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війна (56511) Київ (13848) Кличко (2816) дрони (2507)

Два дрони збито на підльоті до Києва, п’ять - над столицею, - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Війна в Україні

київ,дрони,шахед

У ніч на п’ятницю ППО знищила 2 дрони на підльоті до столиці, 5 – було знищено у повітряному просторі Києва.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"За інформацією наших сил ППО, 7 дронів-камікадзе йшли на Київ. 2 із них збили на підльоті до столиці, 5 — над Києвом. Внаслідок падіння обломоків — у Голосіївському районі пошкоджені вікна в житловому будинку та в одній нежитловій будівлі. Постраждалих немає", - написав Кличко

Також читайте: Унаслідок нічної атаки дронами частково зруйновано адмінбудівлю у Голосіївському районі Києва, - КМВА

Автор: Наталя Джума
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30.12.2022 09:28 Відповісти
Кацапы! Засуньте эти иранские дроны себе в жопу!!!
Вам по-любэ писд@!
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30.12.2022 09:39 Відповісти
Ну твари,ну идиоты конченые. Боже убери эту мразь пожалуйста.
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30.12.2022 09:45 Відповісти
 
 