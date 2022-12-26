Сейм Литви запросив Зеленського до Вільнюса на вручення премії Свободи
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Сейм Литви запросив президента України Володимира Зеленського прибути до Вільнюса для отримання премії Свободи - хоча розуміють, що його особиста присутність є малоймовірною.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
Сейм заснував премію Свободи для відзначення за внески у вільне самовизначення та суверенітет народів Центральної та Східної Європи. Її вручають щорічно на урочистому засіданні Сейму 13 січня - у День захисників свободи Литви.
На початку грудня стало відомо, що цьогоріч премію вирішили вручити президенту України Володимиру Зеленському.
"Ми вже надіслали офіційне запрошення і подивимося, яким буде рішення. Проте, вочевидь, очікувати його приїзду - не дуже реалістично", - прокоментувала спікерка Сейму Вікторія Чміліте-Нільсен.
За її словами, у підготовці програми цього разу враховують, що "лауреат буде особливим".
Будь ласка, зачекайте...
наивных украинцев дурят шакалы зеленского и за это народ еще и платит кровью -просто жесть
Все буде Україна!
Мавзолейный крысеныш о переговорах...🦍👹
розмінування Чонгару та Перекопу,
здачею Херсону,
новими дорогами із Чорнобиля на Київ,
провалом підготовки боєздатності ЗСУ,
сдачею вагнеровців
......
одним словом, те, що зветься
"державна зрада"
Не варто було спішити литовцям
"Свої інвестиції потребують захисту від папуасів"...
Совсем в европах того.....
А разом із Литвою помиляються і Латвія з Естонією. І Польща з Чехією, і Німеччина з Францією, і взагалі вся Європа, і Америка з Канадою помиляються, визнаючи його гідним президентів у цей критичний час для України.
Але найстрашніше, що і ЗСУ на чолі із Залужним теж помиляються визнаючи Зеленського легітимним президентом України.
Але як завжди не помиляється соціальний прошарок диванних експертів. І світ полегшено зітхає - щоб ми робили без вас і без вашої авторитетної думки
А чому я маю бути в окопах України?
У мене є своя країна, своя земля, і, на жаль, кожні 3-4 роки своя війна.
Тож давайте постараємося зрозуміти одне одного - кожен захищає свою землю. Ми свою, а ви свою.
Не скажу, що ми робимо це краще за вас, просто якщо бездарно проїбати 30 попередніх років, то будь-яка війна буде затяжною, важкою та кровопролитною
А висловлювати свою думку маю повне право і я цим правом користуюся. Наприклад, навіть така єретична думка у мене іноді з'являється - президент Зеленський це результат вільного волевиявлення виборців України, з яких 3/4 проголосували саме за нього. Бажаю, щоб хоча б один із них подав свій голос на цьому форумі. Ось, ви, наприклад. Адже з ймовірністю 73% ви голосували за нього. Ось і розкажіть, що ви відчували тоді і що відчуваєте тепер.
До речі Зеленський не мій кумир і я за нього не голосувала і ніколи не буду.
А от тих 73% про яких ви пишите, хочеться спитати: наржалися?
Лихо мені з вами!
Нащо стали на папері
Сумними рядами?..
Ніт, це сильніше за мене. У мене є багато думок і ще більше прагнення ділитися з світом ними. Отже, ваше бажання нездійсненне. Але ви, принаймні, можете мене не читати. Тут є така Яна Чорновола, так вона теж виходить на істерику коли мене бачить. Але начебто вже звикла і змирилася. І ви змиритесь. А взагалі я білий та пухнастий. Часом.
за узурпацию власти и нарушения Конституции Украины
Я не бот, я старый и всем известный пользователь.
А ты срань лахтинская с сегодняшней регистрацией и фальшивым входом через VPN.
Сгинь.
Вы хоть что-то узнайте и послушайте самих украинцев!
Спешка нужна только при ловле блох.
Самим же потом стыдно будет
Хронічне безсоння
@insomniadiutina
З'їздив до Франції - згорів собор;
до Німеччини - Меркель ледь не померла, розбилось два EuroFighter, смертоносна повінь;
до Канади - 70 людей померло від спеки;
Турції - вибухи на складах;
Японії - згорів 500-річний замок;
Оману - помер султан;
США - сніговий апокаліпсис.
В Польщі?
Можливо Київ захищати повернетесь?
Сайт цензор це єдиний начебто патріотичній сайт з правом громадян висловитись про новини. Всі інші сайти закриті від коментарів чи ФБ банить українських патріотів ще з 2014 року(саме звідти і розстрільні списки у орди на руках в окупованих домівках - пришли - паспорт взяли та пішли за кут села - розстріл)
Як олігархату маніпулювати стадом? Вірно - гнати на попередника... Як Зе протовкнули? Стадо як ковтнуло? Серіальчик та гасла "аби не П-ко"... знайдіть ці гасла тепер... Немає... як і новин про ціну газу при П... також немає... про команду банківську - немає... а за слова ці - аккаунти банять... Голова думає тільки коли є що обдумувати... а якщо ЗМІ контрольовані - то як стаду думати?