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З 24 лютого у розвідці не виявлено жодного зрадника, - Буданов
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У ГУР не виявили з 24 лютого жодного зрадника у відомстві.
Про це в інтерв'ю LIGA.net розповів начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ.
"Жодного ми так і не виявили", - сказав Буданов.
Глава розвідки наголосив, що в його відомстві "внутрішня безпека постійно працює".
За його словами, бували випадки "неналежного ставлення до збереження держтаємниці - всякі випадки бувають. Але в більшості випадків - це службова необережність, коли якусь інформацію хтось може переслати месенджером, а вона стає надбанням ворога, який перехоплює цей сигнал. Такі випадки бувають, на жаль", - сказав він і підкреслив , що це загальна проблема усіх наших органів влади.
Топ коментарі
+42 Ksenia VB
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А в ОПІ теж зрадників не виявили?
Олександру Свергоцькому було 52 роки, його не хотіли брати у ЗСУ через вік та брак військового досвіду. Але одесит кожного дня приходив до військкомату і просив відправити його на війну. Він загинув як герой.
ФІЛЬМ КІНОСТУДІЇ 95 КВАРТАЛ "СПАСТИ ВАГЕНЕРІВЦІВ ПРИГОЖИНА"
Рєбьята, що у вас за цирк відбувається???
Прохідний двір якийсь. Публічний дом
Скандальний заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі, який вже написав заяву на звільнення, тривалий час працював у Росії. Зокрема, помічником депутата Держдуми Миколи Валуєва, який раніше був боксером.
Про це на своїй Facebook-сторінці повідомила журналістка Зоя Казанжи.
"На фото: той, у кого одне на все міністерство таке є***ло. Тут він разом з російським боксером Миколою Валуєвим, чиїм помічником він працював. У того теж одне на весь бокс є***ло", - написала вона.
Фото: Facebook Зої Казанжи
До слова, депутат Держдуми РФ Микола Валуєв запропонував свій спосіб припинити конфлікт на Донбасі. За його словами, досягнути миру можна лише шляхом розділення України на частини.
Згодом стало відомо, що Гогілашвілі мав паспорт громадянина РФ і російський податковий номер.
Крім того, Гогілашвілі - чоловік прессекретарки Зеленського Марії Левченко.
"За свідченнями журналістів, Левченко - одна з тих осіб, які чули доповідь розвідників про підготовку "вагнерівської" спецоперації в кабінеті Зеленського", - зазначив в ефірі "Прямого" співголова фракції "Європейської Солідарності" Артур Герасимов
А ось розвідник Бурба тихесенько воює, та вбиває окупантів.
Это его заслуга, а не Буданова, что разведка работает.
А не руководитель службы сам о себе..
Старый советский анекдот вспомнил. Обсуждают летчик, танкист и разведчик, как они дормой после учений возвращаются.
Летчик: я, прежде чем приземлиться, делаю круг над домом - жена это слышит и, когда я прихожу, встречает на пороге, в квартире чисто и ужин уже готов.
Танкист: я, прежде чем танк в часть завезти, делаю крюк и проезжаю возле домом - жена это слышит и, когда я прихожу, тоже встречает на пороге, тоже в квартире чисто и ужин готов.
Разведчик: а я, когда возращаюсь, не шумлю, подхожу к дому тихо, за 100 м снимаю сапоги, во двор захожу на цыпочках - и еще ни один гад не ушел
Цветаева оторвалась от книги и удивленно спросила: "А куда он делся?"
2. Іван Кубраков останнім часом більш активно висловлюється про Україну - виключно про "недобитий фашизм", ідентифікує білоруських громадян, які воюють за Україну тощо... Міністр внутрішніх справ не володіє зовнішньою розвідкою, але має достобіса добре джерело інформації в Україні. Він та його голова слідчого комітету хваляться в себе в пресі тим, як оперативно виловлюють усіх диверсантів, які "пройшли підготовку в Україні" або мали контакт із певними людьми в нашій державі. Вам нагадати, як там з ними розправляються? Стріляють у коліна. Потім загроза страти.
3. Обидва Кубракови публічно не наголошують на своїх родинних стосунках, але вони дуже тісні, що підтверджено втягуванням у підряди на дорожні проєкти в Україні, які веде Кубраков київський білоруських фірм під контролем Кубракова мінського. Серед них: «Белавтодор», «ДСТ №4 г. Бреста» і не тільки вони. А про бітумні й інші заводи я вже й мовчу.
4. До самого вторгнення чимало українців обурювалися: навіщо в бік білоруського кордону, зокрема в Чорнобильську зону, споруджували такі шикарні й широкі дороги, ще гірко жартували, що для рашистських танків. Виявилося, що то були не жарти.
5. Тема ймовірного наступу з Білорусі залишається актуальною. Рашистсько-білоруському контингенту дуже важлива інформація про мінування та перегородження доріг, знищені мости тощо, а також потрібний друг, який би міг пролобіювати мінімалізацію руйнування доріг за основними напрямками вторгнення. Посада навіть нинішнього віце-прем'єра надає всі ці можливості таке знати.
6. Тепер О.Кубраков нещодавно увійшов до ставки верховного головнокомандувача, і отримає доступ до всіх військових таємниць, пов'язаних з обороною України.
Я не роблю жодних висновків, просто наводжу факти. Тільки одного такого пункту було б досить, щоб усунути такого носія надзвичайної загрози Україні. Але коли ставленик Портнова й Захарченка у нас прямий заступник голови опи й контролює всіх силовиків, а в ГУР заведені відверті вороги й ватники, то тема коханого племінника ката білоруського народу якось тьмяніє...