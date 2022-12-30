Росія збирається 5 січня провести нову хвилю мобілізації, - Буданов

Керівництво РФ через брак живої сили ухвалило рішення про проведення з 5 січня 2023 року нової хвилі мобілізації.

Про це начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів в інтерв'ю ВВС, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, росіяни мають величезні проблеми як із комплектуванням уже існуючих підрозділів через високі втрати в бойових діях, так і при формуванні нових підрозділів.

Він зазначив, що противнику вже не вистачає живої сили для війни проти України, а тому в РФ ухвалили рішення розпочати з 5 січня чергову хвилю мобілізації.

Читайте: У Челябінській області РФ мобілізований убив командира

"У планах стоїть це число. Їм доведеться розпочинати нову хвилю мобілізації навіть з урахуванням того факту, що минула мобілізація, яка нібито закінчилася, не припинялася, людей мобілізують повним ходом", - сказав Буданов.

Начальник ГУР наголосив, що жодних змін порівняно з минулою хвилею призову до РФ не буде, крім того, що система військкоматів трохи адаптувалася.