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Байден (2325) США (14478)

Байден підписав бюджет США на 2023 рік з багатомільярдною допомогою Україні

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

байден

Президент Джо Байден підписав бюджет США на 2023 фінансовий рік. Документ включає багатомільярдну допомогу Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Глава Білого дому вказав, що поставив підпис під "двопартійним комплекснии законопроєктом, який завершує рік історичного прогресу".

"Він передбачає інвестиції у медичні дослідження, безпеку, охорону здоров'я ветеранів, ліквідацію наслідків катастроф, кошти на боротьбу з насильством проти жінок та критично важливу допомогу для України", - зазначив Байден.

Підписаний бюджет виділяє уряду США до кінця вересня 1,7 трильйона доларів, включаючи 858 мільярдів на потреби оборони та 45 мільярдів на допомогу Україні.

Також читайте: Байден підписав закон про оборонний бюджет США на 2023 рік, який передбачає допомогу Україні на $800 млн

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+28
Дякуємо США !!! Боже бережи Америку !!!
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30.12.2022 02:24
+24
Друг познаётся в беде.. Американцы, да и Англичане свою часть по будапешту наполовину, можно сказать и выполнили..
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30.12.2022 02:20
+21
Ніт. Тут не вийде, та й дуУже небезпечно красти гроші у Америки, це вам не "лохам" "втирати" про 4000$ з/п вчителям а потім казати "явамнічєвонєдолжєн"....
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30.12.2022 02:55
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Друг познаётся в беде.. Американцы, да и Англичане свою часть по будапешту наполовину, можно сказать и выполнили..
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30.12.2022 02:20 Відповісти
Дякуємо США !!! Боже бережи Америку !!!
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30.12.2022 02:24 Відповісти
Гаранты безопасности ****, да рашисты, а то , как ******* и забрать ЯО под свои гарантии вы спромоглися, а теперь визжите в нацистском бреду, что Украины не существовало. Это вас до Украины не существовало - чумаходы болотные.
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30.12.2022 02:29 Відповісти
''чумаходи'' це прелєсно
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30.12.2022 04:01 Відповісти
Зе-Банкова в захваті: "Здєсь можно прібарахліться, что і внукам хватіт".
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30.12.2022 02:32 Відповісти
Ніт. Тут не вийде, та й дуУже небезпечно красти гроші у Америки, це вам не "лохам" "втирати" про 4000$ з/п вчителям а потім казати "явамнічєвонєдолжєн"....
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30.12.2022 02:55 Відповісти
дат
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30.12.2022 05:15 Відповісти
Кацап, ПНХ!

1. Украина тратит деньги союзников по назначению.

2. США имеет механизмы контроля. Украине нечего скрывать от своего союзника.

