Литва отправила 34 тыс. наборов теплой одежды для украинских защитников

21 декабря Литва отправила Украине первую партию термокомплектов и свитеров для Вооруженных сил Украины. В частности, подготовили 34 тыс. наборов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в твиттере министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

"Сегодня первую партию теплых свитеров и термокомплектов Литва отправила бойцам Украины", – пишет министр.

Сообщается, что в ближайшие недели в Украину будут доставлены 19 000 свитеров и 15 000 термокомплектов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Партию зимнего снаряжения украинским военным передала Великобритания. ФОТО

Today, the first batch of warm sweaters and thermal sets made in 🇱🇹 were sent to soldiers of 🇺🇦. Total of 19,000 thousand sweaters and 15,000 thermal sets will be delivered to Ukraine in the coming weeks. pic.twitter.com/yIukKiEoB0