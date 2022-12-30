Росію не можна недооцінювати. Ми повинні готуватися до нових наступів, - Столтенберг
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Росія не змінила мету, заради якої вона розв’язала загарбницьку війну проти України. Тому ми маємо бути готові до можливих довгострокових ворожих наступів.
Про це генсек НАТО Єнс Столтенберг сказав в інтерв'ю DPA, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
За його словами, немає жодних ознак того, що російський диктатор Володимир Путін змінив свою загальну мету щодо війни проти України, а саме - здобути контроль над державою.
Так, Росія мобілізувала багато нових військ, у тому числі й навчених.
"Вони продемонстрували готовність терпіти болісні втрати, і вони звертаються до інших авторитарних режимів, включаючи Іран, щоб отримати більше боєприпасів і більше зброї. Це ще не кінець. Війни непередбачувані, але ми повинні готуватися до довгострокових і нових російських наступів. Ми не повинні недооцінювати Росію", - сказав Столтенберг.
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А то щоб 5-ту статтю НАТЕ поляки не задіяли так фугасна с-300 вмить "українською" стала...
Падлюки, де ЛЕНД-ЛІЗ з атакмс і не тільки?
На самом деле чем быстрее слабеет росия, тем больше шансов что китай её завоюет
Вспомнил сценарий Михалкова китайское вторжение, 3 января. А они уже там, и вторгаться не надо. Китай никто не понимает, и боятся
Или косит путин под идиота или реально не понимает, что остались часы для "империи" у которой танки т-62. Шанс выжить только один, вывести войска, вернуть Крым, репарации, и на коленях выпрашивать у семей погибших прощения