РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14936 посетителей онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине
1 579 46
Зеленский (16511) Литва (2119) премия (469)

Сейм Литвы пригласил Зеленского в Вильнюс на вручение премии Свободы

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

зеленський

Сейм Литвы пригласил президента Украины Владимира Зеленского прибыть в Вильнюс для получения премии Свободы - хотя понимают, что его личное присутствие маловероятно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Сейм учредил премию Свободы для награждения взносами в свободное самоопределение и суверенитет народов Центральной и Восточной Европы. Ее вручают ежегодно на торжественном заседании Сейма 13 января – в День защитников свободы Литвы.

В начале декабря стало известно, что премию решили вручить президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Мы уже направили официальное приглашение и посмотрим, каким будет решение. Однако, очевидно, ожидать его приезда - не очень реалистично", - прокомментировала спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен.

По ее словам, в подготовке программы в этот раз учитывают, что "лауреат будет особенным".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва отправила 34 тыс. наборов теплой одежды для украинских защитников
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+16
Дуже багато питань до цього преміанта , але через ЗМІ впихують що це «не на часі»
показать весь комментарий
26.12.2022 16:58
+16
Кого?! Боневтіка на премію! Та "оно" планувало Україну з потрохами здати!!!
показать весь комментарий
26.12.2022 17:16
+14
дарма вони це роблять, дуже дарма. ослік апокаліпсіса вже до америки злітав і оно яка сніговий шторм з купою загиблив в них після його відвідин
показать весь комментарий
26.12.2022 16:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
дарма вони це роблять, дуже дарма. ослік апокаліпсіса вже до америки злітав і оно яка сніговий шторм з купою загиблив в них після його відвідин
показать весь комментарий
26.12.2022 16:56 Ответить
потом после войны когда пойдут уголовные дела против ЗЕ-шобла всем этим награждающим стыдно будет какую крысу они возвеличивали
показать весь комментарий
26.12.2022 21:21 Ответить
В усьому притомному світі у захваті від героїчного українського народу.
показать весь комментарий
26.12.2022 16:58 Ответить
Народу і ЗСУ - так
показать весь комментарий
26.12.2022 17:28 Ответить
Дуже багато питань до цього преміанта , але через ЗМІ впихують що це «не на часі»
показать весь комментарий
26.12.2022 16:58 Ответить
Так, а ЗМІ неначасні скоро пркриють... і ось тут питання: точно у нас Вкраїна? Чи все ж таки новий совок...
показать весь комментарий
26.12.2022 19:56 Ответить
у вас это у кого? у кацапов адептов руси?
наивных украинцев дурят шакалы зеленского и за это народ еще и платит кровью -просто жесть
показать весь комментарий
26.12.2022 21:24 Ответить
Перейди на національну та поменьше дурниць.

Все буде Україна!
показать весь комментарий
27.12.2022 01:04 Ответить
https://youtu.be/13Hjuoxt0Lk...
Мавзолейный крысеныш о переговорах...🦍👹
показать весь комментарий
26.12.2022 17:05 Ответить
Його присутність ще й недореяна-буде ще соромно за цю "премію" !
показать весь комментарий
26.12.2022 17:05 Ответить
Саме так. "Не часі" зміниться на часі із запитаннями прокурора про:
розмінування Чонгару та Перекопу,

здачею Херсону,

новими дорогами із Чорнобиля на Київ,
провалом підготовки боєздатності ЗСУ,
сдачею вагнеровців
......
одним словом, те, що зветься

"державна зрада"

Не варто було спішити литовцям
показать весь комментарий
26.12.2022 17:16 Ответить
навряд чи будуть відповідати, в бені та Ко "серьйозний" план розвитку ситуації...
показать весь комментарий
26.12.2022 19:59 Ответить
приватні армії на підході...
"Свої інвестиції потребують захисту від папуасів"...
показать весь комментарий
26.12.2022 20:03 Ответить
твоего беню как собаку будут на привязи в ФБР вести на пожизненное
показать весь комментарий
26.12.2022 21:25 Ответить
Ага ось як Фірташа ніяк не можуть з гордого, неприступного обозу Австрії дістати
показать весь комментарий
27.12.2022 01:05 Ответить

