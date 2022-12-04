Партию зимнего снаряжения украинским военным передала Великобритания. ФОТО

Украинские военные, проходящие подготовку в Великобритании, сразу получают комплекты зимней формы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter министерства обороны Великобритании.

"Украинским новобранцам, которые учатся в Великобритании, выдается комплект для подготовки к возвращению в Украину, где они будут бороться за освобождение своей нации. Когда температура резко падает, новобранцам в дополнение к обычному комплекту выдают одежду для холодов", – говорится в сообщении.

Также в минобороны Великобритании сообщили, что 1000 военных из Украины получили сапоги Altberg.

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