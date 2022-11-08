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Слідчій комітет РФ розпочав розслідування причин високих втрат російської морської піхоти на Донбасі, - Генштаб ЗСУ

рф,втрати

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію, що після скарг російських морських піхотинців на високі втрати до них приїхали слідчі з СК РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "З метою розслідування значних втрат особового складу підрозділів 155-ї окремої бригади морської піхоти збройних сил російської федерації на території України, у місто Донецьк направлено групу представників слідчого комітету рф".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російський пропагандист Сладков підтверджує важкі втрати росіян під Вугледаром, - Бутусов

Автор: 

армія рф (17557) втрати (4417) Слідком рф (194)


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Топ коментарі
+31
неплохо было бы накрыть и этих представників слідчого комітету рф
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08.11.2022 19:58
+24
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08.11.2022 19:59
+19
головна причина-відсутність головного мозгу в частині тіла що називають голова
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08.11.2022 19:57
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головна причина-відсутність головного мозгу в частині тіла що називають голова
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08.11.2022 19:57 Відповісти
неплохо было бы накрыть и этих представників слідчого комітету рф
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08.11.2022 19:58 Відповісти
Ттм паче для Стугни дальність ок
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08.11.2022 19:59 Відповісти
Зробить і іхньому відділу високі втрати. ..
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08.11.2022 20:06 Відповісти
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08.11.2022 19:59 Відповісти
Не коменти - ШЕДЕВРИ ....."......да пошли они *****"
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08.11.2022 20:02 Відповісти
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08.11.2022 20:00 Відповісти
...і сія пучина поглотила ее, вобщим фсе умерли
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08.11.2022 20:04 Відповісти
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08.11.2022 20:06 Відповісти
А все тому що в Росії вважають що кількість краще за якість а в ******** війні найбільшу увагу приділяють якісній високоточній зброї а не кількості
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08.11.2022 20:00 Відповісти
-Тату, тату, я хочу пісі!
- Я теж її хочу, та де ж її взяти?
Зі зброєю так само.
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08.11.2022 20:12 Відповісти
мы считаем, что ты зря регистрировался
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08.11.2022 20:28 Відповісти
да ваш кацапский ленд-лиз уже больше штатовского...!
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08.11.2022 20:35 Відповісти
Хай розпочинає розслідування : вийде на @уйла!
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08.11.2022 20:01 Відповісти
Можу підказати.
Вони приперлись НА чужу землі, тому, природньо, переміщаються В неї.
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08.11.2022 20:02 Відповісти
О, так! Вони ж звикли до "на Україну", а наші ЗСУ їх вчать, що грамотно буде "в Україну"
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08.11.2022 22:14 Відповісти
А зависимость от прихода в армию суровикина по кличке Мясник и всеобщей мобилизации в РФ не связывают с возросшими потерями?
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08.11.2022 20:06 Відповісти
Мабуть, шойга піде в росход
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08.11.2022 20:06 Відповісти
Причина? - А нех¥й шастать!
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08.11.2022 20:07 Відповісти
Причина известна - ***** шастать.
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08.11.2022 20:08 Відповісти
Грош цена фейковым раследованиям фейковых госорганов несостоявшегося государства. Там все госорганы иммитируют ту деятельность, которой должны били бы заниматься. Лож и лицемерие будет результатом раследования. Как всегда!
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08.11.2022 20:08 Відповісти
Висновок: русня - ×yjня.
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08.11.2022 20:10 Відповісти
Висновок:

хороший кацап - дохлий кацап!!
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08.11.2022 20:15 Відповісти
Соловйов вже знайшов винуватих- винні мобіки не підготувались
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08.11.2022 20:10 Відповісти
https://t.me/gistapapapa/51761 https://t.me/gistapapapa/51761

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08.11.2022 20:13 Відповісти
формула простая чем больше сдохнет орков тем быстрее закончится война...
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08.11.2022 20:11 Відповісти
Коли кацапи завершать своє «розслідування», ми дізнаємось про такі речі, яки невідомі ані фанатам «Зоряних війн», ані «Зоряного шляху»!
Зірка смерті, фазові пістолети та іонні гармати, будуть дитячими забавками у порівнянні зі зброєю, яку українці застосували проти кацапської морської піхоти!
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08.11.2022 20:11 Відповісти
Хлопок
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08.11.2022 20:11 Відповісти
немає різниці, як здохне кацап! чи від холєри, чи від гриппу, чи від УКРАЇНСЬКОЇ кулі або ножа в спину від "сваїх"...

