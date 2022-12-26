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З 24 лютого у розвідці не виявлено жодного зрадника, - Буданов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

розвідка

У ГУР не виявили з 24 лютого жодного зрадника у відомстві.

Про це в інтерв'ю LIGA.net розповів начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ.

"Жодного ми так і не виявили", - сказав Буданов.

Глава розвідки наголосив, що в його відомстві "внутрішня безпека постійно працює".

За його словами, бували випадки "неналежного ставлення до збереження держтаємниці - всякі випадки бувають. Але в більшості випадків - це службова необережність, коли якусь інформацію хтось може переслати месенджером, а вона стає надбанням ворога, який перехоплює цей сигнал. Такі випадки бувають, на жаль", - сказав він і підкреслив , що це загальна проблема усіх наших органів влади.

Читайте: Крим буде повернуто силою і дипломатією. Наші підрозділи зайдуть туди зі зброєю в руках, - Буданов

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+42
Чогось мені дуже смішно
А в ОПІ теж зрадників не виявили?
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26.12.2022 15:54
+37
А он там не искал. Ему некогда, он занят, он интервью дает. По 7 штук на день. Минимум.
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26.12.2022 15:56
+36
Про службову недбалість і витік державної таємниці говорить людина, яка співмешкала з дрючбан кадиркіна, гогіашвіллі, який по сумісництву ще і чоловік квартальної дєвки, що друкує документи Зеленського.
Рєбьята, що у вас за цирк відбувається???
Прохідний двір якийсь. Публічний дом
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26.12.2022 16:00
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Але це не точно !
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26.12.2022 15:54 Відповісти
"може й було, ну рази 2-3, максимум"
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26.12.2022 15:58 Відповісти
"Не виявлено" не значить "немає". Як там було? Відсутність судимостей це не ваша заслуга, це наша недоработка -- Дзержинський?
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26.12.2022 16:06 Відповісти
Багато у нього віисєрів, а цей самий тупий і смішний. оли вже його приберуть?
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26.12.2022 16:33 Відповісти
Чогось мені дуже смішно
А в ОПІ теж зрадників не виявили?
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26.12.2022 15:54 Відповісти
А он там не искал. Ему некогда, он занят, он интервью дает. По 7 штук на день. Минимум.
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26.12.2022 15:56 Відповісти
Про Опу питання не стоїть, як що хтось має якісь докази, то знає куди їх передать. Думаю там сидять такі ж самі корупціонери, схемщики та відкатники, як і при всіх попередніх президентах. Просто ті що сиділи раніше та відсунуті від корита верещать про зрадників та шпигунів. Відсунуть теперішніх і вони також заволають на наступників, чкі будуть пиляти гроші замість них.
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26.12.2022 16:55 Відповісти
т.е. зараз в ОП гарні чесні хлопці виключення кирил тимошенко бо його вже ловлять ловлять та ревкціі від влади ніякої бо це ж оказивается проіски попередніків відсунитих від влади а воно чесне і гарне! Знов віновати попередники
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26.12.2022 19:10 Відповісти
"Куда все подевались???" - (особенности нац. рибалки).
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26.12.2022 16:55 Відповісти
Головне аби на самого себе не вийти.
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26.12.2022 15:55 Відповісти
Ба більше! Вже вийшли...і розвернулися у зворотній бік!
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26.12.2022 18:00 Відповісти
Шпрхшталмейстер хорошо искал? А зуб дает?
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26.12.2022 15:55 Відповісти
Плохо искали значит
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26.12.2022 15:55 Відповісти
Ось саме цей факт і викликає сумніви...
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26.12.2022 15:56 Відповісти
Все на гармошке и балалайке- надежные
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26.12.2022 15:57 Відповісти
"Гестапо" недопрацьовує.
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26.12.2022 15:57 Відповісти
Дід Саша: загинув одесит, який штурмував військкомат, щоб потрапити на фронт

Олександру Свергоцькому було 52 роки, його не хотіли брати у ЗСУ через вік та брак військового досвіду. Але одесит кожного дня приходив до військкомату і просив відправити його на війну. Він загинув як герой.

