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Росіяни 81 раз обстріляли Херсонщину, пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури, підприємства та будинки. Поранено 1 особу, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсон

Російські загарбники били по Херсонщині з артилерії, РСЗВ та мінометів.

Про це повідомив глава ОВА Ярослав Янушевич, передає Цензор.НЕТ.

"Російські окупанти 81 раз обстріляли територію Херсонщини. ... Херсон ворог атакував 27 разів. Ворожі снаряди влучили у магазин, обʼєкти критичної інфраструктури, промислові підприємства, приватні та багатоквартирні будинки", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілів поранено 1 особу.

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Автор: Богдан Гуньковський
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як би ж було те озброєння, далекобійне, та вдосталь снарядів..., ніхто б не дивився як росіяни спокійно переправляються на лівий берег, та й зараз, як би ж були ударні дрони, то, мабуть, кацапи не були б такими зухвалими...
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30.12.2022 09:31 Відповісти
По докладам Ольги ********** Херсонская и Запорожская области 95,% проголосовали за вхождение на Мавзолейный концлагерный ГУЛАГ путлера...
Выходя из этого, мочат своих коллаборантов...типа РабZeю...
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30.12.2022 09:52 Відповісти
Кацапи - терористи і самі негативні потвори на землі!
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30.12.2022 09:54 Відповісти
 
 