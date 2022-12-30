В Україні створили телеграм-бот для перевірки наявності електроенергії в будинку
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Новий сервіс перевіряє доступність домашнього роутера. Ним можна скористатися навіть якщо провайдер надає динамічні IP-адреси.
Як інформує Цензор.НЕТ, телеграм-бот SvetaTyDeBot доволі простий у застосуванні навіть для людей без особливих навичок користування месенджером.
Для відстеження наявності світла достатньо додати бот до каналу або групи до Telegram. Під час додавання він скидає докладну інструкцію з налаштування.
Сервіс працюватиме за наявності статичного або динамічного IP, відстежуючи наявність електроенергії та сповіщаючи свого власника.
Також бот нагадує про необхідність поповнити запаси питної та технічної води у разі тривалого відключення та рахує час, протягом якого в будинку була електрика.
Свої оповіщення він забезпечує жартівливими коментарями.
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