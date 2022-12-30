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Посол США Брінк побажала українцям миру і перемоги в новому році

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

брінк

Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну як партнери та друзі у 2023 році, відданість США Україні є залізною.

Про це заявила посол США в Україні Бріджит Брінк у відеопривітанні українців з Новим роком, передає Цензор.НЕТ.

Брінк зазначила, що Росія намагається загасити світло України, однак, попри жорстокість Кремля, мужність і наполегливість лише зміцнюються.

Вона відзначила, що незламність українців, серед багатьох інших речей, спонукає США до міцної віри в те, що Україна переможе.

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Автор: Анастасія Потіха
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30.12.2022 14:40 Відповісти
Щиро дякуємо за привітання, побажання, підтримку та допомогу !!!
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30.12.2022 14:41 Відповісти
Thanks! Дякую!
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30.12.2022 14:43 Відповісти
Щира подяка всьому цевiлiзованому свiту. I вiд себе щоб ху.ло врештi здохло.
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30.12.2022 14:57 Відповісти
Дякую! Прошу Вас пані посол слідкувати щоб ржавчина корупції і некомпетентності зевлади не зруйнувала Вашу залізну підтримку, а в народі України і його бажанні перемоги не сумнівайтесь бо іншого вибору у нас мемає Ваша підтримка словом і ділом надважлива.
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30.12.2022 15:15 Відповісти
Угу .... без танків, САУ, літаків, ППО ... будимо сидіти як в тирі, доки у орків ракети закінчаться
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30.12.2022 15:23 Відповісти
Обстріл був, а світло горить, батареї гріють - так що вже не як у тирі.
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30.12.2022 15:33 Відповісти
кращеб танки далиб
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30.12.2022 15:47 Відповісти
 
 