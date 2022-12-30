В окупованому Севастополі - вибухи. Росіяни повідомляють про "роботу ППО"

Зранку 30 грудня в тимчасово окупованому Севастополі було чутно вибухи. Окупаційна влада пояснює їх "роботою ППО".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

Вибух пролунав на Корабельній стороні міста.

Окупаційний "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв стверджує, що у небі над містом відпрацювала система ППО. За його словами, всі служби працюють у штатному режимі.

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