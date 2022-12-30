Росія збирається 5 січня провести нову хвилю мобілізації, - Буданов
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Керівництво РФ через брак живої сили ухвалило рішення про проведення з 5 січня 2023 року нової хвилі мобілізації.
Про це начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів в інтерв'ю ВВС, повідомляє Цензор.НЕТ.
За його словами, росіяни мають величезні проблеми як із комплектуванням уже існуючих підрозділів через високі втрати в бойових діях, так і при формуванні нових підрозділів.
Він зазначив, що противнику вже не вистачає живої сили для війни проти України, а тому в РФ ухвалили рішення розпочати з 5 січня чергову хвилю мобілізації.
"У планах стоїть це число. Їм доведеться розпочинати нову хвилю мобілізації навіть з урахуванням того факту, що минула мобілізація, яка нібито закінчилася, не припинялася, людей мобілізують повним ходом", - сказав Буданов.
Начальник ГУР наголосив, що жодних змін порівняно з минулою хвилею призову до РФ не буде, крім того, що система військкоматів трохи адаптувалася.
Будь ласка, зачекайте...
резерв має бути складовою ЗСУ, а не бігати бо зна де
зараз потрібна надзвичайна робота військоматів по обліку резерву та морально-психологічної роботи з майбутніми Воїнами.
подальша мобілізація абсолютно необхідна!
вже скоро буде рік неймовірно важкої війни.
ті, хто бився цей рік мають хоча б відпочити на ротації.
Але одне маленьке "АЛЕ"... це потрібно було робити з 1991... чи хоча б з 2014... Впевнений що у ОУН це вдалось... Всі інші вишиватні - такі ж самі корисні ідеоти як ось ці 73% які чорт за що га́ласували...
Эвон в полe и в избе сколько дела, А куда ж ты, паренек, а куда ты?
Не ходил бы ты Ванек во солдаты, не ходил бы ты Ванек во солдаты. Поневоле ты идешь аль с охотой,
Ваня, Ваня, пропадешь ни за что ты.....
У нас впрочем тоже без дела сидеть не будут, опять вместо грамотной мобилизации для которой можно найти желающих (5 млн сидят без работы), будут бегать кругами по супермаркетам, парковкам, заправкам и т.д. И опять взятки-взятки-взятки.
Могилизация в СССР началась 30 августа 1939 года...через неделю после подписания братского договора Молотов-Риббентроп...
Совпадение?не думаю...
Красный Террор на рабZZee начался 30 августа 1918 года после покушения на чЛенина на заводе Михельсона..не много ли совпадениев?😝
.🤣🤣💀
Це саме той конвеєр по закидуванню м'ясом. Ми їх звичайно всіх вб'ємо але це нам дорого обійдеться. А ми й так катастрофічно дорого заплатили через неготовність до війни а готування до миру в очах.
Треба їх всіх умертвити до того їх вони попадуть на фронт. Навіть якщо для цього прийдеться робити смерть цілим містам в рф. Інакше ви самі повинні розуміти як буде важко.