Совсем в европах того.....
показать весь комментарий
26.12.2022 17:12 Ответить
Йой! Не треба! Побережіть себе і свою країну! Згадайте, що було після відвідин нашим бідосиком Парижа або що зараз коїться в США!
показать весь комментарий
26.12.2022 17:15 Ответить
Кого?! Боневтіка на премію! Та "оно" планувало Україну з потрохами здати!!!
показать весь комментарий
26.12.2022 17:16 Ответить
Виходить, що у визначенні ролі президента Зеленського Литва помиляється.
А разом із Литвою помиляються і Латвія з Естонією. І Польща з Чехією, і Німеччина з Францією, і взагалі вся Європа, і Америка з Канадою помиляються, визнаючи його гідним президентів у цей критичний час для України.
Але найстрашніше, що і ЗСУ на чолі із Залужним теж помиляються визнаючи Зеленського легітимним президентом України.
Але як завжди не помиляється соціальний прошарок диванних експертів. І світ полегшено зітхає - щоб ми робили без вас і без вашої авторитетної думки
показать весь комментарий
26.12.2022 17:29 Ответить
Чого з Ізраїля вещаєшь, захисник хєров, а не в окопах в Україні воюєшь?
показать весь комментарий
26.12.2022 19:02 Ответить
Не зрозумів вашого питання.
А чому я маю бути в окопах України?
У мене є своя країна, своя земля, і, на жаль, кожні 3-4 роки своя війна.
Тож давайте постараємося зрозуміти одне одного - кожен захищає свою землю. Ми свою, а ви свою.
Не скажу, що ми робимо це краще за вас, просто якщо бездарно проїбати 30 попередніх років, то будь-яка війна буде затяжною, важкою та кровопролитною
А висловлювати свою думку маю повне право і я цим правом користуюся. Наприклад, навіть така єретична думка у мене іноді з'являється - президент Зеленський це результат вільного волевиявлення виборців України, з яких 3/4 проголосували саме за нього. Бажаю, щоб хоча б один із них подав свій голос на цьому форумі. Ось, ви, наприклад. Адже з ймовірністю 73% ви голосували за нього. Ось і розкажіть, що ви відчували тоді і що відчуваєте тепер.
показать весь комментарий
26.12.2022 19:45 Ответить
Ми самі розберемось в своїй країні. Не треба лізти з своїми думками. Вас в Україні не було і ви не переживали жахіття, яке ми пережили.
До речі Зеленський не мій кумир і я за нього не голосувала і ніколи не буду.
А от тих 73% про яких ви пишите, хочеться спитати: наржалися?
показать весь комментарий
26.12.2022 20:31 Ответить
Думи мої, думи мої,
Лихо мені з вами!
Нащо стали на папері
Сумними рядами?..
Ніт, це сильніше за мене. У мене є багато думок і ще більше прагнення ділитися з світом ними. Отже, ваше бажання нездійсненне. Але ви, принаймні, можете мене не читати. Тут є така Яна Чорновола, так вона теж виходить на істерику коли мене бачить. Але начебто вже звикла і змирилася. І ви змиритесь. А взагалі я білий та пухнастий. Часом.
показать весь комментарий
26.12.2022 20:40 Ответить
не позорься бот - твоего боневтiка терпят до конца войны потом только суды будут - где он будет фигурировать во всех резонансных делах
за узурпацию власти и нарушения Конституции Украины
показать весь комментарий
26.12.2022 21:28 Ответить
Ты ошибаешься, Ваня.
Я не бот, я старый и всем известный пользователь.
А ты срань лахтинская с сегодняшней регистрацией и фальшивым входом через VPN.
Сгинь.
показать весь комментарий
26.12.2022 21:49 Ответить
ты старый дурак защитник зеленского? сгинь зелебот недорезанный
показать весь комментарий
27.12.2022 00:48 Ответить
Моя ссылка вверху точь в точь повторяет то что я говорил на Цензоре лет 15 назад...про сотрудничество нацистов и коммунистов с 1917 года...😝🤣
показать весь комментарий
26.12.2022 17:16 Ответить
Уважаемые литовцы, не спешите!
Вы хоть что-то узнайте и послушайте самих украинцев!

