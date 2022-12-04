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Партию зимнего снаряжения украинским военным передала Великобритания. ФОТО

Украинские военные, проходящие подготовку в Великобритании, сразу получают комплекты зимней формы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter министерства обороны Великобритании.

"Украинским новобранцам, которые учатся в Великобритании, выдается комплект для подготовки к возвращению в Украину, где они будут бороться за освобождение своей нации. Когда температура резко падает, новобранцам в дополнение к обычному комплекту выдают одежду для холодов", – говорится в сообщении.

Также в минобороны Великобритании сообщили, что 1000 военных из Украины получили сапоги Altberg.

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Партию зимнего снаряжения украинским военным передала Великобритания 01
Партию зимнего снаряжения украинским военным передала Великобритания 02
Партию зимнего снаряжения украинским военным передала Великобритания 03

Автор: 

Великобритания (4954) одежда (161) помощь (7800)


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Гарно дякуємо )
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04.12.2022 14:04 Ответить
А потом лапти скажут, что с НАТО воевали
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04.12.2022 14:04 Ответить
.

Дякуємо !

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04.12.2022 14:14 Ответить
Дякуємо нашим союзникам,всім без виключення!Це буде наша спільна перемога!
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04.12.2022 14:17 Ответить
Спасибо братья!
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04.12.2022 14:20 Ответить
Так надежнее! А то офису президента тоже понравиться в такой форме на хаммерах ездить по Киеву.
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04.12.2022 14:21 Ответить
що таке допомога одягом ЗСУ?
+ захисники одіті
- робочі місця в швейних фабриках
-економіка
-податки
-конкуренція на ринках
+влада може щось заникати, щось скиздити і продати
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04.12.2022 14:22 Ответить
Молодці, тільки в руки.
Ще так з фіндопомогою зробіть і вся та шваль сама втіче.
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04.12.2022 16:24 Ответить
 
 