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Майже по всій території України оголошували повітряну тривогу (оновлено)
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У більшості областей України оголошено повітряну тривогу.
Про це свідчать дані сервісу alerts.in.ua, передає Цензор.НЕТ.
Так, сигнал повітряної тривоги оголошено на сході, півдні, півночі та в центральних областях України.
Станом на 12:05 тривога шириться на Захід України.
Станом на 12:25 було оголошено відбій повітряної тривоги.
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показати весь коментар30.12.2022 12:11 Відповісти Мені подобається 17
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