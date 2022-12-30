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Байден підписав бюджет США на 2023 рік з багатомільярдною допомогою Україні
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Президент Джо Байден підписав бюджет США на 2023 фінансовий рік. Документ включає багатомільярдну допомогу Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Глава Білого дому вказав, що поставив підпис під "двопартійним комплекснии законопроєктом, який завершує рік історичного прогресу".
"Він передбачає інвестиції у медичні дослідження, безпеку, охорону здоров'я ветеранів, ліквідацію наслідків катастроф, кошти на боротьбу з насильством проти жінок та критично важливу допомогу для України", - зазначив Байден.
Підписаний бюджет виділяє уряду США до кінця вересня 1,7 трильйона доларів, включаючи 858 мільярдів на потреби оборони та 45 мільярдів на допомогу Україні.
Топ коментарі
+28 Ярослав Іванович a5a348c4
показати весь коментар30.12.2022 02:24
+24 Оболонский Украинец
показати весь коментар30.12.2022 02:20
+21 Aleksiey Ykropovich
показати весь коментар30.12.2022 02:55
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Будь ласка, зачекайте...
1. Украина тратит деньги союзников по назначению.
2. США имеет механизмы контроля. Украине нечего скрывать от своего союзника.
3. Украина не Россия. А Путин - ху&ло. Кацапам по любому писец.
Грає гімн СССР, де в слово РУСЬ, поміняли на США і далі подібна куйня.
По-друге, майже всі запаси радянської зброї, ***********, тощо, вони вже нам передали. Зараз вже нічого радянського передавати немає, тому повним ходом пішла Західна зброя.
До речі, якщо ви не в курсі. Всі стволи для гармат кацапської армії роблять на високоточних швейцарських станках. Зараз Швейцарія нових не продає їм, та ні запчастин ні обслуговування обладнання, тому з кожним днем все у рф буде потрохи сипатися, і з кожною добою все сильніше.
Ось така в нас доля. Тому що голосували не за тих. Тому що у 2010-му не пішли на другий тур "бо не за кого голосувати" та у підсумку тим самим допомогли Януковичу очолити Україну, довести до Майдану та війни.
Україні (не парашці) не продавали обладнання для виготовлення стволів, а треба було робити для Богдани, то ми самі зробили. Давайте без казок про іноземні верстати. СРСР наштампував стільки заліза і без них, досі стріляє. https://defence-ua.com/news/jak_virobniki_zrujnuvali_mif_pro_nemozhlivist_stvorennja_artstvoliv_v_ukrajini-373.html
Голосував завжди за патріотів, тільки вони до влади не доходили, бо бидла в країні повно, яке рахується людьми і має право вибирати.
не спиться тварюкам на параші 😕
Это вооружение не нужно изготавливать, они есть на складах Пентагона, нужно реализовать проголосованный Конгрессом , в апреле 2022 года, Ленд-лиз... тогда потоком пойдет вооружение в Украину.
Британія тако ж не мала дати, але 50 років сплачувала по ленд-лізу США і якщо не помиляюся десь у 2006 році нарешті виплатила все!
Суть в тому, що зараз дають безкоштовно, а по ленд-лізу потрібно буде платити! І на якість та кількість ленд-ліз не впливає! Перестаньте слухати "аля-іларіонових********************)-ідіотів"!
Ледн-ліз ніяк не впливає на якість та кількість!
Лендліз -це інтрумент для військовї допомоги Україні! Зараз він БЕЗКОШТОВНИЙ за рахунок виділених коштів платників податків США!
(п.с. йдосі не розумію, чому наші змі не опублікують Закон США про Ленд-ліз оригіналом та перекладом, щоб нарешті подібні дурнуваті коментарі перестали писати!)
"Но если российские военные видят, что не справляются, почему не уходят с украинской территории? Неужели попали в ловушку РОЖОН? А ведь украинская власть еще осенью 2021 года предупреждала российскую сторону, что у той будут большие потери. Народная мудрость же кричит - не лезь на рожон! Нет, надо было медведю полезть на украинский тризуб (рожон). Кто не знает, что такое рожон - посмотрите в интернете."
