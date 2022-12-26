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Зеленский подписал закон о Нацпрограмме информатизации

Новости Цензор.НЕТ Общество

зеленський

Закон 2807-ІХ (законопроект 6241) "О Национальной программе информатизации", который повышает эффективность механизма взаимоотношений между участниками процесса для информатизации страны, цифровизации и электронного управления, подписан Президентом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Верховной Рады Украины.

"Закон предусматривает создание и функционирование Единой информационной системы учета Национальной программы информатизации (ЕИСУНПИ). Она предназначена для формирования, контроля, мониторинга, обработки (приема, учета, обработки) и хранения программ, задач, проектов и работ Национальной программы информатизации и материалов к ним", - говорится в сообщении.

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Документ расширяет направление программы на решение ряда основных задач. В частности, по обеспечению развития информационного общества, применению информационных и цифровых технологий в государственном управлении и общественно-экономических отношениях, преодолению цифрового неравенства.

Кроме того, способствует безопасности информационной деятельности и киберзащите, путем построения, развития, интеграции и использования современных информационных систем, коммуникационных сетей, информационных ресурсов и информационных технологий.

Закон способствует интеграции Украины в мировое информационное пространство.

Как сообщалось, Верховная Рада Украины большинством голосов приняла закон в целом 1 декабря.
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Топ комментарии
+8
е-бабуся? ))))
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26.12.2022 15:15
+7
Хто за що , а Зеля за "Е-майо" , Як на асфальт , то "інформатизація" Краще б власною зброєю та зрадниками займався, якщо крім відосиків вже все зробив
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26.12.2022 15:16
+6
Без нього і сонечко не сходить !
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26.12.2022 15:16
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е-бабуся? ))))
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26.12.2022 15:15 Ответить
Не ну чего. Одного Зеля и его шобла точно добилась. Теперь даже украинские бомжи и те со смартфонами
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26.12.2022 15:19 Ответить
бомжи может и со смартфонами)))..
а вот лампочки лед...забрать по "дие" хрен у стариков получится (ибо "дия" не у всех)
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26.12.2022 15:22 Ответить
так в этом и вся фишка. Я сам был клиентом "Ощадбанка" но дию активировать не мог. Полгода я сними боролся, а потом плюнул и пошел в "Приват". Полчаса и все
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26.12.2022 15:33 Ответить
Хто за що , а Зеля за "Е-майо" , Як на асфальт , то "інформатизація" Краще б власною зброєю та зрадниками займався, якщо крім відосиків вже все зробив
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26.12.2022 15:16 Ответить
Без нього і сонечко не сходить !
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26.12.2022 15:16 Ответить
Ця вся Дія й інформатизація - дуже підозріло... Невже у владі нема важливіших питань?? Інформатизацію можна крутити, коли все вирішено, бюджет переповнений, а влада об'їлася шашликів і нудьгує!
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26.12.2022 15:20 Ответить
Таки не поняв, то будуть роздавати бабусям безплатні смартфони з особистим автографом Зе, чи ні?

Ще ж, здається, рано для такого. Наступні вибори будуть лише після скасування військового стану.
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26.12.2022 15:21 Ответить
24 февраля зэ-Иуды всё объяснили
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26.12.2022 15:40 Ответить
зачем энергетику агенту ара-хам-ии слил и энергетическую безопасность страны похерил? зелёные человечики-окупанты
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26.12.2022 16:14 Ответить
 
 