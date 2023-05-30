Унаслідок нічної атаки дронами частково зруйновано адмінбудівлю у Голосіївському районі Києва, - КМВА
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Унаслідок атаки БПЛА типу "Shahed" вночі у столиці було частково зруйновано адміністративну будівлю у Голосіївському районі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Київська міська військова адміністрація в телеграм-каналі.
"Один із баражуючих боєприпасів "Shahed" влучив в адміністративну будівлю в Голосіївському районі столиці, внаслідок чого будівлю було частково зруйновано, а в житловому будинку поряд пошкодження вікон", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що інформації про постраждалих наразі немає. Дані уточнюються.
Загалом у повітряному просторі Києва було зафіксовано 5 дронів.
"Сили ППО здійснили вогневе ураження всіх цілей", - зазначили у КМВА.
Топ коментарі
+6 Дмитро Піталов
показати весь коментар30.12.2022 09:39
+3 Шилінг Іванович
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+2 Alison Reese
показати весь коментар30.12.2022 08:10
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Будь ласка, зачекайте...
Якщо тобі на все пофіг окрім своїх вікон то все зрозуміло..
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++++ перекодування над територією України, внесення похибки тощо
1. Збитий дрон або ракета ОБРАЖЕНІ повертаються назад до орків.
2.Збиті дрон або ракета перетворюються в атоми і розчиняються в повітрі
3.збиті дрон чи ракета, або їх уламки ,за законами земного тяготіння хаотично падають на землю і вражають все ,що зустрічають на своєму шляху.
Горят складьІ и нефт**азьІ в Донецке, Снежном, да и везде.
"Богдана" ***.. ла ордьІнцев на черноморском островке,
Тела и кишки раскидало на всех камнях Змеиного везде.
А три топорика, что три семерки кацапов гробят у степи
И ежедневно за пор**рик везут кацапам трупаки.
А "Джавелин" тот бьет культурно бурятов конченньІх в броне,
Поетому там нету трупов, лишь пепел меленький везде.
А "Стингер" льотчиков **....т и над землей и в облаках.
Все кладбища тепер в могилах российских летунов-макак.
Кацапский флагман, тот что главньІй больше полгода лег на грунт.
Ето ж "Нептун" его угробил, пусть наши рьІбьІ их сожрут.
Орда мечтала Украину за трое суток победить.
Угробив весь десант под Бучей, пришлось ордьІнцам уходить.
«По доброй воле», путин молвил, я заберу свои войска.
Такой пиз... там получили что не забудут на века.
Бежали орки из Лимана, бежали из различньІх городов
Копали трупам орков ямьІ, пуйло забрать их не готов
Теперь без «ЛадьІ» обойдется кокошница на КальІме
ПрикопаньІ их муженечки в святой украинской земле.
А КрьІмский мост, тот что неприступен, как та Тайпейская скала.
БьІл взорван просто, без потуги, и S-400 не помогла.
А Севастополь, город-крепость, бьІл как бьІ непокол**им.
Просрал поход у свою гавань маленьких нео-субмарин.
КадьІров, тот что у 16 первого кацапа замочил.
На весь Генштаб кацароссийский чеченський х… свой положил.
Пригожин тоже как КадьІров, наср… по полной на Генштаб.
Для них Херой рассеи - Лапин есть просто долбаньІй дурак.
Бежали орки из Херсона как те засранцьІ, без лаптей.
Ну а походу получали от украинцев пиз….й.
«Маневр тактический» назвали в кремле вот ету беготню.
Ну а днепровским ракам пища, все остальное по х…
Теперь в кацаповских хрущевках русне покоя больше нет.
Ну а в Рязани, что за МКАДом, угроблен третий самолет.
Бавовна залетает всюду, на аеродромьІ и складьІ.
На нефт**азах и вокзалах ордьІнацам ЗСУ дает пиз….,
Еще немного вам осталось кацапомордьІе осльІ.
Идут из Запада ракетьІ, опьять получите пиз...
Ну а пуйла возьмем за шкирку, чтобьІ куда не убежал.
Потащим с патрушевьім, с шойгу прямо в Гаагский трибунал.