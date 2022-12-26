Бойові дії йдуть недалеко від окупованої Кремінної, - Гайдай

Недалеко від тимчасово окупованої РФ Кремінної на Луганщині йдуть бойові дії.

Про це повідомив під час брифінгу голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Військове командування певної ланки, яке знаходилось у Кремінній переміщено у Рубіжне", - зазначив Гайдай.

За словами Гайдая, російські військові мали план накопичити сили та готували удар по Лиману з боку Луганського напрямку, але українське командування зашкодило їм.

"Зараз вони тягнуть резерви, але контрнаступу в них не вийшло", - каже він.

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