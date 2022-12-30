Майже по всій території України оголошували повітряну тривогу (оновлено)

У більшості областей України оголошено повітряну тривогу.

Про це свідчать дані сервісу alerts.in.ua, передає Цензор.НЕТ.

Так, сигнал повітряної тривоги оголошено на сході, півдні, півночі та в центральних областях України.

Станом на 12:05 тривога шириться на Захід України.

Станом на 12:25 було оголошено відбій повітряної тривоги.

Також читайте: Окупанти використовують русло Дніпра, аби подолати нашу ППО, - Повітряні сили





