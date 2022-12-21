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Литва відправила 34 тис. наборів теплого одягу для українських захисників

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

литва

21 грудня Литва відправила Україні першу партію термокомплектів та светрів для Збройних Сил України. Зокрема підготували 34 тис. наборів

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у твіттері міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

"Сьогодні першу партію теплих светрів та термокомплектів Литва відправила бійцям України", - пише міністр.

Повідомляється, що в найближчі тижні в Україну буде доставлено 19 000 светрів і 15 000 термокомплектів.

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Автор: Анастасія Потіха
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Vot takyje dlia 3 brigad primerno
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21.12.2022 15:02 Відповісти
Кожен робить що може! Моя вже зігріла ноги півтора десятка солдатам - вив"язала вовняні шкарпетки і відправила на фронт І далі в"язать продовжує - навіть при свічці
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21.12.2022 15:14 Відповісти
Благаємо контролюйте все що надаєте, бо ваша допомога через тиждень буде направлена ярмаком в АТБ, до Гереги й т.д., тільки не воїнам !
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21.12.2022 16:16 Відповісти
Eto Reznikov kontrolirujet dalse u vas
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21.12.2022 16:25 Відповісти
Kogda ranse peredali antidroni,tak polucili pismo ot Zaluznogo s konkretnimi vojenskimi castiami gde komu i skolko budet peredano.Nomera castej daze ukazali
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21.12.2022 16:50 Відповісти
Это уставное термобелье и флиска(свитер) ВСУ. Была инфа,что размещены заказы в Литве.
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21.12.2022 17:10 Відповісти
О, резніков вже майже вдів армію, ще Естонія підгонить берці, а Болгарія куртки і порядок Вірю - до травневих шашликів впорається!
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21.12.2022 15:05 Відповісти
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21.12.2022 15:06 Відповісти
А маляр казала, шо Армія вже всім забезпечена. А вони пруть і пруть. Напевно вони не знаьомі з маляр. Дякуємо, брати.
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21.12.2022 15:44 Відповісти
 
 