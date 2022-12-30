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Супутникова розвідка США допомагала ЗСУ здійснювати контрнаступ на Харківщині, командування РФ ігнорувало цю загрозу, що обернулося провалом, - російські "воєнкори"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

супутник

Російське командування ігнорувало інформацію про майбутній контрнаступ ЗСУ на Харківщині. Це забезпечило несподіванку та успіх українських захисників.

Про це пише проросійський Telegram-канал "Военный осведомитель", передає Цензор.НЕТ.

Росіяни звертають увагу на інтенсивність стеження західними супутниками за ключовими авіабазами, портами, підприємствами ВПК та ядерними об'єктами РФ.

Автори зазначають, що в інтерв'ю The Washingon Post Командувач Сухопутних військ України Олександр Сирський повідомив, що "саме завдяки докладним американським розвідданим стало відомо, що кількість російських батальйонів в Ізюмі скоротилася як мінімум удвічі, оскільки найбільш боєздатні підрозділи були перекинуті до Херсона".

"Зважаючи на все, це і стало ключовим моментом в ухваленні остаточного плану операції. Під її здійснення на Харківський напрямок було перекинуто додаткові БПЛА для більш точного цілевказування артилерії та скорочення витрати боєприпасів, а також найцінніші сучасні 155-мм гаубиці M777, кількість яких у кожній атакуючій українській бригаді було доведено мінімум до 8 знарядь.

Проте, американська супутникова розвідка визначила не лише підготовку українського контрнаступу, а й брала участь у ході його здійснення, допомагаючи ЗСУ в режимі реального часу знаходити точне місце розташування особливо важливих цілей для їхнього подальшого ураження, що також скорочувало витрати боєприпасів. За підсумками, за п'ять днів ЗСУ витратили лише 32 500 снарядів із очікуваних 100 000", - пишуть росіяни.

"Крім американської участі, у статті також згадується ігнорування російським командуванням інформації, що надходить про майбутній український наступ (про який тоді всі трубили навіть у телеграм) і культура "окозамилювання", що вже стала класичною для нашої армії, що забезпечило несподіванку і початковий успіх", - підсумували у "Военном осведомителе".

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+10
God bless America! Слава ЗСУ!
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30.12.2022 16:14
+7
А де ж ваша супутникова розвідка, кацапи? Де ваш ГЛОНАС?
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30.12.2022 16:14
+7
Там де й усі кацапи, в триндЄ
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30.12.2022 16:15
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А де ж ваша супутникова розвідка, кацапи? Де ваш ГЛОНАС?
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30.12.2022 16:14 Відповісти
Там де й усі кацапи, в триндЄ
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30.12.2022 16:15 Відповісти
Іменно в триндє!
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30.12.2022 17:32 Відповісти
ні, вони завчасно основні підрозділи вивили ща Куп'янськ, тому "не готовились" - це шторки занавісу.
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30.12.2022 23:30 Відповісти
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30.12.2022 16:24 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=QJdA4oPcUjo
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30.12.2022 16:31 Відповісти
В ГЛОНАСі
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30.12.2022 20:29 Відповісти
God bless America! Слава ЗСУ!
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30.12.2022 16:14 Відповісти
военный "осведомитель" тупо скопировал и перевел статью, которая вышла ранее в "Вашингтон пост". )
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30.12.2022 16:39 Відповісти
"8 знарядь"...пекельні борошна підлоги макартні...
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30.12.2022 16:50 Відповісти
Хм, а раніше писали що "Харківський наступ" був і для американців несподіванкою.
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30.12.2022 16:54 Відповісти
А навіщо про це взагалі писати?
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30.12.2022 17:07 Відповісти
Шоб пукани кацапські запалали...фррррр
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30.12.2022 17:33 Відповісти
Полізь в Ютюб" Там ще не так "ПАЛАЄ"!!! Виявляється - кацапам у Енгельсі "вдарили в спину"! "Казахські бандерівці"! Вони запустили безпілотники з південного заходу Уральської області - звідки Росія не чекала удару
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30.12.2022 17:47 Відповісти
Сосать суки.
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30.12.2022 21:21 Відповісти
 
 