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Литва отправила 34 тыс. наборов теплой одежды для украинских защитников
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
21 декабря Литва отправила Украине первую партию термокомплектов и свитеров для Вооруженных сил Украины. В частности, подготовили 34 тыс. наборов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в твиттере министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
"Сегодня первую партию теплых свитеров и термокомплектов Литва отправила бойцам Украины", – пишет министр.
Сообщается, что в ближайшие недели в Украину будут доставлены 19 000 свитеров и 15 000 термокомплектов.
Today, the first batch of warm sweaters and thermal sets made in 🇱🇹 were sent to soldiers of 🇺🇦. Total of 19,000 thousand sweaters and 15,000 thermal sets will be delivered to Ukraine in the coming weeks. pic.twitter.com/yIukKiEoB0— Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) December 21, 2022
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