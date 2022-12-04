Партію зимового спорядження українським військовим передала Велика Британія. ФОТО

Українські військові, які проходять підготовку у Великій Британії, одразу отримують комплекти зимової форми.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter міністерства оборони Великої Британії.

"Українським новобранцям, які навчаються у Великій Британії, видається комплект для підготовки до повернення в Україну, де вони боротимуться за звільнення своєї нації. Коли температура різко падає, новобранцям на додаток до звичайного комплекту видають одяг для холодів", – йдеться у повідомлені.

Також у міноборони Великої Британії повідомили, що 1000 військових з України отримали чоботи Altberg.

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