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В окупованому Донецьку ліквідовано підполковника Слідчого комітету РФ Рибакова

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

євген,рибаков

В окупованому Донецьку ліквідовано заступника керівника контрольно-слідчого відділу військового слідчого управління Слідчого комітету РФ по Об’єднаному угрупованню військ підполковника Євгена Рибакова.

Про це повідомили в СК РФ, передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що Рибаков загинув сьогодні, 30 грудня, "внаслідок артилерійського обстрілу", "під час виконання службових обов'язків під час проведення спеціальної військової операції".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Слідчій комітет РФ розпочав розслідування причин високих втрат російської морської піхоти на Донбасі, - Генштаб ЗСУ
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Топ коментарі
+32
Минус очередная тварь. Слава ЗСУ!
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30.12.2022 17:27
+24
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30.12.2022 17:26
+20
Можно мы не будем плакать?
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30.12.2022 17:27
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30.12.2022 17:26 Відповісти
Хороший кабанчик.
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30.12.2022 17:50 Відповісти
Можно мы не будем плакать?
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30.12.2022 17:27 Відповісти
Минус очередная тварь. Слава ЗСУ!
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30.12.2022 17:27 Відповісти
Мітив на керівника -- не по Сеньці шапка
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30.12.2022 17:27 Відповісти
Якраз на "Блакитний вогник" до Кабздона.
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30.12.2022 17:27 Відповісти
Туда тебе и дорога!
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30.12.2022 17:27 Відповісти
Сдох кудім,да і )(йу с нім
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30.12.2022 17:30 Відповісти
А ми що, Донецьк дістаєм потроху?
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30.12.2022 17:31 Відповісти
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30.12.2022 17:34 Відповісти
...я цю штуку ніяк не найду
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30.12.2022 17:40 Відповісти
Та ті уїкацапські щурі можливо і самі один одного їбашать.Слідком фсбешників. фсбешники мусорів мусора кадировцев і так по колу- декацаполізація і демілітарізація орди ідьот по плану.
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30.12.2022 17:39 Відповісти
Ми уже й до Волгограду дістаємо! Сьогодні в степу під Волгоградом бахнулась наша ракета (з написами російською мовою) Залітала "по кривій траєкторії" - щоб ніхто не здогадався Бо, падаючи, проорала засніжену землю зі сходу на захід!
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30.12.2022 17:42 Відповісти
гироически пагиб расследователь преступлений ЗСУ. А утилізацію ублюдка хто буде тепер розслідувати ?
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30.12.2022 17:33 Відповісти
Сльози заважають залишити коммент ...
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30.12.2022 17:40 Відповісти
Така сама х.ня. Всi кнопки на клавi заляв поки написав.
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30.12.2022 17:43 Відповісти
А розслідував би злочини кацапці на московії, був би живий і попивав би горілочку на Новий рік, ні, полізло на чужу землю, в чужу державу зі своїм статутом окупанта.
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30.12.2022 17:41 Відповісти
очередное бобринно скабеевское расиянское ипало)
благо шо дохлое)

Слава нації, смерть ворогам!
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30.12.2022 17:42 Відповісти
Rot In Peace motherfucker.
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30.12.2022 17:42 Відповісти
Можливо і так
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30.12.2022 18:34 Відповісти
Rot In Peace motherfucker.

Перекладається як "В рот його ї...ать!".
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30.12.2022 20:12 Відповісти
Интересно , опять через жопу здох
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30.12.2022 17:47 Відповісти
в одном шаге от Палковника)))
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30.12.2022 18:37 Відповісти
mozet etot koban prijexal vyjasnit kto po ragozinu strelnul,tak vyjasnil i voprosov bolse netu
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30.12.2022 18:37 Відповісти
Подполковником быть ему было хорошо, а под генералом в аду будет еще лучше
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30.12.2022 18:38 Відповісти
Я "дуже сумніваюся" у офіційній версії Підполковник - не просто "слідчий" Такі у них - сопливі лейтенанти у віці до 25 років А це - "зубр" Скоріше всього - "важняк" А таких "просто так" у відрядження не посилають І сумніваюся, що він приїхав "липувать" чергову справу стосовно "укропів" Скоріш всього - приїхав він "по душу" якогось "свого" - чергового "патріота Росії", що сплутав власні "закрома" з державними І не "артналіт укропов" був - а йому бомбу підсунули Бо почав надто "глибоко копать"!
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30.12.2022 18:45 Відповісти
Не варто уваги- звичайна руська свиня здохла за допомогою ЗСУ
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30.12.2022 19:59 Відповісти
А куда вас, сударь, к черту занесло
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30.12.2022 20:03 Відповісти
Смерть предателям.
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30.12.2022 21:26 Відповісти
Завалили Жеку Робокопа!
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31.12.2022 13:44 Відповісти
 
 