Посол США Брінк побажала українцям миру і перемоги в новому році

Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну як партнери та друзі у 2023 році, відданість США Україні є залізною.

Про це заявила посол США в Україні Бріджит Брінк у відеопривітанні українців з Новим роком, передає Цензор.НЕТ.

Брінк зазначила, що Росія намагається загасити світло України, однак, попри жорстокість Кремля, мужність і наполегливість лише зміцнюються.

Вона відзначила, що незламність українців, серед багатьох інших речей, спонукає США до міцної віри в те, що Україна переможе.

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