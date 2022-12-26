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ЄБРР (120) енергетика (1648) Укренерго (569)

150 млн євро виділить ЄБРР на фінансову стабілізацію "зеленої" енергетики України

Новини Цензор.НЕТ Економіка

енергетика,зелена,батареї,сонячні

Національна комісія з питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) схвалила підписання між НЕК "Укренерго" та ЄБРР підписання договору, який забезпечить виплату компанією заборгованості перед підприємствами відновлюваної енергетики (ВДЕ) на суму 150 млн євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний документ на сайті НКРЕКП, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з постановою НКРЕКП, яка була затверджена 23 грудня, передбачається підписання кредитного договору з ЄБРР на суму 300 млн євро. Зокрема, 150 млн євро мають бути направлені на відновлення та підтримку системи електроживлення України.

Інші 150 млн євро направлять на потреби Укренерго в обіговому капіталі для фінансування критично важливих операційних витрат, пов'язаних з генерацією електроенергії з ВДЕ та виплатою компенсації за обмеження генерації з ВДЕ.

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Автор: Марина Макєєва
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Опять брать вдоль у дяди? А расплачиваться нашим бюджетом?!

Доя чего? Что бы «зелёные инвесторы» могли получить свой грабительский тариф от Украины.

Кто то может остановить этого « регулятора»?
Он же работает против Украины ..
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26.12.2022 16:32 Відповісти
«передбачається підписання кредитного договору…»

То есть, никто ничего не давал и не выделял.

Бесплатных денег нет и не будет.

Это Кредит, который будет оплачивать бюджет Украины.
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26.12.2022 16:51 Відповісти
лично я совсем не понимаю,что творится в энергетике. вот пример,вчера в 23:40 дали свет,который выключили сегодня в 12:00...кому он нах ночью нужен?
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26.12.2022 16:32 Відповісти
Зашибись бл****. Кто то видел ету *зеленую енергию* на которую выделяются миллиарды долларов?
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26.12.2022 16:38 Відповісти
Я вообще подозреваю что именно Ахметов наводит ракетные удары по нашей енергетике чтобы продвигать свою *зеленую енергию* и получать многомиллиардные компенсации за уничтоженные или списанные старые трансформаторы и станции
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26.12.2022 16:41 Відповісти
как кто видел - те кто вложили в эту "зеленую энергию" деньги на таких выгодных условиях, вплоть до ОАЭ. Их понять можно - дураки то мы, а не они.
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26.12.2022 16:42 Відповісти
при слове "зелёный" уже какой то рвотный рефлекс сразу)
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26.12.2022 16:49 Відповісти
Цей крок дуже запізнілий. Тривалий час влада послідовно знищувала зелену енергетіку і взагалі енергетіку на користь Московії. Зелену енергетіку це вже не спасе.
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26.12.2022 20:39 Відповісти
 
 