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Росія збирається 5 січня провести нову хвилю мобілізації, - Буданов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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Керівництво РФ через брак живої сили ухвалило рішення про проведення з 5 січня 2023 року нової хвилі мобілізації.

Про це начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів в інтерв'ю ВВС, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, росіяни мають величезні проблеми як із комплектуванням уже існуючих підрозділів через високі втрати в бойових діях, так і при формуванні нових підрозділів.

Він зазначив, що противнику вже не вистачає живої сили для війни проти України, а тому в РФ ухвалили рішення розпочати з 5 січня чергову хвилю мобілізації.

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"У планах стоїть це число. Їм доведеться розпочинати нову хвилю мобілізації навіть з урахуванням того факту, що минула мобілізація, яка нібито закінчилася, не припинялася, людей мобілізують повним ходом", - сказав Буданов.

Начальник ГУР наголосив, що жодних змін порівняно з минулою хвилею призову до РФ не буде, крім того, що система військкоматів трохи адаптувалася.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+16
А шо там проводить. В новогодние праздники ходи по улицам и собирай этих алкашей, как грибы ))
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30.12.2022 15:33
+15
на фото серед цих язвєнніков радісний тільки молоденький піп - вже рахує скільки бабла накосить на відспівуванні бакланів
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30.12.2022 15:32
+11
Хай мобілізуються. Ім тепер все життя мобілізаціі проводить… поки не заберуться з добасу і криму
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30.12.2022 15:32
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Чим менше кацапів живих,тим краще.Нехай їдуть на передок,все одно нічого не вміють.
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30.12.2022 15:31 Відповісти
Хай мобілізуються. Ім тепер все життя мобілізаціі проводить… поки не заберуться з добасу і криму
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30.12.2022 15:32 Відповісти
на фото серед цих язвєнніков радісний тільки молоденький піп - вже рахує скільки бабла накосить на відспівуванні бакланів
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30.12.2022 15:32 Відповісти
прийде час і попів мобілізують, нехай не розслабляються
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30.12.2022 15:41 Відповісти
утилизуют...
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30.12.2022 18:12 Відповісти
Это Равшан, он теперь служитель культа, то есть непризывнойама.
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30.12.2022 17:31 Відповісти
А шо там проводить. В новогодние праздники ходи по улицам и собирай этих алкашей, как грибы ))
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30.12.2022 15:33 Відповісти
Мобілізують мобілізованих -- і ніхто на рашці не скаже -- може вже досить .
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30.12.2022 15:34 Відповісти
Так, не скажуть, бо це орда. Якщо вони відмовляться мобілізуватися, то їх показово стратять найжахливішою смертю. У них нема вибору.
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30.12.2022 15:41 Відповісти
Перша Світова -- солдати не захотіли воювати -- штики в землю і по домах .
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30.12.2022 15:49 Відповісти
Кількість ЗСУ має становити 3 млн воїнів та резервістів. Зрозумійте, що у кацапів людей більше, снарядів більше, тому ми маємо бути готові до боротьби у складі чоловіків від 18 до 60 років та жінок від 18 до 50 років. Всі мають пройти через війну, навіть якщо вона триватиме 15 років. Афганістан вистояв у всі свої війни, то чим ми гірші?
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30.12.2022 15:38 Відповісти
Влучна думка, для цього й варто зареєструватись..
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30.12.2022 15:44 Відповісти
якщо Ви реально із Швейцарії, де резерв проходить військові збори щорічно, то пишете повну дурню

резерв має бути складовою ЗСУ, а не бігати бо зна де
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30.12.2022 15:47 Відповісти
+ 100!
зараз потрібна надзвичайна робота військоматів по обліку резерву та морально-психологічної роботи з майбутніми Воїнами.

подальша мобілізація абсолютно необхідна!
вже скоро буде рік неймовірно важкої війни.
ті, хто бився цей рік мають хоча б відпочити на ротації.
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30.12.2022 15:44 Відповісти
згоден, але спочатку потрібно позбутись олігархії та їх посіпак на зразок Ермака... потім штампувати свою зброю...

