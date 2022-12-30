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У Києві зараз живе стільки людей, скільки було до війни, - Кличко
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Міський голова Києва Віталій Кличко розповів, що наразі в столиці мешкає стільки ж людей, як і до початку вторгнення, - 3,6 мільйона людей.
Про це розповів Кличко в інтерв'ю The Spiegel, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"Ми рахуємо, скільки мобільних телефонів у користуванні. До війни тут було 3,8 мільйона людей, у березні менше мільйона, у липні 2-2,5 мільйони, зараз 3,6 мільйона. З них 300 тис. – зареєстровані біженці з інших регіонів країни. Місто повне", - розповів він.
За словами Кличка, на північному кордоні України більше 50 тисяч окупантів.
Мер побоюється повторної атаки ворога на Київ.
Топ коментарі
+13 ПравдаЛюбка
показати весь коментар30.12.2022 20:27
+8 Валентина Саюн c856325a
показати весь коментар30.12.2022 20:31
+8 mrSmith
показати весь коментар30.12.2022 20:38
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Будь ласка, зачекайте...
Тому,цифра менша.
І в загальній базі даних дубльовані IMEI не рахуються.
а мене рахують по мобільному..
Тим більше ніхто не буде рахувати телефони в роумінгу для статистики Києва
Слава нації, смерть ворогам!
Здається цим діючий міністр юстиції і експерт по ВІП тюремним камерам Малюська.
Кличко дав цю інформацію для статистики.
У Ашані людей явно менше ніж до війни.
По-друге, лізти в загальну статистику зі своїми приватними випадками "а в мене..." - дуже тупо.
Або повтікали. Або у ТРО Закарпаття чи Монако ? Нє ?
" ... нормальні люди в Ашан не їздять, це бізнес на крові ..." - оце дійсно тупе зауваження. Під Ашаном стоять сотні автівок постійно. Тисячі людей закуповуються щоденно. Але їх явно менше, ніж раніше.
Що маэмо зараз? На дорогах більш-менш стало можливо проіхати. Загалом досить вільно, порівнюючи з рік тому. В тому ж таки метро, людей хоч і вистачаэ, але немаэ такого, що вагони вщерть забити людьми, немов ті сардини в банці. і це попри те, що інтервал руху поіздів збільшений, а наземний електротранспор взагалі не працюэ. Доречи, по автобусах та сама картина. То де люди? При тому, знаю цілу купу людей, котрі з Киэва, з Украіни виіхали.
Це взагалі окрема тема розмови щодо того, скільки людей було в Киэві до війни. Але іх було значно більше. Просто цифри весь час занижували. Чому? Дуже просто. Бо э нормативи - скільки маэ бути шкіл, садочків, лікарень і т.д. на сотню тисяч людей. Відповідно, якщо чисельність киян, формально, начебто не росте - можна пачками видавати дозволи на забудову кожного клаптика "свічками" на 25-30 поверхів і не паритися, що все це лягаэ на старі мережі, інфраструктуру, що не будуються дороги, розв`язки, садочки, школи, лікарні і т.д. А натомість - дедалі быльше ущільнюэться забудова "свічками" та будуються на кожному кроці все нові й нові ТЦ, ТРЦ. Що власне, Віталік і Ко весь час і робили, починаючи ще з часів Черновецького і його "молодоі клепто-команди" - як фракція "Удару" бадьоро голосувала разом з фракціэю Льоні-Космоса по "дэрэбану" киівськоі землі. Цього тільки лінивий не пам`ятаэ.
Ну а зараз, в цього хитровиверченого вже й 50 тисяч росіян раптом на Півночі знову "намалювалися". Звідки? Хіба 23 лютого на Півночі не 50 тисяч було (з усіэі рос арміі у 170 тисяч, що рушила на нас тоді зусибіч)? Так там скільки техніки в них було? Тисячі танків, ББМ-ів, колони іхньоі техніки на десятки кілометрів тут розтягнулися були. Де ця техніка зараз? Де ті солдати? Немаэ. і де вони візьмуть нові? З консерваціі? А що таке зняти з консерваціі хоча б старого танка? То треба замінити всі ущільнювачі, проводку, все перебрати наново, приціли треба нормальні, захист, купу всього. Чого у росіі взагалі то вже немаэ. То про що Віталік розказуэ? і кому, і навіщо? Може, хай краще розкаже, куди 6 млрд гривень поділися на будівництво метро на Виноградарь, що іх були виділили? А так-сяк освоіли, дай Боже мільярд-півтора, по факту? Дива, та й годі. Бо будувати "свічки" на тому ж таки "Виноградарі" ані "ковід" ані війна не заважають, а як метро - так ніц нема. Дива. Це не рахуючи таких "номерів" коли земля того ж таки агрогосподарства "Пуща-водиця", де все то будуэться, на сотні гектарів, з ринковою вартістю у мільярди доларів "уходить" потрібним людям під забудову просто задарма.