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Україна отримає від Південної Кореї 6000 планшетів для школярів

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

шкарлет

Діти, які не мають змоги навчатися у традиційному форматі, отримають можливість навчатися дистанційно з новими ґаджетами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

"Сьогодні зустрівся з Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Корея в Україні паном Кім Хенг Те. Обговорили подальшу співпрацю, а також визначили основні напрямки підтримки. Ми разом розпочинаємо наступний масштабний етап із цифровізації у сфері освіти. Тепер учні шкіл, які не мають можливості навчатися у традиційному форматі, матимуть можливість навчатися дистанційно з новими ґаджетами", - зазначив міністр.

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Шкарлет повідомив, у які регіони буде розподілено планшети:

Дніпропетровська область - 1887 шт.;

Донецька область – 637;

Запорізька область – 933;

Луганська область – 165;

Миколаївська область – 609;

Харківська область – 1367;

Херсонська область – 402.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
Дякуємо.
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30.12.2022 16:52
+4
На сайті Епіцентру скоро дізнаємось. І ціну також...
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30.12.2022 17:41
+3
Доки не нададуть списки отримувачів цих планшетів, не повірю, що жодного не вкрали.
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30.12.2022 18:40
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Цікаво, а яка модель? Tab S6? Чи Tab S7?
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30.12.2022 16:50 Відповісти
скоріше А8 10,5 2021
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30.12.2022 17:11 Відповісти
Зі стілусом було б цікавіше. І корисніше.
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30.12.2022 17:40 Відповісти
На сайті Епіцентру скоро дізнаємось. І ціну також...
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30.12.2022 17:41 Відповісти
Доки не нададуть списки отримувачів цих планшетів, не повірю, що жодного не вкрали.
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30.12.2022 18:40 Відповісти
Дякуємо.
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30.12.2022 16:52 Відповісти
Прячьте от Тищенко
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30.12.2022 16:52 Відповісти
Там ще і в ОП є любитель користуватись гуманітаркою.Ну а що батьки своїм дітям можуть і самі купити планшета.А от радники Єрмака бідні,бідні....
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30.12.2022 17:25 Відповісти
На местах есть оппозиция, пусть контролируют. Или они уже в очереди на раздачу?
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30.12.2022 17:31 Відповісти
Немає опозиції. Вона бореться за виживання. Хто на фронті, хто у раді. В опозиції не залишилось засобів масмедіа, а слуги все заспамили своєю пропагандою та цькуванням тої опозиції що раніше до 24 лютого була єдиною хто все повторював віра, мова, армія. Ті тезиси що через війну був вимушений взяти собі Зе, слуги олігархів та перефарбовані васали рф типу Влащенко, типу ненагодованої худоби чи безлічі інших.
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30.12.2022 17:42 Відповісти
Было бы желание и будет и контроль и качество. А так, это заранее отмазались. Но ведь если что, потом же оппозиция будет трубить везде. Значит на контроль нет, а на трубить есть.
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30.12.2022 17:50 Відповісти
А немає можливості. Бо не на часі і тьма ботів у слуг. Чуть що якась заява про крадіжку чи наприклад як було з машиною в Кирило Тимошенко, і все того хто про це сказав зацькують та назвуть таким же як русня, і будуть ці слуги олігархів всюди спамити заохочення до твого вбивства та порівнювати тебе з руснею, ну а той хто вкрав продовжить далі працювати.
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30.12.2022 18:01 Відповісти
Чого? А як же iPad'и? Чи ці корейські будуть ще дорожчі?
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30.12.2022 17:01 Відповісти
Скоро в усіх супермаркетах які зв'язані шашличною шоблою. Ну і звичайно оповський кіріл зафрактував собі 1000 для своїх родичів які бідні живуть на субсидії.
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30.12.2022 17:29 Відповісти
"кіріли тимошенки" чекають з нетерпінням
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30.12.2022 17:44 Відповісти
плагіатчик Шкарлет щось теж поімєєт!
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30.12.2022 18:12 Відповісти
Супер. Дякуємо.

Правда є питання що до того як вони будуть розподілені все ж кількість... Тим більше у нас дохера уродів що скоріше за все візьмуть поганяти їх собі різних там слуг олігархів що перефарбувались в патріотів...
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30.12.2022 17:44 Відповісти
 
 