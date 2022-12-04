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Партію зимового спорядження українським військовим передала Велика Британія. ФОТО
Українські військові, які проходять підготовку у Великій Британії, одразу отримують комплекти зимової форми.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter міністерства оборони Великої Британії.
"Українським новобранцям, які навчаються у Великій Британії, видається комплект для підготовки до повернення в Україну, де вони боротимуться за звільнення своєї нації. Коли температура різко падає, новобранцям на додаток до звичайного комплекту видають одяг для холодів", – йдеться у повідомлені.
Також у міноборони Великої Британії повідомили, що 1000 військових з України отримали чоботи Altberg.
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Ще так з фіндопомогою зробіть і вся та шваль сама втіче.