3. Украина не Россия. А Путин - ху&ло. Кацапам по любому писец.
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30.12.2022 02:59 Відповісти
Where the US are you from
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30.12.2022 04:38 Відповісти
он с Брайтон Бич или с VPN
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30.12.2022 05:16 Відповісти
Brighton bitch
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30.12.2022 06:07 Відповісти
Сша 40 ,єс 19, юк 3, своїх 30. Сумарно 100 млрд на війну, ціна 100 реакторів тисячників. Довоєнні дурні говорили шо мати ядерну зброю це дорого.
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30.12.2022 02:37 Відповісти
постійні збройні конфлікти між Індією та Пакістаном доводять, що наявність ядерного озброєння не від чого не стримують
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30.12.2022 04:48 Відповісти
ДЯКУЄМО, пане президент!
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30.12.2022 02:38 Відповісти
Зе-Банкова в захваті: "Здєсь можно прібарахліться, что і внукам хватіт".
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30.12.2022 02:39 Відповісти
Я тоже первый раз так прочел.
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30.12.2022 03:06 Відповісти
*****, ці гроші будуть надані зброєю в основному, а не налом у чемоданах, як тобі хочеться.
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30.12.2022 04:33 Відповісти
Все правильно,а то что не в "аснавном"растащит по карманам банда наркоманов,ото ни аснавное его как бы и незаметно,внукам хватит
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30.12.2022 09:25 Відповісти
Лише США не в курсах, що вони це виділяють не на всю Європу включно з Україною, а лише Україні. Ото їм сюрприз буде.
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30.12.2022 02:55 Відповісти
Кому? Европейцам чи американцам?
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30.12.2022 03:07 Відповісти
Хотя , шо я спрашиваю. Главное , шо кацапы уже сели на с.аку (от нежданчика).
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30.12.2022 03:10 Відповісти
ты кацапская свинья неблагодарная американцы ничего нам не должны но тем не менее они спасли Украину от захвата
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30.12.2022 05:19 Відповісти
Чмо ботярное, скільки тобі Штати платять? Не твої би США, то і війни не було, вистачило би кількох відсотків тієї ядерної зброї, яку вони нам примусили віддати кацапам, шахти примушували підривати, літаки різати, навіть мідні кабелі з шахт різати на дрібні шматочки, плутоній науковий і то вициганили, утирок ти продажний. А допомогу, яку вони надають, називають "крапельною", як крапельниця у віну, щоб пациент не помер передчасно. Але лікар ставить крапельницю і робить операцію, а тут лікар (харант), поставив крапельницю і умив руки і тільки погрожує паціенту, не сіпайся, а то і крапельницю вийму з вени. Кожен день сотні бійців гине, а мирних людей людей, навіть не на фронті, коли економіки вже немає, доходів нема, медицина стала зовсім недоступна,...
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30.12.2022 05:33 Відповісти
Повилазило кодло ботів, кожному по 30-ть срібників іудам виділили. То може ті 40 млрд. доларів на вас ботів пустять, це ж дешевше, ніж допомагати, розповідати казочки, яке щастя то США, яке так нас підставило кацапам. Як же вас тварюк чітко видно, бо не може людина, яка живе в країні, котра стікає кровью витрачати час ,щоб лазити і нявкати "спасибки" тим, хто не хоче щоб ми швидко загинули, але не хоче щоб ми перемогли, бо ми маємо перед смертю кацапів вимотати, саме "спасибки", бо ви там на Брайтон Бич, ущербні, ні української не знаєте, ні англійської мови, кріс своєї псячої. Вдуматись, США забороняє Словакії передати нам двадцять з чимось старих літаків Міг, Польщу наказує за те, що нам танки дала, Джонсона ушлі, бо дуже вже намагався допомогти. При багатьох сотнях запасів Хаймерсів на складах в США, Україна купляє турецькі, менш точні аналоги Хаймерсів, бо турки продають, аби гроші платили. Поляки коли їх кинули, закупили танки в Південій Кореї, кращі за Абрамси, там же замовили 300 аналогів ******** Хаймерсів. До речі, корейські Хаймерси, а саме перша частина контракту 218 пускових установок K239 Chunmoo з матеріально-технічним і навчальним пакетом, резервом ***********, включаючи кілька тисяч високоточних 239-мм реактивних *********** з дальністю ураження до 80 кілометрів і 290 км у випадку балістичних ракет обійшлися в 3,55 мільярда доларів США, а Байден не витратив 2,3 мільярда доларів, які виділив конгрес на допомогу Україні (вони як не використані повернулись в бюджет), тобто 140 нових K239 Chunmoo, якщо так жаліє дати старі моделі зі зберігання. Польща закупляє 300 корейських, та надіється на купівлю ще 200 Himers від США, тобто 500 одиниць, а ми воюємо 20_тю штуками, ті до десятка, що кажуть ще дали, стоять в резерві, бо це всього то дуже добрий, але аналог Смерчу, і його кацапи мають хоч і зрідка, можливість знищити, тому треба мати резерв. І знову українці платять своїми життями. Тебе курву на добу під Бахмут, і якщо ти гнидото не здохнеш, то виволокти і глянути в твої поросячі білі від божевілля очі. Але де ж там, ти гівно здалека смердиш. Афганістану США дали 40 000 пікапів, 22 000 Хамерів, а у нас волонтери по Європі скупляють автомотлох, а народ вимушений на це скидатися,.......
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30.12.2022 07:32 Відповісти
Дима,не разгоняй зраду!будь благодарен Великой Америке за помощь! Слава Украине!!!
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30.12.2022 09:47 Відповісти
СПАСИБА ТАВАРИЩУ БАЙДЕНУ ЗА НАШУ СЩАСТЛИВУЮ ЖИЗНЬ!!! СЛАВА ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИЙ!!! УРЯ!!! УРЯ!!! УРЯ!!! БУРНЫЕ АПЛОДИСМЕНТЫ, ПЕРЕХОДЯЩИЕ В ОВАЦИИ!!!
Грає гімн СССР, де в слово РУСЬ, поміняли на США і далі подібна куйня.
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30.12.2022 10:51 Відповісти
За вашу щасливую жызнь,благодарите янэлоха-бонэвтика!
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30.12.2022 10:54 Відповісти
Вы во многом правы, описывая трагедию Украины, ее народа. Но вы переводите стрелки с врагов на друзей. Это не США и НАТО напали и продолжают уничтожать Украину и украинцев, а Путин и его фашисты-подданные пытаются нас уничтожить. У вас эта простая и очевидная всем правда тонет в упреках США и Байдену. Мы, украинцы, хорошо знаем, не на словах, а на деле. кто наши друзья, а кто враги, как бы ни старались кремлеботы и полезные идиоты очернить США и НАТО в своих комментариях.
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30.12.2022 12:25 Відповісти
Взагалі не реагую на чоловіків з прапорами не України. Як там ваш Шарик в Іспанії.
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30.12.2022 19:59 Відповісти
По-перше, ну скільки там тих БМП-1 у той Греції? Сотня хоч є?
По-друге, майже всі запаси радянської зброї, ***********, тощо, вони вже нам передали. Зараз вже нічого радянського передавати немає, тому повним ходом пішла Західна зброя.

