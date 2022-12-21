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Литва відправила 34 тис. наборів теплого одягу для українських захисників
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
21 грудня Литва відправила Україні першу партію термокомплектів та светрів для Збройних Сил України. Зокрема підготували 34 тис. наборів
Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у твіттері міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.
"Сьогодні першу партію теплих светрів та термокомплектів Литва відправила бійцям України", - пише міністр.
Повідомляється, що в найближчі тижні в Україну буде доставлено 19 000 светрів і 15 000 термокомплектів.
Today, the first batch of warm sweaters and thermal sets made in 🇱🇹 were sent to soldiers of 🇺🇦. Total of 19,000 thousand sweaters and 15,000 thermal sets will be delivered to Ukraine in the coming weeks. pic.twitter.com/yIukKiEoB0— Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) December 21, 2022
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