Спешка нужна только при ловле блох.
Самим же потом стыдно будет
показать весь комментарий
26.12.2022 17:31 Ответить
шановні літвини нагороджують премією не зеленського, а Україну
показать весь комментарий
26.12.2022 21:12 Ответить
так пусть наградят народ а не двуличного буратино
показать весь комментарий
26.12.2022 21:29 Ответить
Зустрівся з Папою Римським, той на Ковід захворів.



Хронічне безсоння

@insomniadiutina

З'їздив до Франції - згорів собор;
до Німеччини - Меркель ледь не померла, розбилось два EuroFighter, смертоносна повінь;
до Канади - 70 людей померло від спеки;
Турції - вибухи на складах;
Японії - згорів 500-річний замок;
Оману - помер султан;
США - сніговий апокаліпсис.





показать весь комментарий
26.12.2022 17:33 Ответить
черноротый носатый зеленый ведьмак
показать весь комментарий
26.12.2022 21:30 Ответить
Бідоносець
показать весь комментарий
26.12.2022 17:36 Ответить
Пусть привезут и вручат. Логично.
показать весь комментарий
26.12.2022 17:43 Ответить
Що ця ****...ва , зелені істота, має До свободи? То є брехлива почвара. Гнида
показать весь комментарий
26.12.2022 17:48 Ответить
Хай по дорозі сосна Болгарська заїде або Татаров, боНевтік після гАмерики вже не тая Пронька .
показать весь комментарий
26.12.2022 18:54 Ответить
Я звичайно не зелебот , але скільки тут хейтерів зібралося ппц. Я розглядаю Зеленського на даному етапі як президента, у нас попереду важкі кілька місяців боротьби з кацапами, можливий наступ на Київ, а тут тільки деструктивні коментарі і тонни бруду, фе🤢
показать весь комментарий
26.12.2022 18:58 Ответить
В кого " у нас"?
В Польщі?
Можливо Київ захищати повернетесь?
показать весь комментарий
26.12.2022 19:13 Ответить
Зрозумій просту істину: управління "государством" під руками Бені та Ко.

Сайт цензор це єдиний начебто патріотичній сайт з правом громадян висловитись про новини. Всі інші сайти закриті від коментарів чи ФБ банить українських патріотів ще з 2014 року(саме звідти і розстрільні списки у орди на руках в окупованих домівках - пришли - паспорт взяли та пішли за кут села - розстріл)

Як олігархату маніпулювати стадом? Вірно - гнати на попередника... Як Зе протовкнули? Стадо як ковтнуло? Серіальчик та гасла "аби не П-ко"... знайдіть ці гасла тепер... Немає... як і новин про ціну газу при П... також немає... про команду банківську - немає... а за слова ці - аккаунти банять... Голова думає тільки коли є що обдумувати... а якщо ЗМІ контрольовані - то як стаду думати?
показать весь комментарий
26.12.2022 20:08 Ответить
ты и есть зелебот зачем ты косищь под дурака не понимаешь что творит команда зеленского пока он разьезжает по заграницам? не позороься
показать весь комментарий
26.12.2022 21:32 Ответить
Вручати Зелі премію Свободи - це ганьба !
показать весь комментарий
26.12.2022 20:21 Ответить
усякі кравчуки яники, зелі - то минуче, вони нагороджують Україну
показать весь комментарий
26.12.2022 21:14 Ответить
впесту твоего зелю не позорься и не отмазывай преступника и предателя
показать весь комментарий
26.12.2022 21:33 Ответить
Дайте йому ще один велосипед.
показать весь комментарий
26.12.2022 21:43 Ответить
Ска, зелена мразота. Шоб ти жив так як інших змусив жити.
показать весь комментарий
26.12.2022 21:49 Ответить
 
 