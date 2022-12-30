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В окупованому Севастополі - вибухи. Росіяни повідомляють про "роботу ППО"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

севастополь

Зранку 30 грудня в тимчасово окупованому Севастополі було чутно вибухи. Окупаційна влада пояснює їх "роботою ППО".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

Вибух пролунав на Корабельній стороні міста.

Окупаційний "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв стверджує, що у небі над містом відпрацювала система ППО. За його словами, всі служби працюють у штатному режимі.

Також читайте: Вранці у Джанкої лунали вибухи, росіяни заявляють про атаку безпілотників на базу РФ, - телеграм-канали

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+8
почему в Москве тихо? там должна быть воздушная тревога
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30.12.2022 12:14
+8
Кацапи замість Воронежа відразу на Ватостополь бомбити стали? І взагалі дивно якось,тривога в нас,бавовна в них!!!
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30.12.2022 12:17
+8
Іван ФРАНКО

* * *

Гримить! Благодатна пора наступає,
Природу розкішная дрож пронимає,
Жде спрагла земля плодотворної зливи,
І вітер над нею гуляє бурхливий,
І з заходу темная хмара летить -

Гримить!

Гримить! Тайна дрож пронимає народи, -
Мабуть, благодатная хвиля надходить…
Мільйони чекають щасливої зміни,
Ті хмари - плідної будущини тіни,
Що людськість, мов красна весна, обновить…

Гримить!
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30.12.2022 12:23
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почему в Москве тихо? там должна быть воздушная тревога
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30.12.2022 12:14 Відповісти
Будет обязательно ,будет вам и белка со свистком в опе
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30.12.2022 12:31 Відповісти
Кацапи замість Воронежа відразу на Ватостополь бомбити стали? І взагалі дивно якось,тривога в нас,бавовна в них!!!
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30.12.2022 12:17 Відповісти
Іван ФРАНКО

* * *

Гримить! Благодатна пора наступає,
Природу розкішная дрож пронимає,
Жде спрагла земля плодотворної зливи,
І вітер над нею гуляє бурхливий,
І з заходу темная хмара летить -

Гримить!

Гримить! Тайна дрож пронимає народи, -
Мабуть, благодатная хвиля надходить…
Мільйони чекають щасливої зміни,
Ті хмари - плідної будущини тіни,
Що людськість, мов красна весна, обновить…

Гримить!
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30.12.2022 12:23 Відповісти
Мені ніколи не подобалось як писав Франко. Якось кострубато.
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30.12.2022 12:39 Відповісти
Я тобі його "нав"язую"?
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30.12.2022 12:44 Відповісти
Уезжать не хочется? Всё по домашнему? Но нет кацапы придется ЗСУ уже по тихонько точит мечи.
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30.12.2022 12:24 Відповісти
...за вами хіба встигнеш?
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30.12.2022 12:56 Відповісти
Та ні! То не вибухи, а св'яткові салюти на честь чергового "отрицательного наступления" і в очікуванні 110- тисячного 200-го орка.
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30.12.2022 13:17 Відповісти
За те в Криму є вода з кримського каналу 😆
Дебіли
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30.12.2022 14:14 Відповісти
ПВО - пора в@******* обратно!
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30.12.2022 14:50 Відповісти
 
 