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Зрадника-працівника СІЗО, який служив РФ навіть після деокупації, затримали в Херсоні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

колаборант

Колаборант за російські рублі працював у створеній окупантами в’язниці для місцевих активістів та учасників АТО.

Як повідомляє Державне бюро розслідувань, співробітник Херсонського слідчого ізолятора під час окупації міста працював на загарбників, інформує Цензор.НЕТ.

"Встановлено, що після захоплення Херсону російськими військами чоловік залишився працювати в СІЗО, яке окупанти незаконно використовували як в’язницю, у тому числі для місцевих активістів, учасників АТО та громадян, що протистояли окупації. Установа почала працювати начебто за законами РФ та видавала зарплатню у російських рублях. Працівник СІЗО виконував всі вказівки загарбників зокрема й щодо охорони затриманих українців", – зазначають в ДБР.

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За інформацією слідства, після звільнення міста від російських загарбників чоловік підтримувати контакти з ворогом і переховувався у місті, допоки не був затриманий під час проведення стабілізаційних заходів.

"За обґрунтованими оперативними даними, фігурант міг продовжувати контактувати з ворогом та повідомляти йому інформацію щодо дій ЗСУ та правоохоронних органів України на звільненій території Херсонської області. Фігуранту вже повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України)", – зазначають правоохоронці.

Автор: Анастасія Потіха
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Dissolve him gradually in a bath with the hydrochloric acid.
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30.12.2022 17:09 Відповісти
Фу!!! Охороняв своїх… це навіть не людина, а напівщур! Бхе
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30.12.2022 17:13 Відповісти
Мені цікаво насправді як відбувалася процедура перевезення(евакуації) ув'язнених з тюрем під час захвату міст кацапами. Їх дійсно вивозили, чи оставляли прямо в закладах. Хто знає?
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30.12.2022 17:22 Відповісти
До дубу та усі справи ...
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30.12.2022 18:56 Відповісти
 
 