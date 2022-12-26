УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16194 відвідувача онлайн
Новини За кордономВійна в Україні
1 579 46
Зеленський (17406) Литва (1530) премія (293)

Сейм Литви запросив Зеленського до Вільнюса на вручення премії Свободи

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

зеленський

Сейм Литви запросив президента України Володимира Зеленського прибути до Вільнюса для отримання премії Свободи - хоча розуміють, що його особиста присутність є малоймовірною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Сейм заснував премію Свободи для відзначення за внески у вільне самовизначення та суверенітет народів Центральної та Східної Європи. Її вручають щорічно на урочистому засіданні Сейму 13 січня - у День захисників свободи Литви.

На початку грудня стало відомо, що цьогоріч премію вирішили вручити президенту України Володимиру Зеленському.

"Ми вже надіслали офіційне запрошення і подивимося, яким буде рішення. Проте, вочевидь, очікувати його приїзду - не дуже реалістично", - прокоментувала спікерка Сейму Вікторія Чміліте-Нільсен.

За її словами, у підготовці програми цього разу враховують, що "лауреат буде особливим".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва надасть Україні військової допомоги на 40 млн євро у 2023 році, - міністр оборони Анушаускас

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+16
Дуже багато питань до цього преміанта , але через ЗМІ впихують що це «не на часі»
показати весь коментар
26.12.2022 16:58
+16
Кого?! Боневтіка на премію! Та "оно" планувало Україну з потрохами здати!!!
показати весь коментар
26.12.2022 17:16
+14
дарма вони це роблять, дуже дарма. ослік апокаліпсіса вже до америки злітав і оно яка сніговий шторм з купою загиблив в них після його відвідин
показати весь коментар
26.12.2022 16:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
дарма вони це роблять, дуже дарма. ослік апокаліпсіса вже до америки злітав і оно яка сніговий шторм з купою загиблив в них після його відвідин
показати весь коментар
26.12.2022 16:56 Відповісти
потом после войны когда пойдут уголовные дела против ЗЕ-шобла всем этим награждающим стыдно будет какую крысу они возвеличивали
показати весь коментар
26.12.2022 21:21 Відповісти
В усьому притомному світі у захваті від героїчного українського народу.
показати весь коментар
26.12.2022 16:58 Відповісти
Народу і ЗСУ - так
показати весь коментар
26.12.2022 17:28 Відповісти
Дуже багато питань до цього преміанта , але через ЗМІ впихують що це «не на часі»
показати весь коментар
26.12.2022 16:58 Відповісти
Так, а ЗМІ неначасні скоро пркриють... і ось тут питання: точно у нас Вкраїна? Чи все ж таки новий совок...
показати весь коментар
26.12.2022 19:56 Відповісти
у вас это у кого? у кацапов адептов руси?
наивных украинцев дурят шакалы зеленского и за это народ еще и платит кровью -просто жесть
показати весь коментар
26.12.2022 21:24 Відповісти
Перейди на національну та поменьше дурниць.

Все буде Україна!
показати весь коментар
27.12.2022 01:04 Відповісти
https://youtu.be/13Hjuoxt0Lk...
Мавзолейный крысеныш о переговорах...🦍👹
показати весь коментар
26.12.2022 17:05 Відповісти
Його присутність ще й недореяна-буде ще соромно за цю "премію" !
показати весь коментар
26.12.2022 17:05 Відповісти
Саме так. "Не часі" зміниться на часі із запитаннями прокурора про:
розмінування Чонгару та Перекопу,

здачею Херсону,

новими дорогами із Чорнобиля на Київ,
провалом підготовки боєздатності ЗСУ,
сдачею вагнеровців
......
одним словом, те, що зветься

"державна зрада"

Не варто було спішити литовцям
показати весь коментар
26.12.2022 17:16 Відповісти
навряд чи будуть відповідати, в бені та Ко "серьйозний" план розвитку ситуації...
показати весь коментар
26.12.2022 19:59 Відповісти
приватні армії на підході...
"Свої інвестиції потребують захисту від папуасів"...
показати весь коментар
26.12.2022 20:03 Відповісти
твоего беню как собаку будут на привязи в ФБР вести на пожизненное
показати весь коментар
26.12.2022 21:25 Відповісти
Ага ось як Фірташа ніяк не можуть з гордого, неприступного обозу Австрії дістати
показати весь коментар
27.12.2022 01:05 Відповісти