До речі, якщо ви не в курсі. Всі стволи для гармат кацапської армії роблять на високоточних швейцарських станках. Зараз Швейцарія нових не продає їм, та ні запчастин ні обслуговування обладнання, тому з кожним днем все у рф буде потрохи сипатися, і з кожною добою все сильніше.

Ось така в нас доля. Тому що голосували не за тих. Тому що у 2010-му не пішли на другий тур "бо не за кого голосувати" та у підсумку тим самим допомогли Януковичу очолити Україну, довести до Майдану та війни.
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30.12.2022 09:11 Відповісти
Повно БМП-1 у світі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%9C%D0%9F-1

Україні (не парашці) не продавали обладнання для виготовлення стволів, а треба було робити для Богдани, то ми самі зробили. Давайте без казок про іноземні верстати. СРСР наштампував стільки заліза і без них, досі стріляє. https://defence-ua.com/news/jak_virobniki_zrujnuvali_mif_pro_nemozhlivist_stvorennja_artstvoliv_v_ukrajini-373.html


Голосував завжди за патріотів, тільки вони до влади не доходили, бо бидла в країні повно, яке рахується людьми і має право вибирати.
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30.12.2022 09:31 Відповісти
Не дуже він щасливий, бач як смайлик аж зціпило.
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30.12.2022 10:43 Відповісти
Україна отримає допомогу від США у розмірі більше, ніж 5,24% від усього оборонного бюджету США на 2023 рік! Дякуємо народу, Конгресу та Президенту США Байдену за підтримку України!
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30.12.2022 02:56 Відповісти
Не все так просто.
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30.12.2022 04:35 Відповісти
Читайте пост над Вами.
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30.12.2022 04:36 Відповісти
Thank you America!
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30.12.2022 02:57 Відповісти
THANKS!
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30.12.2022 03:00 Відповісти
У ніч з 29 на 30 грудня російський агресор атакував Київ дронами-камікадзе😡
не спиться тварюкам на параші 😕
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30.12.2022 03:26 Відповісти
Генералу Залужному нужны не миллиарды долларов, а Ленд-лиз: 300 танков, 500 гаубиц, сотни самолетов....
Это вооружение не нужно изготавливать, они есть на складах Пентагона, нужно реализовать проголосованный Конгрессом , в апреле 2022 года, Ленд-лиз... тогда потоком пойдет вооружение в Украину.
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30.12.2022 04:18 Відповісти
Та де там! Вони всяким грекам пороздають, а нам барахло списане для безплатної утилізації.
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30.12.2022 04:39 Відповісти
Закрий хлєбало, мудачок.
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30.12.2022 07:44 Відповісти
дятел ватный Украине не нужен лендлиз(пока) потому что за него потом придется платить - а сейчас все поставки и военная помощь идут БЕСПЛАТНО
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30.12.2022 05:22 Відповісти
Пане дятле, в законі не прописана дата оплати. Ви не помітили цього, чи й закону не бачили?
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30.12.2022 06:03 Відповісти
Пані, а ви правильно його читали чи аби не мовчки?!
Британія тако ж не мала дати, але 50 років сплачувала по ленд-лізу США і якщо не помиляюся десь у 2006 році нарешті виплатила все!
Суть в тому, що зараз дають безкоштовно, а по ленд-лізу потрібно буде платити! І на якість та кількість ленд-ліз не впливає! Перестаньте слухати "аля-іларіонових********************)-ідіотів"!
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30.12.2022 12:52 Відповісти
Дякую за пораду, але слухаю тих кого хочу слухати. А головне- звикла шукати та читати документи. Маєте змогу зробити те ж саме, бо посилання на документи є в коментарях
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30.12.2022 16:59 Відповісти
Vedana штолє васкрєсла ?
