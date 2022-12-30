В окупованому Севастополі - вибухи. Росіяни повідомляють про "роботу ППО"
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Зранку 30 грудня в тимчасово окупованому Севастополі було чутно вибухи. Окупаційна влада пояснює їх "роботою ППО".
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.
Вибух пролунав на Корабельній стороні міста.
Окупаційний "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв стверджує, що у небі над містом відпрацювала система ППО. За його словами, всі служби працюють у штатному режимі.
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Гримить! Благодатна пора наступає,
Природу розкішная дрож пронимає,
Жде спрагла земля плодотворної зливи,
І вітер над нею гуляє бурхливий,
І з заходу темная хмара летить -
Гримить!
Гримить! Тайна дрож пронимає народи, -
Мабуть, благодатная хвиля надходить…
Мільйони чекають щасливої зміни,
Ті хмари - плідної будущини тіни,
Що людськість, мов красна весна, обновить…
Гримить!
Дебіли