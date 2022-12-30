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Україна запропонувала бачення миру, РФ відповіла шквалами ударів по інфраструктурі, - Блінкен

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

блінкен

У відповідь на бачення миру з боку України росіяни відповіли шквалом ударів по цивільній інфраструктурі.

Про це державний секретар США Ентоні Блінкен пише в твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, Україна висунула своє бачення досягнення миру у війні.

Він зазначив, що у відповідь окупанти завдали чергового масованого удару по критичній інфраструктурі України.

Блінкен підкреслив, що Росія має припинити атаки, вивести свої війська та укласти мир.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+7
Статистів в нас самих досхочу, нам би ракети далекобійні.
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30.12.2022 15:50
+7
Нехай краще уточняє "касапи ***** мають вивести всі свої війська з усіх окупованих територій України, залишити Україну в межах 1991 року".
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30.12.2022 15:58
+6
Погано звичайно, але світло це не мертвий російський солдат, воно відновлюється.
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30.12.2022 15:48
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Погано звичайно, але світло це не мертвий російський солдат, воно відновлюється.
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30.12.2022 15:48 Відповісти
кацапи ¯\_(ツ)_/¯
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30.12.2022 15:48 Відповісти
Статистів в нас самих досхочу, нам би ракети далекобійні.
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30.12.2022 15:50 Відповісти
Нехай краще уточняє "касапи ***** мають вивести всі свої війська з усіх окупованих територій України, залишити Україну в межах 1991 року".
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30.12.2022 15:58 Відповісти
І танки будемо давати мать вашу? чи ще почикаемо так років надцять
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30.12.2022 15:58 Відповісти
А где после этого шквал современного вооружения Украине и новые санкции для параши. Толку от этого нытья.
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30.12.2022 16:38 Відповісти
Китай по факту присоединился к санкциям ЕС и США...🦍🦍🦍💥😝а это трындец быдлу путлера 💀💀
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30.12.2022 16:54 Відповісти
Мавзолейные Обезьяны заказали в Северной Корее военного обмундирования включая пуговицы для гимнастерок и бушлатов...
Ким Чен Пук спасет обезьяну Пу...🤣👹🦍
Так уже было в дохлом Сссре... Америка поставляла гимнастерки и бушлаты с пуговицами по ЛэндЛизингу Сралинскому Отребью с сентября 1942 года 🤣🤣🤣
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30.12.2022 17:00 Відповісти
То скоріш за все буде все китайське,тільки під брендом КНДР,щоб лідерів західних країн лишній раз не турбувати на висловлювання "Озабочення"(бо вони вже мабуть на язиках мозолі понатирали тим Озабоченням)
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30.12.2022 18:19 Відповісти
Тільки після цього, буде МИР, не тільки в Україні! Альтернативи не бачу...

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30.12.2022 17:02 Відповісти
Расеяне завсегда гамном плюются когда что не нравится
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30.12.2022 19:46 Відповісти
 
 