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30.12.2022 20:06 Відповісти
Ленд-ліз це "оренда" - або заплати, або певерни!
Ледн-ліз ніяк не впливає на якість та кількість!
Лендліз -це інтрумент для військовї допомоги Україні! Зараз він БЕЗКОШТОВНИЙ за рахунок виділених коштів платників податків США!
(п.с. йдосі не розумію, чому наші змі не опублікують Закон США про Ленд-ліз оригіналом та перекладом, щоб нарешті подібні дурнуваті коментарі перестали писати!)
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30.12.2022 12:48 Відповісти
45 м долар1в? То брехня , ви розум1ете що один ав1аносець класу "н1м1ц" коштуе 5 м1л1ард1в. То Хтось вважае що до укра1ни д1йте хоч би третина тог1 суми? Хот1лось би в то в1рити ,то 9 ав1аносц1в класу "н1м1ц" Пора переставати красти 1 самим будувати свою оборону .якщо 1ран п1д санкц1ями побудував таку арм1.ю то для укра1ни то дуже реально.т1льки треба перестати красти
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30.12.2022 04:46 Відповісти
до Украины кацап дойдет столько оружия сколько необходимо чтобы ********* всех твоих рашисстов на удобрения
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30.12.2022 05:24 Відповісти
Дятел ботовський, ми й бачимо, скільки доходить, не сліпі.
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30.12.2022 07:45 Відповісти
С интернета, понравилось..
"Но если российские военные видят, что не справляются, почему не уходят с украинской территории? Неужели попали в ловушку РОЖОН? А ведь украинская власть еще осенью 2021 года предупреждала российскую сторону, что у той будут большие потери. Народная мудрость же кричит - не лезь на рожон! Нет, надо было медведю полезть на украинский тризуб (рожон). Кто не знает, что такое рожон - посмотрите в интернете."
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30.12.2022 05:22 Відповісти
Ну бальшиє патєрі у армії парашиї не від вдалого керівництва держави, а від неймовірного супротиву українського народу
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30.12.2022 06:11 Відповісти
Им же дурдомовцам сколько раз говорилось, ну не лезьте вы в Украину, тут не место ********* бандитской тоталитарной кремлевской власти, со своими боремся, чтобы демократия была. Говорили, что Чечня вам раем казаться будет, нет, ********** обиженка с тоталитарной бандой, решил, что он всемогущий царь над покоренными рабами и вляпался в заведомо проиграшную кровавую авантюру.
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30.12.2022 09:39 Відповісти
Напишить у пошуку Google " $45 billion" і ви побачите реакцію на цю новину. "Знову Україні, звідки гроші, скільки іще". Платників податків можна зрозуміти, бо держава своїх грошей не має, а економічна криза вже буяє. Ще весною я писала в коментарях, що тепер всі економічні проблеми США будуть списувати на Україну. Скільки це "багатомільярдна"? Це виглядає так $45.000.000.000. А тепер подивіться цю сторінку
https://nationcreation.fandom.com/wiki/Modern_Day_Military_Pricing_List#ISRAELI%20MILITARY%20EQUIPMENT,
де наведені ціни (не сьогоднішні) на деяку військову зброю. Займіться арифметикою та охолоньте від захвату. Бо ці гроші-то сльози. Тут у коментарях знову лунає від "спеців" навіщо нам ленд-ліз, за нього платити треба. По-перше, ви себе відчуваєте державним патріотом, чи па*люкою? Бо поки що життям платять інші. По-друге, прочитайте закон про ленд-ліз, а потім коментуйте. За цим законом постачання реальної зброї могло розпочатись вже 10 травня. Всієї необхідної, включаючи важку. Тієї, що стоїть законсервована в ангарах і не використовується армією США роками. Ці постачання не були б куплєю-продажем, а лише позичкою. Після використання все, що уціліло мало б повернутись до господаря, тобто в США. Якщо Україна зажадала б щось залишити собі, то платити мала б за залишковою вартістю. Термін платежу НЕ ВСТАНОВЛЕНИЙ. https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/3522/text
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30.12.2022 07:06 Відповісти
