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Росіяни планують на 70% підвищити комунальні тарифи на окупованій Луганщині, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

комунальні

На тимчасово окупованих територіях Луганської області загарбники планують з наступного року підвищити комунальні тарифи на 70%.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Луганська обласна військова адміністрація.

"Той, хто очікував від псевдореспубліки кращого життя, у Новий рік увійде не з кращими думками. Бо упродовж 2023-го тарифи на комунальні послуги в так званій "лнр" зростуть двічі. Збільшення очікується на 70%", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в тимчасово захопленому Сєверодонецьку після того, як подарували дітям 5 тисяч пачок морозива, загарбники провели акцію "Тепло в ваш дім", вручивши декому з місцевих жителів електродуви, які є дуже енергоємними.

Тим часом енергетична інфраструктура в місті, за інформацією ОВА, зруйнована, у багатоповерхівках, куди встигли провести електропостачання, за відсутності трансформаторних підстанцій вибиває навіть від електрочайника.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
Не розумію нахіба такі новини? Щоб я замислився про свої ком послуги? Наприклад воду за одного платив 130 грн. За рік стало 180. Це Харків. А що буде наступного року?
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30.12.2022 09:52
+7
Дочекались пакращення.
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30.12.2022 09:48
+6
Це все звісно дуже цікаво, але якось мене абсолютно не колише.
А от той факт, що на неокупованих збираються підняти тарифи значно вище, оце зовсім інша справа, оце цікавить і бентежить.
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30.12.2022 09:50
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Гм........
Я (та й багацько інших) наче не на окупованій території...
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30.12.2022 09:47 Відповісти
Дочекались пакращення.
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30.12.2022 09:48 Відповісти
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30.12.2022 09:50 Відповісти
Так у них же там комунальные 8 лет были практически бесплатные, как при коммунизме. Пора платить по счетам!!!
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30.12.2022 09:49 Відповісти
вот специально посмотрел:
Водоснабжение: было 33,64руб/куб, стало 39,56руб/куб.
Даже если сюда добавить водоотведение: 20,40 и стало 23,99руб/куб
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30.12.2022 10:08 Відповісти
Я понял, 70% это от тарифов 2021 года.

Период действия тарифа: 01 сентября 2020 - 31 января 2021

Водоснабжение - 20,021 р. и Водоотведение 12,141 р. за 1 м3
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30.12.2022 10:11 Відповісти
Це все звісно дуже цікаво, але якось мене абсолютно не колише.
А от той факт, що на неокупованих збираються підняти тарифи значно вище, оце зовсім інша справа, оце цікавить і бентежить.
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30.12.2022 09:50 Відповісти
Даниле Гетманцу нужнее!!!
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30.12.2022 09:52 Відповісти
тому і піднімають, бо цікавить і бентежить, а якби очікували іншу реакцію, то подумали - чи піднімати
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30.12.2022 10:12 Відповісти
Не розумію нахіба такі новини? Щоб я замислився про свої ком послуги? Наприклад воду за одного платив 130 грн. За рік стало 180. Це Харків. А що буде наступного року?
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30.12.2022 09:52 Відповісти
Якщо чесно,то мені "по цимбалах", що буде з тими колаборантами.Але я точно знаю,що наша ВЛАДА своїх доведе до жебратства а зрадників лугандона і ДАЛІ буде,через соц.виплати, спонсорувати.О своїх би так турбувались як турбуються про тих лугаських рашистів,які сьогодні вбивають наших хлопців та дівчат.
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30.12.2022 09:55 Відповісти
я не розумію, а що хтось чекав безплатних комунальних послуг від окупантів? дивно..., й заради цього мріяв, що його місто повинно перетворитися на руїни, це вже хворі люди..., та мабуть, якщо вартість лнр-вських послуг виросте на 70 %, то їхня вартість буде саме як на неокупованій частині...
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30.12.2022 09:56 Відповісти
в донецке и луганске 8 лет была халявная комунлка, если что. Кстати в том числе и за наш счет...
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30.12.2022 10:01 Відповісти
Оце руський мир бо окупанти прийшли грабувати
Тільки треба розуміти що хто залишився в ЛНР- ДНР ЦЕ ПРИХИЛЬНИКИ РУСЬКОГО МИРУ
Тому нехай сплачують
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30.12.2022 11:00 Відповісти
 
 