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Росію не можна недооцінювати. Ми повинні готуватися до нових наступів, - Столтенберг

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

столтенберг,єнс

Росія не змінила мету, заради якої вона розв’язала загарбницьку війну проти України. Тому ми маємо бути готові до можливих довгострокових ворожих наступів.

Про це генсек НАТО Єнс Столтенберг сказав в інтерв'ю DPA, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За його словами, немає жодних ознак того, що російський диктатор Володимир Путін змінив свою загальну мету щодо війни проти України, а саме - здобути контроль над державою.

Так, Росія мобілізувала багато нових військ, у тому числі й навчених.

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"Вони продемонстрували готовність терпіти болісні втрати, і вони звертаються до інших авторитарних режимів, включаючи Іран, щоб отримати більше боєприпасів і більше зброї. Це ще не кінець. Війни непередбачувані, але ми повинні готуватися до довгострокових і нових російських наступів. Ми не повинні недооцінювати Росію", - сказав Столтенберг.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+14
Давайте больше оружия хорошего и точного. Украина сама похоронит кацапстан. От вас потом хорошие и пышные венки на похорон ху.ла.
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30.12.2022 15:38
+7
А хто ж ці "ми" пане Столтенберг? Ви ж в кожному зверненні по десять раз повторювали, що це ж точно не НАТО воює з рф, не дай Боже. А тепер уже готові.
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30.12.2022 15:46
+6
Маючи такого сусіда, як орда, треба бути постійно готовими до агресивного нападу.
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30.12.2022 16:00
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Ми теж готуємось до нових наступів.
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30.12.2022 15:33 Відповісти
Давайте больше оружия хорошего и точного. Украина сама похоронит кацапстан. От вас потом хорошие и пышные венки на похорон ху.ла.
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30.12.2022 15:38 Відповісти
Шоб збити путіна з путі иому тре добре по чаинику настукати .
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30.12.2022 15:44 Відповісти
А хто ж ці "ми" пане Столтенберг? Ви ж в кожному зверненні по десять раз повторювали, що це ж точно не НАТО воює з рф, не дай Боже. А тепер уже готові.
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30.12.2022 15:46 Відповісти
опередив. Він працює не для Вкраїни, а для зомбоящика РФ - там його покажуть ввечері. Щоб орки активніше шли на мобілізацію проти нати...

А то щоб 5-ту статтю НАТЕ поляки не задіяли так фугасна с-300 вмить "українською" стала...

Падлюки, де ЛЕНД-ЛІЗ з атакмс і не тільки?
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30.12.2022 16:07 Відповісти
Лендлиз непременно пойдёт, в том случае, если ультраправые (трамписты) в Конгрессе начнут тормозить БЕСПЛАТНЫЕ поставки, принятые Конгрессом и утверждённые Президентом. С лендлизом всё сложнее, но его обойти невозможно, т.к. он подзаконен!
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30.12.2022 16:59 Відповісти
Маючи такого сусіда, як орда, треба бути постійно готовими до агресивного нападу.
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30.12.2022 16:00 Відповісти
Столтенберг, це тільки початок, чи вам розвідка не доносила ще під час окупації Криму, що в планах **********, переподіл Миру разом з Китаєм, принизити США, та забрати Аляску...і все - вічний комунізм для тоталітарних царьків. Так що проявіть тепер разом з Европою наполегливість та силу волі, щоб зупинити Третю світову на самому початку.
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30.12.2022 16:02 Відповісти
*****..и не орків місити,як ви вже дістали своїми розмовами сидячи в теплих кабінетах,і затягуючи цю війну не даючи Україні розбити оркостан,бо у вас стратегія висосати з росії більше ресурсу,а про українців ви подумали?Чи в нас має зникнути все працездатне і думаюче населення поки ви собі рахуєте і думаєте.А дати нам танки чи не дати а може то ескалація буде...а як бункерний відреагує.Та ніяк він не відреагує,чим більше по морді даєш тим менше він реагує!Доказано москвою енгельсом і т д.
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30.12.2022 16:13 Відповісти
А шо як танки віддадуть як ракети- підарунки на кацапію? В нас тільки чорт відає що у головновеличніших у щелепі
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30.12.2022 16:34 Відповісти
Мы или Вы ?
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30.12.2022 16:35 Відповісти
Войну легко остановить. Надавите на Китай. Или это не выгодно?
На самом деле чем быстрее слабеет росия, тем больше шансов что китай её завоюет
Вспомнил сценарий Михалкова китайское вторжение, 3 января. А они уже там, и вторгаться не надо. Китай никто не понимает, и боятся
Или косит путин под идиота или реально не понимает, что остались часы для "империи" у которой танки т-62. Шанс выжить только один, вывести войска, вернуть Крым, репарации, и на коленях выпрашивать у семей погибших прощения
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30.12.2022 16:50 Відповісти
Чмо не лучше Обамы. Левый до мозга костей. Воспитанник Норвежской рабочей партии, в юности комсомолец Йенс состоял на связи с КГБ под псевдонимом Стеклов (пока его не заложил перебежчик).
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30.12.2022 16:58 Відповісти
І як ви здогадалися?
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30.12.2022 17:10 Відповісти
бла бла бла
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30.12.2022 17:20 Відповісти
абрамси і леопарди будуть чи в основному тільки гарні слова?
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30.12.2022 17:21 Відповісти
 
 