Совсем в европах того.....
показати весь коментар
26.12.2022 17:12 Відповісти
Йой! Не треба! Побережіть себе і свою країну! Згадайте, що було після відвідин нашим бідосиком Парижа або що зараз коїться в США!
показати весь коментар
26.12.2022 17:15 Відповісти
Кого?! Боневтіка на премію! Та "оно" планувало Україну з потрохами здати!!!
показати весь коментар
26.12.2022 17:16 Відповісти
Виходить, що у визначенні ролі президента Зеленського Литва помиляється.
А разом із Литвою помиляються і Латвія з Естонією. І Польща з Чехією, і Німеччина з Францією, і взагалі вся Європа, і Америка з Канадою помиляються, визнаючи його гідним президентів у цей критичний час для України.
Але найстрашніше, що і ЗСУ на чолі із Залужним теж помиляються визнаючи Зеленського легітимним президентом України.
Але як завжди не помиляється соціальний прошарок диванних експертів. І світ полегшено зітхає - щоб ми робили без вас і без вашої авторитетної думки
показати весь коментар
26.12.2022 17:29 Відповісти
Чого з Ізраїля вещаєшь, захисник хєров, а не в окопах в Україні воюєшь?
показати весь коментар
26.12.2022 19:02 Відповісти
Не зрозумів вашого питання.
А чому я маю бути в окопах України?
У мене є своя країна, своя земля, і, на жаль, кожні 3-4 роки своя війна.
Тож давайте постараємося зрозуміти одне одного - кожен захищає свою землю. Ми свою, а ви свою.
Не скажу, що ми робимо це краще за вас, просто якщо бездарно проїбати 30 попередніх років, то будь-яка війна буде затяжною, важкою та кровопролитною
А висловлювати свою думку маю повне право і я цим правом користуюся. Наприклад, навіть така єретична думка у мене іноді з'являється - президент Зеленський це результат вільного волевиявлення виборців України, з яких 3/4 проголосували саме за нього. Бажаю, щоб хоча б один із них подав свій голос на цьому форумі. Ось, ви, наприклад. Адже з ймовірністю 73% ви голосували за нього. Ось і розкажіть, що ви відчували тоді і що відчуваєте тепер.
показати весь коментар
26.12.2022 19:45 Відповісти
Ми самі розберемось в своїй країні. Не треба лізти з своїми думками. Вас в Україні не було і ви не переживали жахіття, яке ми пережили.
До речі Зеленський не мій кумир і я за нього не голосувала і ніколи не буду.
А от тих 73% про яких ви пишите, хочеться спитати: наржалися?
показати весь коментар
26.12.2022 20:31 Відповісти
Думи мої, думи мої,
Лихо мені з вами!
Нащо стали на папері
Сумними рядами?..
Ніт, це сильніше за мене. У мене є багато думок і ще більше прагнення ділитися з світом ними. Отже, ваше бажання нездійсненне. Але ви, принаймні, можете мене не читати. Тут є така Яна Чорновола, так вона теж виходить на істерику коли мене бачить. Але начебто вже звикла і змирилася. І ви змиритесь. А взагалі я білий та пухнастий. Часом.
показати весь коментар
26.12.2022 20:40 Відповісти
не позорься бот - твоего боневтiка терпят до конца войны потом только суды будут - где он будет фигурировать во всех резонансных делах
за узурпацию власти и нарушения Конституции Украины
показати весь коментар
26.12.2022 21:28 Відповісти
Ты ошибаешься, Ваня.
Я не бот, я старый и всем известный пользователь.
А ты срань лахтинская с сегодняшней регистрацией и фальшивым входом через VPN.
Сгинь.
показати весь коментар
26.12.2022 21:49 Відповісти
ты старый дурак защитник зеленского? сгинь зелебот недорезанный
показати весь коментар
27.12.2022 00:48 Відповісти
Моя ссылка вверху точь в точь повторяет то что я говорил на Цензоре лет 15 назад...про сотрудничество нацистов и коммунистов с 1917 года...😝🤣
показати весь коментар
26.12.2022 17:16 Відповісти
Уважаемые литовцы, не спешите!
Вы хоть что-то узнайте и послушайте самих украинцев!

