Слідчій комітет РФ розпочав розслідування причин високих втрат російської морської піхоти на Донбасі, - Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію, що після скарг російських морських піхотинців на високі втрати до них приїхали слідчі з СК РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "З метою розслідування значних втрат особового складу підрозділів 155-ї окремої бригади морської піхоти збройних сил російської федерації на території України, у місто Донецьк направлено групу представників слідчого комітету рф".

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