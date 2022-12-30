Два дрони збито на підльоті до Києва, п’ять - над столицею, - Кличко

У ніч на п’ятницю ППО знищила 2 дрони на підльоті до столиці, 5 – було знищено у повітряному просторі Києва.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"За інформацією наших сил ППО, 7 дронів-камікадзе йшли на Київ. 2 із них збили на підльоті до столиці, 5 — над Києвом. Внаслідок падіння обломоків — у Голосіївському районі пошкоджені вікна в житловому будинку та в одній нежитловій будівлі. Постраждалих немає", - написав Кличко

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