Росіяни планують на 70% підвищити комунальні тарифи на окупованій Луганщині, - ОВА
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На тимчасово окупованих територіях Луганської області загарбники планують з наступного року підвищити комунальні тарифи на 70%.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Луганська обласна військова адміністрація.
"Той, хто очікував від псевдореспубліки кращого життя, у Новий рік увійде не з кращими думками. Бо упродовж 2023-го тарифи на комунальні послуги в так званій "лнр" зростуть двічі. Збільшення очікується на 70%", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в тимчасово захопленому Сєверодонецьку після того, як подарували дітям 5 тисяч пачок морозива, загарбники провели акцію "Тепло в ваш дім", вручивши декому з місцевих жителів електродуви, які є дуже енергоємними.
Тим часом енергетична інфраструктура в місті, за інформацією ОВА, зруйнована, у багатоповерхівках, куди встигли провести електропостачання, за відсутності трансформаторних підстанцій вибиває навіть від електрочайника.
Будь ласка, зачекайте...
Я (та й багацько інших) наче не на окупованій території...
Водоснабжение: было 33,64руб/куб, стало 39,56руб/куб.
Даже если сюда добавить водоотведение: 20,40 и стало 23,99руб/куб
Период действия тарифа: 01 сентября 2020 - 31 января 2021
Водоснабжение - 20,021 р. и Водоотведение 12,141 р. за 1 м3
А от той факт, що на неокупованих збираються підняти тарифи значно вище, оце зовсім інша справа, оце цікавить і бентежить.
Тільки треба розуміти що хто залишився в ЛНР- ДНР ЦЕ ПРИХИЛЬНИКИ РУСЬКОГО МИРУ
Тому нехай сплачують