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26.12.2022 15:58 Відповісти
Блд 😆

ФІЛЬМ КІНОСТУДІЇ 95 КВАРТАЛ "СПАСТИ ВАГЕНЕРІВЦІВ ПРИГОЖИНА"
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26.12.2022 15:59 Відповісти
Про службову недбалість і витік державної таємниці говорить людина, яка співмешкала з дрючбан кадиркіна, гогіашвіллі, який по сумісництву ще і чоловік квартальної дєвки, що друкує документи Зеленського.
Рєбьята, що у вас за цирк відбувається???
Прохідний двір якийсь. Публічний дом
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26.12.2022 16:00 Відповісти
Так гогіашвілі був помічником депутата госдури валуєва колі:

Скандальний заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі, який вже написав заяву на звільнення, тривалий час працював у Росії. Зокрема, помічником депутата Держдуми Миколи Валуєва, який раніше був боксером.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомила журналістка Зоя Казанжи.

"На фото: той, у кого одне на все міністерство таке є***ло. Тут він разом з російським боксером Миколою Валуєвим, чиїм помічником він працював. У того теж одне на весь бокс є***ло", - написала вона.

Фото: Facebook Зої Казанжи

До слова, депутат Держдуми РФ Микола Валуєв запропонував свій спосіб припинити конфлікт на Донбасі. За його словами, досягнути миру можна лише шляхом розділення України на частини.
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26.12.2022 16:14 Відповісти
Нагадаємо, чоловік помічниці Зеленського й заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі поскандалив з правоохоронцями на блокпості в Краматорську. Чиновнику не сподобалося прохання правоохоронців показати документи.

Згодом стало відомо, що Гогілашвілі мав паспорт громадянина РФ і російський податковий номер.

Крім того, Гогілашвілі - чоловік прессекретарки Зеленського Марії Левченко.

"За свідченнями журналістів, Левченко - одна з тих осіб, які чули доповідь розвідників про підготовку "вагнерівської" спецоперації в кабінеті Зеленського", - зазначив в ефірі "Прямого" співголова фракції "Європейської Солідарності" Артур Герасимов
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26.12.2022 16:18 Відповісти
Шукали-шукали, шукали-шукали, ніде нема.
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26.12.2022 16:01 Відповісти
Я зараз лусну
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26.12.2022 16:06 Відповісти
а шо там його сожитель, громадядин РФ і потенційно агент ФСБ?
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26.12.2022 16:07 Відповісти
Цей розвідник забагато патякає як для розвідника...
А ось розвідник Бурба тихесенько воює, та вбиває окупантів.
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26.12.2022 16:08 Відповісти
Почему убрали ,не заслужено , генерала Бурбу???

Это его заслуга, а не Буданова, что разведка работает.
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26.12.2022 16:09 Відповісти
а взагалі вивляти пробували? чи чекали поки самі проявляться?
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26.12.2022 16:12 Відповісти
У цих словах - весь рівень нашої "розвідки"...
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26.12.2022 16:13 Відповісти
Об этом (есть или нет) должна говорить Конт-Разведка.

А не руководитель службы сам о себе..
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26.12.2022 16:15 Відповісти
Буданов, а в дзеркало не пробував дивитись?
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26.12.2022 16:16 Відповісти
Тоді хай Буданов розкаже хто здав операцію - рейд в Крим у 2016 році коли їх ледь не схопили
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26.12.2022 16:16 Відповісти
Самі себе не виявлять
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26.12.2022 16:16 Відповісти
Копайте лучше ,найдется .Вся служба СБУ на 50 % продажные суки, их сейчас переорентировали с таможенных потоков на борьбу с предателями ,так они сума сходят .А все Баканов дружок Зелин....
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26.12.2022 16:24 Відповісти
А как это буданов на себя не вышел?
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26.12.2022 16:25 Відповісти
Штирлиц понял, что он на шаг от провала...
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26.12.2022 16:28 Відповісти
Не виявлено - це не означає, що їх немає.
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26.12.2022 16:28 Відповісти
Це розвідник чи якийсь піарщик?
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26.12.2022 16:31 Відповісти
Піараст.
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26.12.2022 16:52 Відповісти
І зрадників не виявили,і корупціонери всі виїхали,не країна а казка.
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26.12.2022 16:50 Відповісти
Він не вточнив - зрадники якої країни ?!
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26.12.2022 17:03 Відповісти
...і це НЕ ваша заслуга, а ваша НЕДОРОБКА!
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26.12.2022 17:10 Відповісти
Жодних нових. А старі всі на місці....
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26.12.2022 17:13 Відповісти
А это хорошо или плохо?

