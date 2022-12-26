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Зеленський підписав закон про Нацпрограму інформатизації

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

зеленський

Закон 2807-ІХ (законопроєкт 6241) "Про Національну програму інформатизації", який підвищує ефективність механізму взаємовідносин між учасниками процесу задля інформатизації країни, цифровізації та електронного урядування, підписаний Президентом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Верховної Ради України.

"Закон передбачає створення та функціонування Єдиної інформаційної системи обліку Національної програми інформатизації (ЄІСОНПІ). Вона призначена для формування, контролю, моніторингу, обробки (приймання, обліку, опрацювання) та зберігання програм, завдань, проєктів і робіт Національної програми інформатизації та матеріалів до них", - йдеться у повідомленні.

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Документ розширює спрямування програми на вирішення низки основних завдань. Зокрема, щодо забезпечення розвитку інформаційного суспільства, застосування інформаційних і цифрових технологій у державному управлінні та суспільно-економічних відносинах, подолання цифрової нерівності.

Крім того, сприяє безпеці інформаційної діяльності та кіберзахисту, шляхом побудови, розвитку, інтеграції та використання сучасних інформаційних систем, комунікаційних мереж, інформаційних ресурсів й інформаційних технологій.

Закон сприяє інтеграції України у світовий інформаційний простір.

Як повідомлялося, Верховна Рада України більшістю голосів ухвалила закон в цілому 1 грудня.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
е-бабуся? ))))
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26.12.2022 15:15
+7
Хто за що , а Зеля за "Е-майо" , Як на асфальт , то "інформатизація" Краще б власною зброєю та зрадниками займався, якщо крім відосиків вже все зробив
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26.12.2022 15:16
+6
Без нього і сонечко не сходить !
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26.12.2022 15:16
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е-бабуся? ))))
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26.12.2022 15:15 Відповісти
Не ну чего. Одного Зеля и его шобла точно добилась. Теперь даже украинские бомжи и те со смартфонами
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26.12.2022 15:19 Відповісти
бомжи может и со смартфонами)))..
а вот лампочки лед...забрать по "дие" хрен у стариков получится (ибо "дия" не у всех)
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26.12.2022 15:22 Відповісти
так в этом и вся фишка. Я сам был клиентом "Ощадбанка" но дию активировать не мог. Полгода я сними боролся, а потом плюнул и пошел в "Приват". Полчаса и все
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26.12.2022 15:33 Відповісти
Хто за що , а Зеля за "Е-майо" , Як на асфальт , то "інформатизація" Краще б власною зброєю та зрадниками займався, якщо крім відосиків вже все зробив
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26.12.2022 15:16 Відповісти
Без нього і сонечко не сходить !
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26.12.2022 15:16 Відповісти
Ця вся Дія й інформатизація - дуже підозріло... Невже у владі нема важливіших питань?? Інформатизацію можна крутити, коли все вирішено, бюджет переповнений, а влада об'їлася шашликів і нудьгує!
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26.12.2022 15:20 Відповісти
Таки не поняв, то будуть роздавати бабусям безплатні смартфони з особистим автографом Зе, чи ні?

Ще ж, здається, рано для такого. Наступні вибори будуть лише після скасування військового стану.
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26.12.2022 15:21 Відповісти
24 февраля зэ-Иуды всё объяснили
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26.12.2022 15:40 Відповісти
зачем энергетику агенту ара-хам-ии слил и энергетическую безопасность страны похерил? зелёные человечики-окупанты
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26.12.2022 16:14 Відповісти
 
 