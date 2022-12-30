Україна запропонувала бачення миру, РФ відповіла шквалами ударів по інфраструктурі, - Блінкен
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У відповідь на бачення миру з боку України росіяни відповіли шквалом ударів по цивільній інфраструктурі.
Про це державний секретар США Ентоні Блінкен пише в твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.
За його словами, Україна висунула своє бачення досягнення миру у війні.
Він зазначив, що у відповідь окупанти завдали чергового масованого удару по критичній інфраструктурі України.
Блінкен підкреслив, що Росія має припинити атаки, вивести свої війська та укласти мир.
Топ коментарі
+7 Trevo Trow
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+7 Ан Мур
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показати весь коментар30.12.2022 15:48
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Ким Чен Пук спасет обезьяну Пу...🤣👹🦍
Так уже было в дохлом Сссре... Америка поставляла гимнастерки и бушлаты с пуговицами по ЛэндЛизингу Сралинскому Отребью с сентября 1942 года 🤣🤣🤣