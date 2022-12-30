Україна отримає від Південної Кореї 6000 планшетів для школярів
Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Діти, які не мають змоги навчатися у традиційному форматі, отримають можливість навчатися дистанційно з новими ґаджетами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.
"Сьогодні зустрівся з Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Корея в Україні паном Кім Хенг Те. Обговорили подальшу співпрацю, а також визначили основні напрямки підтримки. Ми разом розпочинаємо наступний масштабний етап із цифровізації у сфері освіти. Тепер учні шкіл, які не мають можливості навчатися у традиційному форматі, матимуть можливість навчатися дистанційно з новими ґаджетами", - зазначив міністр.
Шкарлет повідомив, у які регіони буде розподілено планшети:
Дніпропетровська область - 1887 шт.;
Донецька область – 637;
Запорізька область – 933;
Луганська область – 165;
Миколаївська область – 609;
Харківська область – 1367;
Херсонська область – 402.
Будь ласка, зачекайте...
Правда є питання що до того як вони будуть розподілені все ж кількість... Тим більше у нас дохера уродів що скоріше за все візьмуть поганяти їх собі різних там слуг олігархів що перефарбувались в патріотів...