хороший кацап - дохлий кацап!!
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08.11.2022 20:14 Відповісти
Вангую: винуватими будуть визнані бандерівці із ЗСУ. Їм висунуть звинувачення, оголосять підозри і розшук. 🤔
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08.11.2022 20:16 Відповісти
Перевіряється дуже просто. Следакам по акм і Велкам тю Україна, на передок.
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08.11.2022 20:18 Відповісти
Треба щоб слідчі провели слідчий експеримент на місці.
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08.11.2022 20:19 Відповісти
будуть карти дивитись.Телеграми читати. Вивчати історію хвороб пацієнтів. А потім вагомо скажуть, що перевірити факти не знайшлось можливим через смерть підписантів.
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08.11.2022 20:19 Відповісти
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08.11.2022 20:24 Відповісти
Нова зміна, да?)
Кацапіку, йди на ***.
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08.11.2022 20:28 Відповісти
Ти нажаль не вірно поставив запитання.Ось так потрібно-який нік в нього був ще годину тому і розмовляє воно українською?
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08.11.2022 20:31 Відповісти
Не розумію.Українською.
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08.11.2022 20:40 Відповісти
ну ты свинорыл здесь надолго...?
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08.11.2022 20:40 Відповісти
сумніваюсь, що він касап. Бо початкове запитання правильне по суті, але інша справа, що нереальне...
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08.11.2022 21:59 Відповісти
тут ты ошибся - это был тонкий стёб...\сейчас свиноцабаки сильно мимикрировали на Цензоре...(\
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08.11.2022 22:08 Відповісти
Штоооо?!! Выродки кремлевские хотят расследовать гибель своих ублюдков? Неужели, они потом еще и обвинят в этом ВСУ
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08.11.2022 20:22 Відповісти
я бы на месте ГШ ВСУ протороллил СК РФ и дал бы им через все СМИ свою версию больших потерь 155 бригады морской пехоты .

1. Основная причина гибели - незаконное нахождение бригады на территории иностранного государства.
2. низкая подготовка комсостава и личного состава
3. низкое качество вооружения бригады морской пехоты
4. превосходящее по качеству, точности и убойности вооружения у оппонентов морпехов
5. Профессиональная подготовка воинов ВСУ
6. Подкрепил бы доклад фото и видео
7. Поздравил бы более 500 семей морпехов 155 бригады со значительным улучшением финансового положения.
8. Сделал бы заявление, что ВСУ старается повысить финансовое положение абсолютно всех семей РФ, представители которых незаконно находятся в Украине.
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08.11.2022 20:41 Відповісти
Пункт 7 как-то по особому добрый, душевный такой. По-домашнему.
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08.11.2022 21:49 Відповісти
А уявляєш таку картину: Виїжджає на передову автомобіль під білим прапором Виходять слідчі СК РФ і заявляють командиру в/ч ЗСУ :
"Для более полной объективности при выяснениии правильности действий командования 155 бригады нам необходимо допросить Ваших подчинённых на предмет того, как и какими огневыми средствами они воздействовали на российские войска с целью их уничтожения"
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09.11.2022 03:23 Відповісти
"Потому что получили п*зди...
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08.11.2022 20:22 Відповісти
степи України - то смерть не тіки парашним кораблям та підлодкам, а всьому, шо з морем-акіяном пов'язане ))
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08.11.2022 20:30 Відповісти
Главное при расследовании не выйти на самих себя))
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08.11.2022 20:36 Відповісти
Розтин показав, що кацап здох під час розтину.
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08.11.2022 20:37 Відповісти
добре діло!
і під расстрельну всіх фігурантів, включно свідків, і морську океано-степову піхоту з підрозділу кацманавтів, що шахтерo-буряти!
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08.11.2022 20:40 Відповісти
Только не говорите, шо это был террористический акт. Я со смеху уписяюсь.
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08.11.2022 20:43 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1589751247816777728 астаткі марской пяхоти тоже писаюцца ва снє
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08.11.2022 21:45 Відповісти
Шо вони там казали коли збили малазійський боїнг - " Он бил тяжєлєє воздуха"?
Так от - Причина зза якої у промислових масштабах дохнуть кацапські морпєхо-підори, це те, що вони м'якші за українські кулі...
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08.11.2022 21:00 Відповісти
"С целью расследования значительных потерь личного состава подразделений 155-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил российской федерации на территории Украины, в Донецк направлена группа представителей следственного комитета РФ".

А чего расследовать, если вердикт заранее известен - "Виновата Зинка". Ну не ***** же со своей могилизацией.
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08.11.2022 21:12 Відповісти
...Свидетелем вызывается ракета HIMARS.

Свидетель опаздывает. Ах вот же он летит.....
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08.11.2022 21:13 Відповісти
кацапський дибілізм зашкалює... ви, мразота кремлівсько-фашистська, спробуйте краще провести розслідування, чому те морсько-піхотне лайно приперлось в Україну. звичайно по свою смерть і це закон природи.
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08.11.2022 21:53 Відповісти
Справжні дебіли: причина в невідповідності - тому що вони належать до "збройних сил російської федерації", але при цьому опинились "на території України"... - самі ж назвали очевидну причину, але при цьому шукати її збираються. Так само відома і першопричина - хто їх послав на смерть.
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09.11.2022 04:01 Відповісти
І чого їхати, бульбофюрера їм би на карті показав звідки смерть прийшла.
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09.11.2022 06:36 Відповісти
Что ж они ему на картинке мордочку-то заквадратили? Самое ж симпатичное
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09.11.2022 07:45 Відповісти
Згадав слова з пісні колишнього господи прости радника *****,- Растаргуєва: "Мы туда колесили с потехами, песни пели, снимали кино.
А когда мы обратно ехали, только молча смотрели в окно..."
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17.01.2023 16:23 Відповісти
 
 