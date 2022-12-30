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Тарифи на воду (283) водопостачання (611) НКРЕКП (411) Підвищення тарифів (54)

НКРЕКП скасувала постанову про підвищення тарифів на водопостачання у 2023 році

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

вода

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), скасувала постанову про підвищення тарифів на водопостачання, яку ухвалила раніше.

Відповідне рішення було схвалене на засіданні регулятора 30 грудня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Під час оформлення рішення щодо вказаного питання з’ясувалося, що у зв’язку з великою кількістю зауважень та пропозицій до проєкту рішень, тривалого їх обговорення, початку повітряної тривоги, рішення, які було запропоновано для голосування, члени комісії зрозуміли по-різному та, відповідно, голосували за різні проєкти. Крім цього, запропоноване рішення суттєво відрізняється від проєкту, який був оприлюднений на сайті, тому при їх оформленні виникли непорозуміння щодо розмірів та структури цих тарифів", – зазначив голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський.

Проєкти рішень про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення Комісія відправила на доопрацювання.

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Нагадуємо, 27 грудня НКРЕКП ухвалила постанову про підвищення тарифів на водопостачання на 10-30% залежно від регіону на наступні пів року.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+17
Пригадайте жахливий початок 2019 року: космічні ціни на цибулю, тарифний геноцид, нестерпна корупція, захмарний індекс борщу, долар по 26, війна на якій наживалися та не бажали закінчувати, але потім прийшов Зеленський і з кожним роком ставало все краще і краще, а зараз взагалі зашибісь!
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30.12.2022 17:10
+14
Але ж з вересня з'явилася графа за абонентську плату, незалежно від кількості використаної води. Це стала цифра. І її можуть підняти, бо це не тариф. Те ж саме може бути й з газом. За куб останеться, за доставку ніхто мораторій не вводив.
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30.12.2022 17:07
+12
А в чем дело? Народ начал шины к ОП свозить, чтоб погреться?
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30.12.2022 17:05
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Вот это, я понимаю, отмазка 😂
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30.12.2022 17:02 Відповісти
Але ж з вересня з'явилася графа за абонентську плату, незалежно від кількості використаної води. Це стала цифра. І її можуть підняти, бо це не тариф. Те ж саме може бути й з газом. За куб останеться, за доставку ніхто мораторій не вводив.
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30.12.2022 17:07 Відповісти
Ну например там в списке Инфокс водоканал Одесса по факту АРЕНДЫ НА 49 ЛЕТ ГОРСОВЕТОМ ИНФОКСУ 820 КМ ТРУБ ВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ И ТАК ДАЛЕЕ за ОДНУ УСЛОВНУЮ ГРИВНУ!!! да так что испарилисьб все дзокументы пбуличные о передаче решения горссовета сессии протесты прокуратуры судебные решения ТАМ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПРОСТО КРИЧИТ и звездят НКРЕКП я читал преокт и решениев части тарифа на воду они ничего не изменили.. просто ЗАПАХЛО ЖАРЕННЫМ первое Запрещено вов ермя войны и после окончания войны 6 месяцев поднимать тарифы на воду и канадлизацию и что мы закончили войну??????а дальше если копнуть все водоканалы там такое замутиловка...причем с криминальным душком...
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30.12.2022 18:05 Відповісти
Та не розслабляйтеся. Нове і доопрацьоване рішення буде з ще більшим здорожчанням.
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30.12.2022 17:04 Відповісти
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30.12.2022 17:13 Відповісти
А в чем дело? Народ начал шины к ОП свозить, чтоб погреться?
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30.12.2022 17:05 Відповісти
Скоріш за все,не хочуть на стовпах теліпатись...
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30.12.2022 17:05 Відповісти
Якби вони цього дійсно боялись то Україна входила б вже до сім'ї цивілізованих країн. У 14 році була можливість замість кидання у сміттєві баки підвісити пару десятків осіб на каштанах. Нажаль, цього не зробили. Маємо результат.
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30.12.2022 17:12 Відповісти
Засцали зеленожопые обезьяны! Холодно ведь сейчас им будет висеть на киевских каштанах!
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30.12.2022 17:10 Відповісти
Пригадайте жахливий початок 2019 року: космічні ціни на цибулю, тарифний геноцид, нестерпна корупція, захмарний індекс борщу, долар по 26, війна на якій наживалися та не бажали закінчувати, але потім прийшов Зеленський і з кожним роком ставало все краще і краще, а зараз взагалі зашибісь!
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30.12.2022 17:10 Відповісти
Ураааа))
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30.12.2022 17:10 Відповісти
Класний орган це нєкукарєку: хто не очолить, зразу стає... вовком
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30.12.2022 17:12 Відповісти
а потім по лісам починає бігати
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30.12.2022 18:09 Відповісти
It's time to put that burden on the ultra-rich who fleeced the Ukrainian hard-working people for decades.
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30.12.2022 17:12 Відповісти
So we no longer have oligarchs
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30.12.2022 17:16 Відповісти
Кому не нравится, возвращайте яныка и будут дешевые тарифы. Но вы же выбрали этот путь. Вспомнилась фраза из анекдота: "А по дороге к светлому будущему кормить никто не обещал"
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30.12.2022 17:14 Відповісти
Дешевих тарифів вже ні при кому не буде - життєві блага дорожчають в усьому світі. Так що яник-сраник вже не допоможе. І йому вже ніхто не допоможе. С'est la vie
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30.12.2022 17:21 Відповісти
Це так. Але є ще й зв'язок цін на блага та рівня платні за працю.
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30.12.2022 18:11 Відповісти
Отменили решение о повышение в 23 году, введут повышение уже в 22?)
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30.12.2022 17:26 Відповісти
Что так? Побоялись, что люди начнут рыть скважины во дворах многоэтажных домов?
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30.12.2022 17:37 Відповісти
це якийсь лютий триндець..., я уявляю що робиться в Раді..., хтось не дочитав, хтось не дослухав, хтось переписувався з повією у цей час..., все, маємо дебільні, недоопрацьовані, та провальні рішення, а якщо додати ще чиєсь лобі до кучі, вийде в цілому якась шкідлива фігня...
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30.12.2022 17:39 Відповісти
Мабуть погано задонатили.
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30.12.2022 17:42 Відповісти
Просто всралися. Останнім часом вони постійно перевіряють нашу реакцію (чи свою ерекцію). Тільки помічають зашморги на каштанах - пудять під себе.
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30.12.2022 18:05 Відповісти
Як у пісеньці - колише вітер тушки гопоти.
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30.12.2022 18:35 Відповісти
Ну, типа зрозуміло...що їх не правильно понялі))
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30.12.2022 19:17 Відповісти
Интересно,сколько стоит содержание этой драной комиссии и ее наглядовой рады американскому бюджету?
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30.12.2022 20:15 Відповісти
 
 