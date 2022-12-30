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Посол США Брінк побажала українцям миру і перемоги в новому році
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну як партнери та друзі у 2023 році, відданість США Україні є залізною.
Про це заявила посол США в Україні Бріджит Брінк у відеопривітанні українців з Новим роком, передає Цензор.НЕТ.
Брінк зазначила, що Росія намагається загасити світло України, однак, попри жорстокість Кремля, мужність і наполегливість лише зміцнюються.
Вона відзначила, що незламність українців, серед багатьох інших речей, спонукає США до міцної віри в те, що Україна переможе.
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