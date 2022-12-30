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Військову освіту в Україні вирішили перевести на стандарти НАТО

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

нато

Кабінет міністрів затвердив концепцію щодо переведення військової освіти України на стандарти НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Telegram-канал постійного представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука.

Як пише Мельничук, Кабмін прийняв зміни до постанови "Про створення єдиної системи військової освіти". Було затверджено концепцію трансформації системи військової освіти, під час якої буде побудовано сучасну модель на основі вимог якості стандартів НАТО.

"Визнано такими, що втратили чинність, Перелік вищих навчальних закладів, що входять до єдиної системи військової освіти, та Положення про підготовку військових фахівців у вищих навчальних закладах єдиної системи військової освіти", - додав Мельничук.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+12
А навіщо взагалі військові кафедри у вишах? робити нібито офіцерів які і солдатом виглядають ніяким...
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30.12.2022 19:39
+8
Академію зовнішньої розвідки України ліквідовано відповідно до розпорядження Кабміну від 5 листопада 2021 року. Таке рішення уряд ухвалив за пропозицією Міністерства освіти і науки.
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30.12.2022 19:46
+6
Може перестануть марнувати 5 років на навчання до першого офіцерського звання, а стане якась ступінчата система. Хто захоче присвятити військовій справі все життя піде навчатись далі. Хтось зупиниться на досягнутому. Це потрібно не тільки у військових робити. А й, наприклад, у цивільних пілотів чи моряків. Чомусь для західного роботодавця достатньо пілота який навчається 2 роки та сідає за штурвал боінга. В нас 5 та літати він так і не навчився. Те саме й у морскій галузі.
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30.12.2022 19:41
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Військовим кафедрам у вишах гаплик, чи що? У чім суть прийнятого рішення?
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30.12.2022 19:31 Відповісти
А навіщо взагалі військові кафедри у вишах? робити нібито офіцерів які і солдатом виглядають ніяким...
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30.12.2022 19:39 Відповісти
Може перестануть марнувати 5 років на навчання до першого офіцерського звання, а стане якась ступінчата система. Хто захоче присвятити військовій справі все життя піде навчатись далі. Хтось зупиниться на досягнутому. Це потрібно не тільки у військових робити. А й, наприклад, у цивільних пілотів чи моряків. Чомусь для західного роботодавця достатньо пілота який навчається 2 роки та сідає за штурвал боінга. В нас 5 та літати він так і не навчився. Те саме й у морскій галузі.
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30.12.2022 19:41 Відповісти
Нет. Просто вы не сталкивались с высоколевельными специалистами. "Хорошее высшее образование" у них примерно такое же как и у нас. Но его надо заслужить - они не дают его бесплатно направо и налево. А так очень многие из тех, кто учился 2 года учились бы и 5 лет... если бы были на это деньги.
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30.12.2022 19:54 Відповісти
Почему же, сталкивался. Просто даже при наличии денег на учебу невозможно получить хайлевел сертификат без ценза. А его надо зарабатывать после каждой ступени. Соответственно, кто то слегка отучился, слегка отработал и ушел на другие хлеба. Может понял что не его. Кому то понравилось вернулся в академию, отучился получил очередной диплом. В итоге это дольше, чем у нас. Но намного качественне ибо человек уже мотивирован. Он уже понял, что не ошибся в выборе.
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30.12.2022 20:02 Відповісти
як можна приймати у військовий виш молодь, яка не служила в ЗСУ 2-3 роки
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30.12.2022 19:43 Відповісти
Абсолютно згоден. Як я бачу систему, наприклад. Пішов добровільно в армію. Якщо сподобалось, маєш до цього хист та ще й хочеш вищу платню йдеш навчатись на офіцера пару років. Служиш, сподобалось, хочеш вищу платню,маєш хист йдеш навчатись ще пару років та будь хоч генералом. Щось приблизно таке.
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30.12.2022 19:53 Відповісти
Так і до цього також так спокійно можна було робити але чомусь це виходив незначний відсоток.
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30.12.2022 20:13 Відповісти
Я не знав, що в нас це практикувалось. Але суть в тому що практика ступінчатої освіти для військових висвітлила б людей які хочуть бути військовими і мають відповідні здібності, і тих хто втрачає свій та державний час та гроші. Бо зараз потрібно 5 років для того щоб зрозуміти що тебе навчали марно. Ти через 3 роки контракту пішов геть так і не повернувши державі кошти на начання. Тобто, ступінчатість має бути не як можливість, а як єдиний шлях.
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30.12.2022 20:23 Відповісти
Або як взяти поліцейські заклади. 5 років на утриманні від народу, зірочки. В результаті умовний Беркут, кийок, та вміння користуватися кайданками. Для чого тут зірочки і роки навчання ?
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30.12.2022 20:29 Відповісти
Ви задайте самі собі запитання чому це зараз малоефективне а коли знайдете відповідь то зрозумієте до чого це призведе якщо зробити єдиним.
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30.12.2022 20:31 Відповісти
Академію зовнішньої розвідки України ліквідовано відповідно до розпорядження Кабміну від 5 листопада 2021 року. Таке рішення уряд ухвалив за пропозицією Міністерства освіти і науки.
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30.12.2022 19:46 Відповісти
...а взмен сделали ин-тут великого будивныцтва?
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30.12.2022 20:00 Відповісти
 
 