює проти нас.
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26.12.2022 15:14 Відповісти
Так, Ви праві, час працює проти кацапів!)))
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26.12.2022 15:27 Відповісти
Як дотепно... Але я трішки інакше висловився. Але у Вас, я бачу, запаморочення від наших успіхів на фронті. Тому не буду Вам заважати...
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26.12.2022 17:10 Відповісти
да зарапортовался гайдай все никак не может хайп поймать - трепло
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26.12.2022 14:59 Відповісти
Росія загубила час і військо іменно на Донбасі. Донбас виснажив усі резерви. А Кремінна, то так, ЗСУ в лісах перед містом. Тримайтесь і бережіть себе
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26.12.2022 11:57 Відповісти
там воюют мобики с донетчины и луганщины, и еще всякие оркестры.
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26.12.2022 12:02 Відповісти
Це має початок до мобіків і чмобіків. Це має початок з Сєверодонецьк і Лисичанськ.
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26.12.2022 12:15 Відповісти
Ну шо, кацы, пришла очередь фольксштурма?
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26.12.2022 12:09 Відповісти
Randall Flag da70119e Вы можете, поехать и помочь, возглавить, колчаковский фронт так сказать
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26.12.2022 13:14 Відповісти
Задовбали вже ці "птахи-говоруни". Зараз хоч Кіма стало трохи меньше, а то теж задовбував.
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26.12.2022 14:51 Відповісти
ВВС: "Що відбувається біля Кремінної* Українські війська наближаються до стратегічно важливого міста на Луганщині"

Ось таким ЗМІ я довіряю.
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26.12.2022 17:50 Відповісти
 
 