https://nationcreation.fandom.com/wiki/Modern_Day_Military_Pricing_List#ISRAELI%20MILITARY%20EQUIPMENT,
де наведені ціни (не сьогоднішні) на деяку військову зброю. Займіться арифметикою та охолоньте від захвату. Бо ці гроші-то сльози. Тут у коментарях знову лунає від "спеців" навіщо нам ленд-ліз, за нього платити треба. По-перше, ви себе відчуваєте державним патріотом, чи па*люкою? Бо поки що життям платять інші. По-друге, прочитайте закон про ленд-ліз, а потім коментуйте. За цим законом постачання реальної зброї могло розпочатись вже 10 травня. Всієї необхідної, включаючи важку. Тієї, що стоїть законсервована в ангарах і не використовується армією США роками. Ці постачання не були б куплєю-продажем, а лише позичкою. Після використання все, що уціліло мало б повернутись до господаря, тобто в США. Якщо Україна зажадала б щось залишити собі, то платити мала б за залишковою вартістю. Термін платежу НЕ ВСТАНОВЛЕНИЙ. https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/3522/text
По перше, всю процедуру, включно з термінами повернення та оплат, президент повинен був затвердити за 60 днів після підписання. Байден цього не зробив.
Без цієї процедури лендліз не може почати працювати.
Тобто твердження про те, що лендліз мав запрацювати з 10 травня, а також, що при цьому не був би встановлений термін оплати - хибні.
Також там немає жодного слова про РЕАЛЬНУ зброю. Що поставляти вирішує виключно адміністрація президента і залежить це лише від політичної волі Байдена.
Взагалі я не проти лендлізу, але не потрібно маніпулювати фактами
(c) Definition of Defense Article.--In this Act, the term ``defense article'' has the meaning given that term in section 47 of the Arms Export Control Act (22 U.S.C. 2794).
Тлумачення поняття DEFENSE ARTICLES знаходимо тут https://www.hsdl.org/?view&did=1626
І тут же знаходимо довгий лист військової зброї що підпадає під це поняття.
В розділі (б) закону про ленд-ліз читаємо: (b) <> Procedures for Delivery of Defense Articles.--Not later than 60 days after the date of the enactment of this Act, the President shall establish expedited procedures for the delivery of any defense article loaned or leased to the Government of Ukraine
Президент має встановити процедуру ДОСТАВКИ НЕ ПІЗНІШЕ 60 днів з дня підписання. Байден навіть не думав нічого встановлювати. І тут ні слова не сказано про оплату. А де ж сказано?
(2) Exclusions.--For the purposes of the authority described in paragraph (1) as that authority relates to Ukraine, the following provisions of law shall not apply: (A) Section 503(b)(3) of the Foreign Assistance Act of 1961 (22 U.S.C. 2311(b)(3)). (B) Section 61 of the Arms Export Control Act (22 U.S.C. 2796).
Про оплату ленд-лізу сказано в розділі (2). Винятки. Тут названі закони, Які на ленд-ліз НЕ ПОШИРЮЮТЬСЯ. Гуглимо закони
"503(b)(3)the loan period is of fixed duration not exceeding five years, during which such article may be recalled for any reason by the United States;
"https://www.foreign.senate.gov/imo/media/doc/Foreign%20Assistance%20Act%20Of%201961.pdf
На ленд-ліз не поширюється це ствердження: " Термін позики має фіксовану тривалість, що не перевищує п'яти років, протягом якого така стаття може бути відкликана з будь-якої причини Сполученими Штатами;"
Іще один закон, за яким наданням зброї займається міністр оборони не використовується при ленд-лізі. https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCODE-2010-title22/html/USCODE-2010-title22-chap39-subchapI-sec2751.htm
Висновки 1. Ленд-ліз міг працювати вже з 10 травня, якби Байден цього хотів. 2. За ленд-лізом Україна могла одержати всю необхідну зброю, якби Байден цього хотів. 3. Закон не встановлює терміни оплати за ленд-ліз. Але це невигідно Байдену , бо немає що пиляти. 4. Байден несе повну відповідальність за непостачання зброї по ленд-лізу
Навіщо розкручують тему лендлізу? Щоб українська діаспора не голосувала за демократів на наступних виборах. Ось так
Ось така у нього версія.
https://www.youtube.com/watch?v=esDcXXXgeJI&t=2318s
Цікаво було б послузати контраргументи з боку тих, кого він назвиає "фейкометниками". Між ними вже давно триває обмін люб'яностями, до речі
Як там в Америці паготка?
Мама любит скорость...як казав один прохвост пару лет назад...🤣
1.Поки над Москвою не почнуть завивати сирени повітряної тривоги,а на відстані мінімум 300 км від українських кордонів в глиб рашки не залишиться жодного військового та інфракструктурного об'єкта який би не зазнав регулярних ударів,доти про перемогу у найближчі п'ять років і говорити нічого.
2.Майже минув рік війни,а наступального озброєння як не збиралися надавати так і не збираються.
3.Ніякі гроші,які завжди уходять як вода у пісок, не замінять реальні танки,літаки та ракети.