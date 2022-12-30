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Окупанти використовують русло Дніпра, аби подолати нашу ППО, - Повітряні сили

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дрони

Російські військові вночі з допомогою дронів-камікадзе атакували Україну. Окупанти використовували хитрощі, щоб подолати нашу протиповітряну оборону.

Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.

За його словами, росіяни намагаються використовувати рельєф, щоб долати українську ППО.

"Ми знаємо, як він це робить, які використовує шляхи, маршрути й методи. Використовує русло Дніпра. Не вперше використовує рельєф місцевості, щоб подолати систему ППО. Щоб якомога більше засобів ураження долетіло до своїх цілей. Але бачимо, що цілі збиваються", - пояснив Ігнат.

За словами речника Повітряних сил, збивати цілі в теперішніх умовах досить складно. Зокрема, він заявив, що в України недостатньо засобів ППО.

Водночас Ігнат додав, що робиться все можливе, щоб перехоплювати ворожі цілі на різних ділянках та ефективно їх знищувати.

Також читайте: Під час вчорашнього масованого обстрілу сили ППО знищили 58 із 70 крилатих ракет росіян, - Повітряні сили

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+12
Підніміть два аеростата з сіткою між ними над руслом.
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30.12.2022 11:49
+10
Редкая птица долетит до середины Днепра - цитата

тварь редкая громко гудящая не долетает точно!!!
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30.12.2022 12:02
+8
По словам Жданова,на складах есть старые спаренные зенитки 23-мм,есть так же старые прожекторы,светят на 5 км.Расставить их на баржах по Днепру,там же установить датчики звука,о которых писали.Радары не использовать,т.е. А-50 их не вычислит...Или глупость?
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30.12.2022 11:55
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Треба терміново мобілізувати Дніпровських(і не тільки) Русалок
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30.12.2022 11:47 Відповісти
Підніміть два аеростата з сіткою між ними над руслом.
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30.12.2022 11:49 Відповісти
І як довго вони провисять?
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30.12.2022 12:51 Відповісти
А як довго вони висіли під час 2 світової закриваючи міста? Можливо, стільки ж і провисять. Потім будуть інші. Зенітні установки також треба перезаряджати і ніхто цьому не дивується.
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30.12.2022 12:56 Відповісти
А що, їх буде 2 штуки ??
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30.12.2022 13:34 Відповісти
Пане Дужик-аеростати з сітками захищали від пікіруючих бомбардувальників.А дрон пролетить над сіткою,а потім розвернеться в те місто,куди задуманий.До ракети сітка також не підніметься.Думаю ЗСУ посміються з наших варіантів захисту рельєфу...
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30.12.2022 13:23 Відповісти
Сіткі обов*язково повинні бути "рабіца" ??
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30.12.2022 13:35 Відповісти
Мені цей сміх буде незрозумілим. Як і те що с самого початку атак дронами ми кожен раз чуємо що ,,дрони підло і підступно летять руслом Дніпра,, і тому їх неможливо побачити на радарах. Це КОЖЕН, курва, раз. Одне й те саме. Це що, Чорнобаївка, але для нас? Та хоч шапками ці дрони закидуйте з пагорбів Дніпра. Там вже кулеметний полк можна було б розмістити який би навіть горобців перестріляв не цілячись за рахунок щільності вогню.
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30.12.2022 13:58 Відповісти
Якщо вони це роблять систематично, то може має сенс встановити там аеростатні загородження?
Звичайно це не технології майбутнього, але якщо аеростати та сітки зможуть стати перешкодою для дронів і ракет, то чому не використати таку можливість?
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30.12.2022 11:48 Відповісти
Це якої висоти має бути сітка?
100, 200 ... 300 метрів?
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30.12.2022 12:19 Відповісти
Фантазія крайов нє імєєт
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30.12.2022 12:29 Відповісти
Дурість не має меж.
Ти дурень, але тепер ти це знаєш.
Аеростатні загородження використовували всі учасники двох світових війн.
Не спитавши тебе.
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30.12.2022 13:38 Відповісти
Пане, mrSmith, маєте рацію. Я вперше почув про огорожу з аеросратів ще в другій половині першої половини ХХ ст. (ІІ тисч. Нової Ери) Старші дядьки казали, що то помагало, як мертвому кадило. Я до тепер плутаю ці дивні терміни, сратостат, статосрат, аеросрат, дережопель...
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30.12.2022 20:39 Відповісти
Якби це не допомагало, це б ніхто не використовував!
Британський міста захищали аеростати, міста СРСР також захищали аеростаті загорожі, аеростати використовувалися навіть для захисту атлантичних конвоїв від авіації.
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30.12.2022 20:43 Відповісти
Якщо дрони ховаються від радарів використовуючи природні впадини поверхні на кшталт русла ріки, то висота сітки буде приблизно рівень основної частини територіїї. Будуть дрони підніматися вище-їх знайдуть радари.
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30.12.2022 13:00 Відповісти
любої, і тема ще прохавана в першу світову війну
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30.12.2022 13:24 Відповісти
Ймовірно, вони спробують пролетіти нижче радіолокаційної висоти, тому вистачить близько 30 метрів.
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30.12.2022 14:15 Відповісти
У нас по руслу речки тоже летели ракеты когда последний раз накрыли Кременчугский нефтеперерабатывающий.
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30.12.2022 11:49 Відповісти
І що, якась механічна перешкода хіба б не допомогла у разі зіткнення?
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30.12.2022 13:02 Відповісти
нужно послать ссо наведать офис тех кто вводит цели
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30.12.2022 11:50 Відповісти
Рідні подзвонили,кажуть усе добре,сирени. Тримайтесь і бережіть себе
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30.12.2022 11:54 Відповісти
По словам Жданова,на складах есть старые спаренные зенитки 23-мм,есть так же старые прожекторы,светят на 5 км.Расставить их на баржах по Днепру,там же установить датчики звука,о которых писали.Радары не использовать,т.е. А-50 их не вычислит...Или глупость?
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30.12.2022 11:55 Відповісти
Нельзя. Со старых спареных пулеметов не будет никакого отката. Это тебе не противодронное ружжо с ценой в стопяццот милионов.
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30.12.2022 13:04 Відповісти
Баржі вже давно заняті Надею Савченко-везе міномети,щоб розбомбити купол ВР.А далі по тексту Генерального прокурора...Якраз Європа дає плаваючі електростанції-і прожектори можна включити.
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30.12.2022 13:28 Відповісти
До речі, хто знає де Савченко ??

Нє, плавучі електростанції вже не беремо - пишуть дуже дорого.
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30.12.2022 13:38 Відповісти
А боеприпасы к ним точно есть? Военные делают все что могут, если бы были боеприпасы наверняка бы зенитки уже работали.
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30.12.2022 15:44 Відповісти
Вот этого не знаю
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30.12.2022 16:03 Відповісти
Редкая птица долетит до середины Днепра - цитата

тварь редкая громко гудящая не долетает точно!!!
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30.12.2022 12:02 Відповісти
Отже, на часі річкові патрулі на швидкісних катерах з кулеметами ДШК на борту, які за лічені хвилини можуть прибути на місце
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30.12.2022 12:18 Відповісти
 
 