Але одне маленьке "АЛЕ"... це потрібно було робити з 1991... чи хоча б з 2014... Впевнений що у ОУН це вдалось... Всі інші вишиватні - такі ж самі корисні ідеоти як ось ці 73% які чорт за що га́ласували...
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30.12.2022 15:48 Відповісти
💯
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30.12.2022 21:55 Відповісти
на одного військового повинно бути 10 працюючих. На подачках з заходу довго не протримаємося. Але всі повинні мати хоч якусь початкову військову підготовку щоб у разі необхідності знати, як зброю тримати.
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30.12.2022 15:54 Відповісти
Саме той час, вони ще під "боярою" будуть. Там кілька варіантів: можуть і морди бити, а можуть і в нестямі до зворотнього відправлення в пластиковому пакеті пробути
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30.12.2022 15:39 Відповісти
Байден що там з хаймарсами треба ще штук 30-40 і ракети з дротиками,не тягни гуму!
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30.12.2022 15:40 Відповісти
******* , жизнь кацапа в 2023 году - хряпнул водки 31 декабря , 5-го января поехал в Украину , 6-го января назад в гробу , ...........и недельку не прожил , зато желание семьи о деньгах и машине сбылись .........ахахахахааааа , дебилы ***.
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30.12.2022 15:40 Відповісти
нехай карман ширше держать - там машин вже давно не дають, навіть грошей списуючи що пропав безвісти, типу а може й живий
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30.12.2022 15:43 Відповісти
А стара ХВиля вже закінчилась?
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30.12.2022 15:41 Відповісти
Мать страдая по тебе поседела,
Эвон в полe и в избе сколько дела, А куда ж ты, паренек, а куда ты?
Не ходил бы ты Ванек во солдаты, не ходил бы ты Ванек во солдаты. Поневоле ты идешь аль с охотой,
Ваня, Ваня, пропадешь ни за что ты.....
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30.12.2022 15:44 Відповісти
у попы в руках ершик письков )) сразу и не узнать ))
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30.12.2022 15:48 Відповісти
Безусловно будет, а толку с неё будет еще меньше, чем с первой волны. Те еще шли в охотку, добровольно, их еще было, чем вооружать, обеспечивать, кормить (да и то не всех)... Эта вторая волна теперь уже будет другой, теперь будут хватать всех подряд.
У нас впрочем тоже без дела сидеть не будут, опять вместо грамотной мобилизации для которой можно найти желающих (5 млн сидят без работы), будут бегать кругами по супермаркетам, парковкам, заправкам и т.д. И опять взятки-взятки-взятки.
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30.12.2022 15:49 Відповісти
Прийдеться й нам , бо якщо ми не вступимося за свої дома, то потім вже зі зруйнованого житла нас "мобілізують" вагнери та кадирівці воювати далі...
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30.12.2022 15:49 Відповісти
Касетних снарядів нам, та побільше.
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30.12.2022 15:50 Відповісти
Самое интересное, что кацапы боятся/стесняются публично спросить у власти куда делись все мобилизованные раньше ?
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30.12.2022 15:51 Відповісти
да свиноцабаки всё прекрасно понимают - они просрали...
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30.12.2022 15:59 Відповісти
Могилизация на РабZee началась летом 30 августа 2021 года...
Могилизация в СССР началась 30 августа 1939 года...через неделю после подписания братского договора Молотов-Риббентроп...
Совпадение?не думаю...
Красный Террор на рабZZee начался 30 августа 1918 года после покушения на чЛенина на заводе Михельсона..не много ли совпадениев?😝
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30.12.2022 15:58 Відповісти
очень много совпадений сенатор - развивай мысль до конца...!
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30.12.2022 16:03 Відповісти
https://youtu.be/Avu4s5b0ofo...тебе болвану на заметку видосик про чЛенина..которого хотел убить Сралин,но свалили на Фанни Каплан

.🤣🤣💀
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30.12.2022 16:41 Відповісти
давай до конца...!
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30.12.2022 16:43 Відповісти
Росія збирається 5 січня провести нову хвилю мобілізації, - Буданов , а хіба що в рашистів з мобілізацією для війни в Україні, починаючи з 2014,а то і раніше був повний штиль і були відсутні мобілізаційні хвилі???
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30.12.2022 16:11 Відповісти
Та де ж їх,пля... ховати будемо?
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30.12.2022 16:27 Відповісти
Буданов, харе у вуха сцяти.
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30.12.2022 17:21 Відповісти
А я второе открыл - струя навылет!
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30.12.2022 17:24 Відповісти
Значить 5 мільйонів з яких до 700 тисяч жінок? Це дуже хреново.

Це саме той конвеєр по закидуванню м'ясом. Ми їх звичайно всіх вб'ємо але це нам дорого обійдеться. А ми й так катастрофічно дорого заплатили через неготовність до війни а готування до миру в очах.

Треба їх всіх умертвити до того їх вони попадуть на фронт. Навіть якщо для цього прийдеться робити смерть цілим містам в рф. Інакше ви самі повинні розуміти як буде важко.
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30.12.2022 17:53 Відповісти
 
 