З 24 лютого у розвідці не виявлено жодного зрадника, - Буданов

У ГУР не виявили з 24 лютого жодного зрадника у відомстві.

Про це в інтерв'ю LIGA.net розповів начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ.

"Жодного ми так і не виявили", - сказав Буданов.

Глава розвідки наголосив, що в його відомстві "внутрішня безпека постійно працює".

За його словами, бували випадки "неналежного ставлення до збереження держтаємниці - всякі випадки бувають. Але в більшості випадків - це службова необережність, коли якусь інформацію хтось може переслати месенджером, а вона стає надбанням ворога, який перехоплює цей сигнал. Такі випадки бувають, на жаль", - сказав він і підкреслив , що це загальна проблема усіх наших органів влади.

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