Старый советский анекдот вспомнил. Обсуждают летчик, танкист и разведчик, как они дормой после учений возвращаются.
Летчик: я, прежде чем приземлиться, делаю круг над домом - жена это слышит и, когда я прихожу, встречает на пороге, в квартире чисто и ужин уже готов.
Танкист: я, прежде чем танк в часть завезти, делаю крюк и проезжаю возле домом - жена это слышит и, когда я прихожу, тоже встречает на пороге, тоже в квартире чисто и ужин готов.
Разведчик: а я, когда возращаюсь, не шумлю, подхожу к дому тихо, за 100 м снимаю сапоги, во двор захожу на цыпочках - и еще ни один гад не ушел
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26.12.2022 17:19 Відповісти
А Бурба Василий воюет, не смотря на то что зеленые бобики врут, что он за границей.
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26.12.2022 17:34 Відповісти
Однажды внучатая племянница сказала М.Цветаевой - "Бабушка, в школе сказали, что Бога нет"
Цветаева оторвалась от книги и удивленно спросила: "А куда он делся?"
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26.12.2022 17:48 Відповісти
А наші там ще залишились чи всьо?
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26.12.2022 17:53 Відповісти
Яка стерильна структура!
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26.12.2022 18:41 Відповісти
Знайшов чим похвалитись. У всіх країнах присутні кацапські агенти. Викривають постійно. А тут їх нема? Анекдот в стилі чорного гумору - Буданов не бачить агентів Кремля.
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26.12.2022 18:42 Відповісти
Журналістське розслідування Тараса Чорновола: виявляється, 1. майбутній прем'єр-міністр уряду Зе, нинішній Віце-прем'єр-міністр з відновлення України, Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України (так називається його офіційна посада, бо неофіційна відома всім уже з 2019-го - керівник дорожнього дерибану) Олександр Кубраков - рідний племінник міністра внутрішніх справ лукашенківської Білорусі, ката білоруського народу, хресного батька тамтешного омону Івана Кубракова. Батько Олександра Микола - старший рідний брат Івана. На цій ссиллі фото: надзвичайно схожі, різниця віку між ними - 15 років.
2. Іван Кубраков останнім часом більш активно висловлюється про Україну - виключно про "недобитий фашизм", ідентифікує білоруських громадян, які воюють за Україну тощо... Міністр внутрішніх справ не володіє зовнішньою розвідкою, але має достобіса добре джерело інформації в Україні. Він та його голова слідчого комітету хваляться в себе в пресі тим, як оперативно виловлюють усіх диверсантів, які "пройшли підготовку в Україні" або мали контакт із певними людьми в нашій державі. Вам нагадати, як там з ними розправляються? Стріляють у коліна. Потім загроза страти.
3. Обидва Кубракови публічно не наголошують на своїх родинних стосунках, але вони дуже тісні, що підтверджено втягуванням у підряди на дорожні проєкти в Україні, які веде Кубраков київський білоруських фірм під контролем Кубракова мінського. Серед них: «Белавтодор», «ДСТ №4 г. Бреста» і не тільки вони. А про бітумні й інші заводи я вже й мовчу.
4. До самого вторгнення чимало українців обурювалися: навіщо в бік білоруського кордону, зокрема в Чорнобильську зону, споруджували такі шикарні й широкі дороги, ще гірко жартували, що для рашистських танків. Виявилося, що то були не жарти.
5. Тема ймовірного наступу з Білорусі залишається актуальною. Рашистсько-білоруському контингенту дуже важлива інформація про мінування та перегородження доріг, знищені мости тощо, а також потрібний друг, який би міг пролобіювати мінімалізацію руйнування доріг за основними напрямками вторгнення. Посада навіть нинішнього віце-прем'єра надає всі ці можливості таке знати.
6. Тепер О.Кубраков нещодавно увійшов до ставки верховного головнокомандувача, і отримає доступ до всіх військових таємниць, пов'язаних з обороною України.
Я не роблю жодних висновків, просто наводжу факти. Тільки одного такого пункту було б досить, щоб усунути такого носія надзвичайної загрози Україні. Але коли ставленик Портнова й Захарченка у нас прямий заступник голови опи й контролює всіх силовиків, а в ГУР заведені відверті вороги й ватники, то тема коханого племінника ката білоруського народу якось тьмяніє...
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26.12.2022 19:27 Відповісти
Зеля справді дуже уміло призначає у владу зрадників, а корчить з себе патріота, хоча одне другому як бачимо не заважає.
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26.12.2022 21:29 Відповісти
 
 