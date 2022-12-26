РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14722 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Война
13 423 22
армия РФ (15337) война (46615) разведка (3999)

Россия снова сменила командующего западным военным округом, - ГУР

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,нікіфоров

В оккупационной армии прошла очередная ротация в высшем командовании. С должности командующего войсками западного военного округа был снят генерал-полковник Кузовлев Сергей Юрьевич, который успел побыть на этом посту лишь около месяца.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Вместо этого западный ВО ВС РФ возглавил генерал-лейтенант Никифоров Евгений Валериевич. До этого назначения он занимал должность начальника штаба - первого заместителя командующего войсками восточного ВО.

Известно, что в настоящее время генерал Никифоров находится на командном пункте группирования войск "Запад" в Богучаре Воронежской области.

В качестве формальной причины увольнения Кузовлева озвучен провал подготовки наступления на Лиманском направлении. Впрочем, по факту это проявление внутриполитической борьбы в высшем руководстве России – человека с орбиты Шойгу-Герасимова меняют на кандидата от группы Суровикина-Пригожина.

Генерал Никифоров стал четвёртым командующим западного ВО с начала полномасштабного вторжения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия - в тупике, коренных изменений в ее пользу не ожидается, - Буданов

Предыдущие командующие западного во:

-генерал-полковник журавлев Александр Александрович – с ноября 2018 г. по июль 2022 г., но фактически с апреля 2022 г. был отстранен от исполнения обязанностей;
-генерал-лейтенант Сичевой Андрей Иванович – с июля по август 2022 г.;
-генерал-лейтенант Бердников Роман Борисович – с августа по сентябрь 2022 г.;
-генерал-полковник Кузовлев Сергей Юрьевич – с ноября по декабрь 2022 г.
-генерал-полковник Евгений Никифоров (52 года):

В 1991 г. окончил Коломенское высшее артиллерийское командное училище.
2012 г. – военная академия генерального штаба ВС РФ.
2016 г. – 20-й гвардейской армией западного ВО.
2017 г. – командующий 58 общевойской армией южного ВО
2019 г. – заместитель командующего войсками западного ВО
2021 г. – командующий группировкой войск в САР", - рассказали в ГУР.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+7
.....чорних пакетів добавляється
показать весь комментарий
26.12.2022 17:51
+7
якась форма у них як у пруській армії 18 століття. Імперці недоношені
показать весь комментарий
26.12.2022 17:53
+5
ЗСУ закопають ...в золотих погонах
показать весь комментарий
26.12.2022 17:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
От перемены слагаемых...
показать весь комментарий
26.12.2022 17:50 Ответить
.....чорних пакетів добавляється
показать весь комментарий
26.12.2022 17:51 Ответить
От перестановки кроватей...
показать весь комментарий
26.12.2022 17:55 Ответить
Техасская прямолиннейность...
показать весь комментарий
26.12.2022 18:24 Ответить
ЗСУ закопають ...в золотих погонах
показать весь комментарий
26.12.2022 17:51 Ответить
показать весь комментарий
26.12.2022 17:52 Ответить
«Все по плану» 🤣 скоро знайдуть цього самостріла з двома дирками в голові на тротуарі після прижка з третього поверха
показать весь комментарий
26.12.2022 17:52 Ответить
якась форма у них як у пруській армії 18 століття. Імперці недоношені
показать весь комментарий
26.12.2022 17:53 Ответить
Особливо пасує високий комір, що поєднує друге і четверте підборіддя в Адин Нарот
показать весь комментарий
26.12.2022 18:21 Ответить
Шило на мило...
показать весь комментарий
26.12.2022 17:53 Ответить
предлагаю, в целях поднятія престіжу парашних военначальніков та патріотічєского воспитания мелкого поколения, начать випуск пазлов для свеженарожанних -"вялікіе палкаводци параши", скажем так, до 100 000 елємєнтов в наборе (на текущій мамєнт)
показать весь комментарий
26.12.2022 17:54 Ответить
І щоб збиралися у довільному порядку.
Що не вибереш-одне лайно
показать весь комментарий
26.12.2022 18:19 Ответить
а вы друзья как ни садитесь...
показать весь комментарий
26.12.2022 17:55 Ответить
та на хера там командующий - ***** руководит всем парадом. С него и спрос
показать весь комментарий
26.12.2022 17:56 Ответить
показать весь комментарий
26.12.2022 18:08 Ответить
Від перестановки лайна...
показать весь комментарий
26.12.2022 18:09 Ответить
Якщо місце дислокації відомо, то нехай Святий Хаймарс прискорить процес ротації цих тварюк. Давно вже на параші генерали не дохли.
показать весь комментарий
26.12.2022 18:18 Ответить
У рузьке військовому керівництві ротація означає, що виймається з одного рота і встромляється до іншого!
)))
показать весь комментарий
26.12.2022 18:31 Ответить
Та й добре є, чим частіше міняють тим більше часу втрачають на хоча б розуміння ситуації, що відбувається в дану хвилину і що потрібно на зараз?
В-дь: більше чорних пакетів.
показать весь комментарий
26.12.2022 18:51 Ответить
Как и сказали выше - нам это на руку. Пока новый человек разберется с этим всем балаганом - его сразу меняют на очередного. И цирк продолжается.
показать весь комментарий
26.12.2022 18:53 Ответить
А вы друзья, как ни садитесь, Все в музыканты не годитесь
показать весь комментарий
27.12.2022 00:40 Ответить
 
 