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Росія знову змінила командувача західного військового округу, - ГУР

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,нікіфоров

В окупаційній армії відбулась чергова ротація у вищому командуванні. З посади командувача військами західного воєнного округа було знято генерал-полковника Кузовльова Сергія Юрійовича, який встиг побути на цій посаді лише близько місяця.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Натомість західний во зс рф очолив генерал-лейтенант нікіфоров євген валерійович. До цього призначення він обіймав посаду начальника штабу – першого заступника командувача військами східного во.

Відомо, що на даний час генерал нікіфоров знаходиться на командному пункті угруповання військ "захід" в богучарі воронезької області.

Як формальну причину звільнення кузовльова озвучено провал підготовки наступу на Лиманському напрямку. Втім, за фактом це прояв внутрішньополітичної боротьби у вищому керівництві рф – людину з орбіти шойгу-герасимова змінюють на кандидата від групи суровікіна-пригожина.

Генерал нікіфоров став четвертим командувачем західного во від початку повномасштабного вторгнення.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти з-під Бахмута - начальнику Генштабу ЗС РФ Герасимову: "Ты п#дар и черт #банный! Где ты?". ВIДЕО

Попередні командувачі західного во:

  • генерал-полковник журавльов олександр олександрович – з листопада 2018 р. по липень 2022 р. але фактично з квітня 2022 р. був відсторонений від виконання обов'язків;
  • генерал-лейтенант сичевой андрій іванович – з липня по серпень 2022 р.;
  • генерал-лейтенант бердніков роман борисович – з серпня по вересень 2022 р.;
  • генерал-полковник кузовльов сергій юрійович – з листопада по грудень 2022 р.

Генерал-полковник євген нікіфоров (52 роки):

  • 1991 р. закінчив коломенське вище артилерійське вище командне училище.
  • 2012 р. – військова академія генерального штабу вс рф.
  • 2016 р. – 20-ю гвардійською армією західного во.
  • 2017 р. – командувач 58 загальновійською армією південного во
  • 2019 р. – заступник командувача військами західного во
  • 2021 р. – командувач угрупованням військ в САР", - розповіли в ГУР.
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Топ коментарі
+7
.....чорних пакетів добавляється
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26.12.2022 17:51
+7
якась форма у них як у пруській армії 18 століття. Імперці недоношені
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26.12.2022 17:53
+5
ЗСУ закопають ...в золотих погонах
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26.12.2022 17:51
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От перемены слагаемых...
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26.12.2022 17:50 Відповісти
.....чорних пакетів добавляється
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26.12.2022 17:51 Відповісти
От перестановки кроватей...
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26.12.2022 17:55 Відповісти
Техасская прямолиннейность...
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26.12.2022 18:24 Відповісти
ЗСУ закопають ...в золотих погонах
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26.12.2022 17:51 Відповісти
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26.12.2022 17:52 Відповісти
«Все по плану» 🤣 скоро знайдуть цього самостріла з двома дирками в голові на тротуарі після прижка з третього поверха
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26.12.2022 17:52 Відповісти
якась форма у них як у пруській армії 18 століття. Імперці недоношені
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26.12.2022 17:53 Відповісти
Особливо пасує високий комір, що поєднує друге і четверте підборіддя в Адин Нарот
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26.12.2022 18:21 Відповісти
Шило на мило...
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26.12.2022 17:53 Відповісти
предлагаю, в целях поднятія престіжу парашних военначальніков та патріотічєского воспитания мелкого поколения, начать випуск пазлов для свеженарожанних -"вялікіе палкаводци параши", скажем так, до 100 000 елємєнтов в наборе (на текущій мамєнт)
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26.12.2022 17:54 Відповісти
І щоб збиралися у довільному порядку.
Що не вибереш-одне лайно
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26.12.2022 18:19 Відповісти
а вы друзья как ни садитесь...
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26.12.2022 17:55 Відповісти
та на хера там командующий - ***** руководит всем парадом. С него и спрос
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26.12.2022 17:56 Відповісти
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26.12.2022 18:08 Відповісти
Від перестановки лайна...
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26.12.2022 18:09 Відповісти
Якщо місце дислокації відомо, то нехай Святий Хаймарс прискорить процес ротації цих тварюк. Давно вже на параші генерали не дохли.
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26.12.2022 18:18 Відповісти
У рузьке військовому керівництві ротація означає, що виймається з одного рота і встромляється до іншого!
)))
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26.12.2022 18:31 Відповісти
Та й добре є, чим частіше міняють тим більше часу втрачають на хоча б розуміння ситуації, що відбувається в дану хвилину і що потрібно на зараз?
В-дь: більше чорних пакетів.
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26.12.2022 18:51 Відповісти
Как и сказали выше - нам это на руку. Пока новый человек разберется с этим всем балаганом - его сразу меняют на очередного. И цирк продолжается.
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26.12.2022 18:53 Відповісти
А вы друзья, как ни садитесь, Все в музыканты не годитесь
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27.12.2022 00:40 Відповісти
 
 