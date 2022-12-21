РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5027 посетителей онлайн
Новости За рубежом
1 288 9
Литва (2126) одежда (129) ВСУ (5164)

Литва отправила 34 тыс. наборов теплой одежды для украинских защитников

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

литва

21 декабря Литва отправила Украине первую партию термокомплектов и свитеров для Вооруженных сил Украины. В частности, подготовили 34 тыс. наборов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в твиттере министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

"Сегодня первую партию теплых свитеров и термокомплектов Литва отправила бойцам Украины", – пишет министр.

Сообщается, что в ближайшие недели в Украину будут доставлены 19 000 свитеров и 15 000 термокомплектов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Партию зимнего снаряжения украинским военным передала Великобритания. ФОТО
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Vot takyje dlia 3 brigad primerno
показать весь комментарий
21.12.2022 15:02 Ответить
Кожен робить що може! Моя вже зігріла ноги півтора десятка солдатам - вив"язала вовняні шкарпетки і відправила на фронт І далі в"язать продовжує - навіть при свічці
показать весь комментарий
21.12.2022 15:14 Ответить
Благаємо контролюйте все що надаєте, бо ваша допомога через тиждень буде направлена ярмаком в АТБ, до Гереги й т.д., тільки не воїнам !
показать весь комментарий
21.12.2022 16:16 Ответить
Eto Reznikov kontrolirujet dalse u vas
показать весь комментарий
21.12.2022 16:25 Ответить
Kogda ranse peredali antidroni,tak polucili pismo ot Zaluznogo s konkretnimi vojenskimi castiami gde komu i skolko budet peredano.Nomera castej daze ukazali
показать весь комментарий
21.12.2022 16:50 Ответить
Это уставное термобелье и флиска(свитер) ВСУ. Была инфа,что размещены заказы в Литве.
показать весь комментарий
21.12.2022 17:10 Ответить
О, резніков вже майже вдів армію, ще Естонія підгонить берці, а Болгарія куртки і порядок Вірю - до травневих шашликів впорається!
показать весь комментарий
21.12.2022 15:05 Ответить
показать весь комментарий
21.12.2022 15:06 Ответить
А маляр казала, шо Армія вже всім забезпечена. А вони пруть і пруть. Напевно вони не знаьомі з маляр. Дякуємо, брати.
показать весь комментарий
21.12.2022 15:44 Ответить
 
 