А Ви взагалі читали закон про лендліз ?
По перше, всю процедуру, включно з термінами повернення та оплат, президент повинен був затвердити за 60 днів після підписання. Байден цього не зробив.
Без цієї процедури лендліз не може почати працювати.
Тобто твердження про те, що лендліз мав запрацювати з 10 травня, а також, що при цьому не був би встановлений термін оплати - хибні.
Також там немає жодного слова про РЕАЛЬНУ зброю. Що поставляти вирішує виключно адміністрація президента і залежить це лише від політичної волі Байдена.
Взагалі я не проти лендлізу, але не потрібно маніпулювати фактами
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30.12.2022 07:38 Відповісти
Не перекручуйте та не скачіть по верхах. Закон називається LOAN AND LEASE OF DEFENSE ARTICLES TO THE GOVERNMENTS OF UKRAINE AND EASTERN FLANK COUNTRIES. Закон про позичку предметів захисту (Defense Article) Для розуміння цього терміну надається посилання.
(c) Definition of Defense Article.--In this Act, the term ``defense article'' has the meaning given that term in section 47 of the Arms Export Control Act (22 U.S.C. 2794).
Тлумачення поняття DEFENSE ARTICLES знаходимо тут https://www.hsdl.org/?view&did=1626
І тут же знаходимо довгий лист військової зброї що підпадає під це поняття.
В розділі (б) закону про ленд-ліз читаємо: (b) <> Procedures for Delivery of Defense Articles.--Not later than 60 days after the date of the enactment of this Act, the President shall establish expedited procedures for the delivery of any defense article loaned or leased to the Government of Ukraine
Президент має встановити процедуру ДОСТАВКИ НЕ ПІЗНІШЕ 60 днів з дня підписання. Байден навіть не думав нічого встановлювати. І тут ні слова не сказано про оплату. А де ж сказано?
(2) Exclusions.--For the purposes of the authority described in paragraph (1) as that authority relates to Ukraine, the following provisions of law shall not apply: (A) Section 503(b)(3) of the Foreign Assistance Act of 1961 (22 U.S.C. 2311(b)(3)). (B) Section 61 of the Arms Export Control Act (22 U.S.C. 2796).
Про оплату ленд-лізу сказано в розділі (2). Винятки. Тут названі закони, Які на ленд-ліз НЕ ПОШИРЮЮТЬСЯ. Гуглимо закони
"503(b)(3)the loan period is of fixed duration not exceeding five years, during which such article may be recalled for any reason by the United States;
"https://www.foreign.senate.gov/imo/media/doc/Foreign%20Assistance%20Act%20Of%201961.pdf
На ленд-ліз не поширюється це ствердження: " Термін позики має фіксовану тривалість, що не перевищує п'яти років, протягом якого така стаття може бути відкликана з будь-якої причини Сполученими Штатами;"
Іще один закон, за яким наданням зброї займається міністр оборони не використовується при ленд-лізі. https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCODE-2010-title22/html/USCODE-2010-title22-chap39-subchapI-sec2751.htm
Висновки 1. Ленд-ліз міг працювати вже з 10 травня, якби Байден цього хотів. 2. За ленд-лізом Україна могла одержати всю необхідну зброю, якби Байден цього хотів. 3. Закон не встановлює терміни оплати за ленд-ліз. Але це невигідно Байдену , бо немає що пиляти. 4. Байден несе повну відповідальність за непостачання зброї по ленд-лізу
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30.12.2022 10:02 Відповісти
Там колишній кадебіст швець розродився новою версією про лендліз. Він стверджує, що лендліз має бути забезпечиний відповідним фінансуванням з боку Конгресу. Так нібито відбувається з усіма подібними законами, але з лендлізом цього не було. За його словами, відсутність дедлайну по виплатам ні про що не свідчить і Україні все одно доведеться розрахуватися за боргами. Він наводить у якості прикладу Велику Британію, яка сплачувала за лендлізом до 2006 року. Про безоплатність лендлізу він говорить так: треба уважно читати виключення. Нібито безоплатна допомога стосується лише взаємних наукових досліджень та розробок, зроблених в рамках лендлізу.