Спешка нужна только при ловле блох.
Самим же потом стыдно будет
показати весь коментар
26.12.2022 17:31 Відповісти
шановні літвини нагороджують премією не зеленського, а Україну
показати весь коментар
26.12.2022 21:12 Відповісти
так пусть наградят народ а не двуличного буратино
показати весь коментар
26.12.2022 21:29 Відповісти
Зустрівся з Папою Римським, той на Ковід захворів.



Хронічне безсоння

@insomniadiutina

З'їздив до Франції - згорів собор;
до Німеччини - Меркель ледь не померла, розбилось два EuroFighter, смертоносна повінь;
до Канади - 70 людей померло від спеки;
Турції - вибухи на складах;
Японії - згорів 500-річний замок;
Оману - помер султан;
США - сніговий апокаліпсис.





показати весь коментар
26.12.2022 17:33 Відповісти
черноротый носатый зеленый ведьмак
показати весь коментар
26.12.2022 21:30 Відповісти
Бідоносець
показати весь коментар
26.12.2022 17:36 Відповісти
Пусть привезут и вручат. Логично.
показати весь коментар
26.12.2022 17:43 Відповісти
Що ця ****...ва , зелені істота, має До свободи? То є брехлива почвара. Гнида
показати весь коментар
26.12.2022 17:48 Відповісти
Хай по дорозі сосна Болгарська заїде або Татаров, боНевтік після гАмерики вже не тая Пронька .
показати весь коментар
26.12.2022 18:54 Відповісти
Я звичайно не зелебот , але скільки тут хейтерів зібралося ппц. Я розглядаю Зеленського на даному етапі як президента, у нас попереду важкі кілька місяців боротьби з кацапами, можливий наступ на Київ, а тут тільки деструктивні коментарі і тонни бруду, фе🤢
показати весь коментар
26.12.2022 18:58 Відповісти
В кого " у нас"?
В Польщі?
Можливо Київ захищати повернетесь?
показати весь коментар
26.12.2022 19:13 Відповісти
Зрозумій просту істину: управління "государством" під руками Бені та Ко.

Сайт цензор це єдиний начебто патріотичній сайт з правом громадян висловитись про новини. Всі інші сайти закриті від коментарів чи ФБ банить українських патріотів ще з 2014 року(саме звідти і розстрільні списки у орди на руках в окупованих домівках - пришли - паспорт взяли та пішли за кут села - розстріл)

Як олігархату маніпулювати стадом? Вірно - гнати на попередника... Як Зе протовкнули? Стадо як ковтнуло? Серіальчик та гасла "аби не П-ко"... знайдіть ці гасла тепер... Немає... як і новин про ціну газу при П... також немає... про команду банківську - немає... а за слова ці - аккаунти банять... Голова думає тільки коли є що обдумувати... а якщо ЗМІ контрольовані - то як стаду думати?
показати весь коментар
26.12.2022 20:08 Відповісти
ты и есть зелебот зачем ты косищь под дурака не понимаешь что творит команда зеленского пока он разьезжает по заграницам? не позороься
показати весь коментар
26.12.2022 21:32 Відповісти
Вручати Зелі премію Свободи - це ганьба !
показати весь коментар
26.12.2022 20:21 Відповісти
усякі кравчуки яники, зелі - то минуче, вони нагороджують Україну
показати весь коментар
26.12.2022 21:14 Відповісти
впесту твоего зелю не позорься и не отмазывай преступника и предателя
показати весь коментар
26.12.2022 21:33 Відповісти
Дайте йому ще один велосипед.
показати весь коментар
26.12.2022 21:43 Відповісти
Ска, зелена мразота. Шоб ти жив так як інших змусив жити.
показати весь коментар
26.12.2022 21:49 Відповісти
 
 