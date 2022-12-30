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Майже по всій території України оголошували повітряну тривогу (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У більшості областей України оголошено повітряну тривогу.

Про це свідчать дані сервісу alerts.in.ua, передає Цензор.НЕТ.

Так, сигнал повітряної тривоги оголошено на сході, півдні, півночі та в центральних областях України.

Станом на 12:05 тривога шириться на Захід України.

Станом на 12:25 було оголошено відбій повітряної тривоги.

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Майже по всій території України оголошували повітряну тривогу 01

Автор: Богдан Гуньковський
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30.12.2022 12:11 Відповісти
 
 