Навіщо розкручують тему лендлізу? Щоб українська діаспора не голосувала за демократів на наступних виборах. Ось так

Ось така у нього версія.

https://www.youtube.com/watch?v=esDcXXXgeJI&t=2318s
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30.12.2022 15:16 Відповісти
Але ж 45 тисяч лайків!? Мозок вимито або *асрано, ім подобається гумор та метафори. Нікому не потрібні документальніфакти
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30.12.2022 17:23 Відповісти
Я взагалі прозріваю з цього всього. Тобто лендліз прийняли просто так? Щоб не виконувати? І щоб привести до влади республіканців? Ну так виходить з його слів?

Цікаво було б послузати контраргументи з боку тих, кого він назвиає "фейкометниками". Між ними вже давно триває обмін люб'яностями, до речі
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30.12.2022 17:43 Відповісти
Республіканець подав законопрект ще до війни. Байден підписав, тепер має імідж патріота України і в США і в Україні. А те, що ленд-ліз досі не працює відомо невеликій кількості людей . Бо по обидва боки океану працюють продажні журнашлюхи а більшості глядачів достатньо ТV . Всі антішвеци є на Ютюбі
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30.12.2022 20:53 Відповісти
Точно Ведьмана

Як там в Америці паготка?
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30.12.2022 20:07 Відповісти
Якщо би тільки в ангарах, в пустелі стоїть техніка кілометрами, так що з супутника можна порахувати. Хамві, гармати,.. і навіть справні літаки.
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30.12.2022 20:04 Відповісти
45 млрд на рік - це 3,5 млрд на місяць. Великая Британія отримала від США по ленд-лізу у перші 2,5 місяці 1941 року 107 млрд доларів (у перекладі на сьогоднішній курс). Тобто 42,8 млрд. доларів на місяць. Не кажучи про подарунок з 50 есмінців. Україні, щоб перемогти, потрібно зброї та *********** хоча б 10-12 млрд доларів на місяць, тобто мінімум 120 млрд доларів на рік.
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30.12.2022 07:30 Відповісти
God Bless America!
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30.12.2022 09:03 Відповісти
дЕрмаков в Украине много и их надо кормить,иначе Костя Тимошенко останется без третьей тачки...за время войны..
Мама любит скорость...як казав один прохвост пару лет назад...🤣
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30.12.2022 09:24 Відповісти
Половина этой суммы пойдет странам НАТО...для ремонта украинской техники поврежденной в боях...
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30.12.2022 09:29 Відповісти
Якщо бути реалістом,то:
1.Поки над Москвою не почнуть завивати сирени повітряної тривоги,а на відстані мінімум 300 км від українських кордонів в глиб рашки не залишиться жодного військового та інфракструктурного об'єкта який би не зазнав регулярних ударів,доти про перемогу у найближчі п'ять років і говорити нічого.
2.Майже минув рік війни,а наступального озброєння як не збиралися надавати так і не збираються.
3.Ніякі гроші,які завжди уходять як вода у пісок, не замінять реальні танки,літаки та ракети.
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30.12.2022 10:33 Відповісти
Мда, та 45 мільярдів на допомогу..."Поганий Санта", приходить після 25 грудня)
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30.12.2022 11:35 Відповісти
@Aleksiey Ykropovich - баран
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30.12.2022 11:36 Відповісти
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30.12.2022 13:58 Відповісти
З цього всього пряма військова допомога становить 24 мільярди. Ця сума надається за двома каналами - PDA (14,5 мільярдів) та USAI (9 мільярдів). З цих двох каналів ми можемо розраховувати в основному на PDA. По каналу USAI ми навряд чи щось отримаємо найближчим часом, оскільки гроші, закладені у цю програму, передбачені на виробництво зброї для України. Оскільки цей процес тривалий, то невідомо, коли саме ми це озброєння отримаємо.
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30.12.2022 15:02 Відповісти
Наприклад два NASAMS, які дають чомусь не з складів, а виробляють, ми отримаємо лише в 2024 році.
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30.12.2022 20:06 Відповісти
Гідний нащадок славетного гетьмана Байди!
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30.12.2022 16:59 Відповісти
Боже! бережи Америку та особисто Джо Байдена! 🙏🇺🇦🇺🇸
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30.12.2022 20:02 Відповісти
 
 