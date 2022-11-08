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Слідчій комітет РФ розпочав розслідування причин високих втрат російської морської піхоти на Донбасі, - Генштаб ЗСУ
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію, що після скарг російських морських піхотинців на високі втрати до них приїхали слідчі з СК РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "З метою розслідування значних втрат особового складу підрозділів 155-ї окремої бригади морської піхоти збройних сил російської федерації на території України, у місто Донецьк направлено групу представників слідчого комітету рф".
Топ коментарі
+31 Deodar Revolution
показати весь коментар08.11.2022 19:58
+24 Перехватчик
показати весь коментар08.11.2022 19:59
+19 Alex Sav #513490
показати весь коментар08.11.2022 19:57
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- Я теж її хочу, та де ж її взяти?
Зі зброєю так само.
Вони приперлись НА чужу землі, тому, природньо, переміщаються В неї.
хороший кацап - дохлий кацап!!
Зірка смерті, фазові пістолети та іонні гармати, будуть дитячими забавками у порівнянні зі зброєю, яку українці застосували проти кацапської морської піхоти!
хороший кацап - дохлий кацап!!
Кацапіку, йди на ***.
1. Основная причина гибели - незаконное нахождение бригады на территории иностранного государства.
2. низкая подготовка комсостава и личного состава
3. низкое качество вооружения бригады морской пехоты
4. превосходящее по качеству, точности и убойности вооружения у оппонентов морпехов
5. Профессиональная подготовка воинов ВСУ
6. Подкрепил бы доклад фото и видео
7. Поздравил бы более 500 семей морпехов 155 бригады со значительным улучшением финансового положения.
8. Сделал бы заявление, что ВСУ старается повысить финансовое положение абсолютно всех семей РФ, представители которых незаконно находятся в Украине.
"Для более полной объективности при выяснениии правильности действий командования 155 бригады нам необходимо допросить Ваших подчинённых на предмет того, как и какими огневыми средствами они воздействовали на российские войска с целью их уничтожения"
і під расстрельну всіх фігурантів, включно свідків, і морську океано-степову піхоту з підрозділу кацманавтів, що шахтерo-буряти!
Так от - Причина зза якої у промислових масштабах дохнуть кацапські морпєхо-підори, це те, що вони м'якші за українські кулі...
А чего расследовать, если вердикт заранее известен - "Виновата Зинка". Ну не ***** же со своей могилизацией.
Свидетель опаздывает. Ах вот же он летит.....
А когда мы обратно ехали, только молча смотрели в окно..."