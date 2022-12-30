Супутникові знімки не зафіксували видимих пошкоджень на авіабазі "Енгельс", - ЗМІ. ФОТО

Супутникові знімки не зафіксували видимих пошкоджень на російському аеродромі в Енгельсі після нещодавніх атак 26 грудня і 29 грудня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Бабель, про це пише видання The War Zone.

Було опубліковано супутниковий знімок від 29 грудня, того дня повідомлялось про роботу ППО над аеродромом. За три дні до того (26 грудня), на базі внаслідок атаки загинули троє військовослужбовців технічного персоналу, які обслуговували бомбардувальник-ракетоносець Ту-160.

У ГУР МО стверджували, що 26 грудня окрім загибелі персоналу, були пошкоджені літаки та інша техніка, але на знімку цього не видно.

Дослідники заявили, що після 26 грудня небо над Енгельсом було хмарним, і на супутникових знімках нічого не було видно. Тому росіяни за три дні могли встигнути прибрати всі наслідки вибуху на аеродромі.

The War Zone водночас повідомляє про зміни на базі. На знімку від 29 грудня видно лише 11 бомбардувальників. Шість із них - чотири Ту-95 та два Ту-160 - повністю вкриті снігом. П’ять Ту-95 очищені від снігу, а навколо одного Ту-160 частково розчищено майданчик. На фото також помітні нові захисні бар’єри, які почали зводити між літаками.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 29 грудня у російському місті Енгельс, де Росія розміщувала стратегічні бомбардувальники для атак по Україні, пролунали вибухи. На аеродромі базується стратегічна авіація російської армії. У Мережі повідомляли про ймовірну роботу ППО.

Нагадаємо, 26 грудня на аеродромі в Енгельсі вдруге за місяць пролунав потужний вибух. Міністерство оборони Росії заявило, що, як і вперше, удару по аеродрому завдали український безпілотник-камікадзе, переобладнаний з радянського безпілотника-розвідника Ту-141. Як стверджує міноборони Росії, безпілотник збили, а його уламки ліквідували трьох російських військових. Унаслідок атаки на аеродром в російському Енгельсі 26 грудня ліквідовано офіцерів Воронова, Ануфрієнка та Пампухіна.

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