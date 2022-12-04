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Партію зимового спорядження українським військовим передала Велика Британія. ФОТО

Українські військові, які проходять підготовку у Великій Британії, одразу отримують комплекти зимової форми.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter міністерства оборони Великої Британії.

"Українським новобранцям, які навчаються у Великій Британії, видається комплект для підготовки до повернення в Україну, де вони боротимуться за звільнення своєї нації. Коли температура різко падає, новобранцям на додаток до звичайного комплекту видають одяг для холодів", – йдеться у повідомлені.

Також у міноборони Великої Британії повідомили, що 1000 військових з України отримали чоботи Altberg.

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Партію зимового спорядження українським військовим передала Велика Британія 01
Партію зимового спорядження українським військовим передала Велика Британія 02
Партію зимового спорядження українським військовим передала Велика Британія 03

Автор: 

Велика Британія (5578) одяг (200) допомога (8343)


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Гарно дякуємо )
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04.12.2022 14:04 Відповісти
А потом лапти скажут, что с НАТО воевали
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04.12.2022 14:04 Відповісти
.

Дякуємо !

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04.12.2022 14:14 Відповісти
Дякуємо нашим союзникам,всім без виключення!Це буде наша спільна перемога!
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04.12.2022 14:17 Відповісти
Спасибо братья!
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04.12.2022 14:20 Відповісти
Так надежнее! А то офису президента тоже понравиться в такой форме на хаммерах ездить по Киеву.
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04.12.2022 14:21 Відповісти
що таке допомога одягом ЗСУ?
+ захисники одіті
- робочі місця в швейних фабриках
-економіка
-податки
-конкуренція на ринках
+влада може щось заникати, щось скиздити і продати
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04.12.2022 14:22 Відповісти
Молодці, тільки в руки.
Ще так з фіндопомогою зробіть і вся та шваль сама втіче.
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04.12.2022 16:24 Відповісти
 
 