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Унаслідок нічної атаки дронами частково зруйновано адмінбудівлю у Голосіївському районі Києва, - КМВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дрон,збили

Унаслідок атаки БПЛА типу "Shahed" вночі у столиці було частково зруйновано адміністративну будівлю у Голосіївському районі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Київська міська військова адміністрація в телеграм-каналі.

"Один із баражуючих боєприпасів "Shahed" влучив в адміністративну будівлю в Голосіївському районі столиці, внаслідок чого будівлю було частково зруйновано, а в житловому будинку поряд пошкодження вікон", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інформації про постраждалих наразі немає. Дані уточнюються.

Загалом у повітряному просторі Києва було зафіксовано 5 дронів.

"Сили ППО здійснили вогневе ураження всіх цілей", - зазначили у КМВА.

Читайте також: Вночі росіяни атакували дронами Київщину, сили ППО відбили ворожі безпілотники

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Ти дуб чи провокатор? Те що збивають кудись падає і не виключено, що на твою макітру впаде!
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30.12.2022 09:39
+3
На рахунок Шахедів і їх системи позиціонування

Знайдіть технічне рішення щодо GPS

++++ перекодування над територією України, внесення похибки тощо
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30.12.2022 08:10
+2
Звісно відшкодують, береш пишеш претензію на ім,я *****, потім їдеш до Бахмута і вручаєш першій свинособаці яка потрапить на очі, не факт що передадуть але...
Якщо тобі на все пофіг окрім своїх вікон то все зрозуміло..
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30.12.2022 08:10
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Звісно відшкодують, береш пишеш претензію на ім,я *****, потім їдеш до Бахмута і вручаєш першій свинособаці яка потрапить на очі, не факт що передадуть але...
Якщо тобі на все пофіг окрім своїх вікон то все зрозуміло..
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30.12.2022 08:10 Відповісти
На рахунок Шахедів і їх системи позиціонування

Знайдіть технічне рішення щодо GPS

++++ перекодування над територією України, внесення похибки тощо
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30.12.2022 08:10 Відповісти
А як же "збили всі"?
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30.12.2022 08:10 Відповісти
Ти дуб чи провокатор? Те що збивають кудись падає і не виключено, що на твою макітру впаде!
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30.12.2022 09:39 Відповісти
Текст прочитати релігія не дозволяє? Зелена ти береза.
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30.12.2022 10:03 Відповісти
Ну що можна пояснити чи сперечатися з голомозим? Сиділо б собі мовчки, і ні хто не побачив твоєї тупісті... Але ж воно лізе...
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30.12.2022 10:20 Відповісти
Для тих хто сумнівається, що траплятєься зі збитими дронами або ракетами ,пропоную перевірити свій iQ вибравши правильну відповідь
1. Збитий дрон або ракета ОБРАЖЕНІ повертаються назад до орків.
2.Збиті дрон або ракета перетворюються в атоми і розчиняються в повітрі
3.збиті дрон чи ракета, або їх уламки ,за законами земного тяготіння хаотично падають на землю і вражають все ,що зустрічають на своєму шляху.
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30.12.2022 11:04 Відповісти
чем отличается несбитая ракета в п.3, кроме слово хаотично?
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31.12.2022 00:59 Відповісти
ЧудесньІй "Хаймарс" еженочно несет приветьІ всей русне.

Горят складьІ и нефт**азьІ в Донецке, Снежном, да и везде.

"Богдана" ***.. ла ордьІнцев на черноморском островке,

Тела и кишки раскидало на всех камнях Змеиного везде.

А три топорика, что три семерки кацапов гробят у степи

И ежедневно за пор**рик везут кацапам трупаки.

А "Джавелин" тот бьет культурно бурятов конченньІх в броне,

Поетому там нету трупов, лишь пепел меленький везде.

А "Стингер" льотчиков **....т и над землей и в облаках.

Все кладбища тепер в могилах российских летунов-макак.

Кацапский флагман, тот что главньІй больше полгода лег на грунт.

Ето ж "Нептун" его угробил, пусть наши рьІбьІ их сожрут.

Орда мечтала Украину за трое суток победить.

Угробив весь десант под Бучей, пришлось ордьІнцам уходить.

«По доброй воле», путин молвил, я заберу свои войска.

Такой пиз... там получили что не забудут на века.

Бежали орки из Лимана, бежали из различньІх городов

Копали трупам орков ямьІ, пуйло забрать их не готов

Теперь без «ЛадьІ» обойдется кокошница на КальІме

ПрикопаньІ их муженечки в святой украинской земле.

А КрьІмский мост, тот что неприступен, как та Тайпейская скала.

БьІл взорван просто, без потуги, и S-400 не помогла.

А Севастополь, город-крепость, бьІл как бьІ непокол**им.

Просрал поход у свою гавань маленьких нео-субмарин.

КадьІров, тот что у 16 первого кацапа замочил.

На весь Генштаб кацароссийский чеченський х… свой положил.

Пригожин тоже как КадьІров, наср… по полной на Генштаб.

Для них Херой рассеи - Лапин есть просто долбаньІй дурак.

Бежали орки из Херсона как те засранцьІ, без лаптей.

Ну а походу получали от украинцев пиз….й.

«Маневр тактический» назвали в кремле вот ету беготню.

Ну а днепровским ракам пища, все остальное по х…

Теперь в кацаповских хрущевках русне покоя больше нет.

Ну а в Рязани, что за МКАДом, угроблен третий самолет.

Бавовна залетает всюду, на аеродромьІ и складьІ.

На нефт**азах и вокзалах ордьІнацам ЗСУ дает пиз….,

Еще немного вам осталось кацапомордьІе осльІ.

Идут из Запада ракетьІ, опьять получите пиз...

Ну а пуйла возьмем за шкирку, чтобьІ куда не убежал.

Потащим с патрушевьім, с шойгу прямо в Гаагский трибунал.
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30.12.2022 09:16 Відповісти
Я гадаю, що в мирний час таких шедеврів Ми б не написали; ось так і наші Герої на фронтах - в мирний час спокійні та лагідні, а коли прийшла біда на нашу святу Землю - стали сталевими. Слава героїчним воїнам ЗСУ! Слава нашому єдиному народному Лідеру та Провіднику ЗалужномуЇ Слава Україні! Смерть ворогам!
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30.12.2022 10:13 Відповісти
 
 