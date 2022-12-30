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Супутникові знімки не зафіксували видимих пошкоджень на авіабазі "Енгельс", - ЗМІ. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Супутникові знімки не зафіксували видимих пошкоджень на російському аеродромі в Енгельсі після нещодавніх атак 26 грудня і 29 грудня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Бабель, про це пише видання The War Zone.

Було опубліковано супутниковий знімок від 29 грудня, того дня повідомлялось про роботу ППО над аеродромом. За три дні до того (26 грудня), на базі внаслідок атаки загинули троє військовослужбовців технічного персоналу, які обслуговували бомбардувальник-ракетоносець Ту-160.

У ГУР МО стверджували, що 26 грудня окрім загибелі персоналу, були пошкоджені літаки та інша техніка, але на знімку цього не видно.

Дослідники заявили, що після 26 грудня небо над Енгельсом було хмарним, і на супутникових знімках нічого не було видно. Тому росіяни за три дні могли встигнути прибрати всі наслідки вибуху на аеродромі.

The War Zone водночас повідомляє про зміни на базі. На знімку від 29 грудня видно лише 11 бомбардувальників. Шість із них - чотири Ту-95 та два Ту-160 - повністю вкриті снігом. П’ять Ту-95 очищені від снігу, а навколо одного Ту-160 частково розчищено майданчик. На фото також помітні нові захисні бар’єри, які почали зводити між літаками.

Супутникові знімки не зафіксували видимих пошкоджень на авіабазі Енгельс, - ЗМІ 01

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 29 грудня у російському місті Енгельс, де Росія розміщувала стратегічні бомбардувальники для атак по Україні, пролунали вибухи. На аеродромі базується стратегічна авіація російської армії. У Мережі повідомляли про ймовірну роботу ППО.

Нагадаємо, 26 грудня на аеродромі в Енгельсі вдруге за місяць пролунав потужний вибух. Міністерство оборони Росії заявило, що, як і вперше, удару по аеродрому завдали український безпілотник-камікадзе, переобладнаний з радянського безпілотника-розвідника Ту-141. Як стверджує міноборони Росії, безпілотник збили, а його уламки ліквідували трьох російських військових. Унаслідок атаки на аеродром в російському Енгельсі 26 грудня ліквідовано офіцерів Воронова, Ануфрієнка та Пампухіна.

Також читайте: Вибух на російському аеродромі "Енгельс" 26 грудня пошкодив літаки, - ГУР

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+12
Мы просто ещё не начинали но говно уже стекает из порток в лапти. Як кажуть далi буде.
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30.12.2022 12:28
+12
А где фото со спутника притулы?
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30.12.2022 12:44
+11
Шороху навели, і то непогано. Хай постійно сидять на ізмєнє!
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30.12.2022 12:29
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Мы просто ещё не начинали но говно уже стекает из порток в лапти. Як кажуть далi буде.
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30.12.2022 12:28 Відповісти
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30.12.2022 14:14 Відповісти
Шороху навели, і то непогано. Хай постійно сидять на ізмєнє!
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30.12.2022 12:29 Відповісти
Ну да, тільки могили свіжі з'явились. Головне прибрати , шоб ніхто не побачив.
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30.12.2022 12:39 Відповісти
Ага. Ось ті троє енгельсят, про яких офіційно зізналися наРосісє.

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30.12.2022 12:44 Відповісти
Повинен нагадати, що сніг взагалі то приховує УСЕ, і це добре відомо всім хто бачив схід снігу навесні, коли виявляється, що він прикривав впалі гілки, сміття і багато ще чого, про що й не здогадувались, приховує нерівності місцевості, наслідки пожежі, навіть залишки розтрощених будівель! Тому робити будь які висновки по об'єкту після снігопаду це марна справа, яка нічого не дасть та висновки з чого робити не можливо!!!
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30.12.2022 12:40 Відповісти
А где фото со спутника притулы?
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30.12.2022 12:44 Відповісти
У притули
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30.12.2022 12:58 Відповісти
Да русняві там напевно у 8 змін працювали, щоб іванів відшкрябати з бетону разом з літаками
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30.12.2022 12:48 Відповісти
Один факт того что украинские беспилотники 2-3 раза пролетали безприпятственно 800 км через границ стоит дороже всех повреждений....это значит в европейской части России жопа полная с ПВО и если что натовские самолёты вплоть до Урала могут прогуляться уничтожая все ВРК роиси.
Ну и мы тоже я думаю с помощью своего ВПК выпустим наконецто что-то дальнобьющее за 300км поражением.
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30.12.2022 13:12 Відповісти
та вони там і сніг і траву пофарбували, не в перший раз
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30.12.2022 13:26 Відповісти
Могут что-то надувное изобразить. С дерева постороить за столь короткое время сложновато, если только не настрогали на ДОКах, заведомо, фанерных каркасов Ту.
Дело покажет. Надо не прекращать святое дело.
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30.12.2022 14:13 Відповісти
В туфту мавзолейную верит даже Ольга ********* и Маргарита Симоньян Киев взяли ртом вонючим за 2 днЯ💀👹🦍типа встали с колен... аналоГовнет 🤣🤣🤣🤣👈👉
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30.12.2022 14:38 Відповісти
Помните сказку про взятый Рейхстаг и знамя паБеды, который почепили Егоров и Кантария?эту туфту снимали после 9 мая, Когда уже давно не стреляли в Берлине....🤣🤣🦍🦍🦍
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30.12.2022 14:45 Відповісти
Дык туда же не ракеты бахнули, а небольшие беспилотники, поврежденные машины убрали, а снег присыпал следы возгораний.
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30.12.2022 15:33 Відповісти
 
 