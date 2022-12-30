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В Україні створили телеграм-бот для перевірки наявності електроенергії в будинку

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

чат-бот

Новий сервіс перевіряє доступність домашнього роутера. Ним можна скористатися навіть якщо провайдер надає динамічні IP-адреси.

Як інформує Цензор.НЕТ, телеграм-бот SvetaTyDeBot доволі простий у застосуванні навіть для людей без особливих навичок користування месенджером.

Для відстеження наявності світла достатньо додати бот до каналу або групи до Telegram. Під час додавання він скидає докладну інструкцію з налаштування.

Сервіс працюватиме за наявності статичного або динамічного IP, відстежуючи наявність електроенергії та сповіщаючи свого власника.

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Також бот нагадує про необхідність поповнити запаси питної та технічної води у разі тривалого відключення та рахує час, протягом якого в будинку була електрика.

Свої оповіщення він забезпечує жартівливими коментарями.

Автор: Анастасія Потіха
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30.12.2022 15:34 Відповісти
Чудовий спосіб зібрати дані про ефективність ударів по інфраструктурі для ворога...
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30.12.2022 16:14 Відповісти
причому на фсб-боті, оскількт "тєлєґрам" -- це московська ґебня.
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30.12.2022 16:16 Відповісти
Зробив подібне 2 місяці тому, навіть з картою, але нікуди, крум чату з сусідами не пересилаю. Важую подібне зливом інфи і не розумію чому Цензор рекламує це.
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30.12.2022 16:31 Відповісти
 
 