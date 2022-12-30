Росію не можна недооцінювати. Ми повинні готуватися до нових наступів, - Столтенберг

Росія не змінила мету, заради якої вона розв’язала загарбницьку війну проти України. Тому ми маємо бути готові до можливих довгострокових ворожих наступів.

Про це генсек НАТО Єнс Столтенберг сказав в інтерв'ю DPA, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За його словами, немає жодних ознак того, що російський диктатор Володимир Путін змінив свою загальну мету щодо війни проти України, а саме - здобути контроль над державою.

Так, Росія мобілізувала багато нових військ, у тому числі й навчених.

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"Вони продемонстрували готовність терпіти болісні втрати, і вони звертаються до інших авторитарних режимів, включаючи Іран, щоб отримати більше боєприпасів і більше зброї. Це ще не кінець. Війни непередбачувані, але ми повинні готуватися до довгострокових і нових російських наступів. Ми не повинні недооцінювати Росію", - сказав Столтенберг.