150 млн євро виділить ЄБРР на фінансову стабілізацію "зеленої" енергетики України

Національна комісія з питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) схвалила підписання між НЕК "Укренерго" та ЄБРР підписання договору, який забезпечить виплату компанією заборгованості перед підприємствами відновлюваної енергетики (ВДЕ) на суму 150 млн євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний документ на сайті НКРЕКП, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з постановою НКРЕКП, яка була затверджена 23 грудня, передбачається підписання кредитного договору з ЄБРР на суму 300 млн євро. Зокрема, 150 млн євро мають бути направлені на відновлення та підтримку системи електроживлення України.

Інші 150 млн євро направлять на потреби Укренерго в обіговому капіталі для фінансування критично важливих операційних витрат, пов'язаних з генерацією електроенергії з ВДЕ та виплатою компенсації за обмеження генерації з ВДЕ.

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