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В окупованому Донецьку ліквідовано підполковника Слідчого комітету РФ Рибакова
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В окупованому Донецьку ліквідовано заступника керівника контрольно-слідчого відділу військового слідчого управління Слідчого комітету РФ по Об’єднаному угрупованню військ підполковника Євгена Рибакова.
Про це повідомили в СК РФ, передає Цензор.НЕТ.
Повідомляється, що Рибаков загинув сьогодні, 30 грудня, "внаслідок артилерійського обстрілу", "під час виконання службових обов'язків під час проведення спеціальної військової операції".
Топ коментарі
+32 Саша Пончик
показати весь коментар30.12.2022 17:27
+24 Vlad Koval f84e50b9
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+20 Alexey Chernyavsky
показати весь коментар30.12.2022 17:27
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благо шо дохлое)
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Перекладається як "В рот його ї...ать!".