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У Києві зараз живе стільки людей, скільки було до війни, - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

київ

Міський голова Києва Віталій Кличко розповів, що наразі в столиці мешкає стільки ж людей, як і до початку вторгнення, - 3,6 мільйона людей.

Про це розповів Кличко в інтерв'ю The Spiegel, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Ми рахуємо, скільки мобільних телефонів у користуванні. До війни тут було 3,8 мільйона людей, у березні менше мільйона, у липні 2-2,5 мільйони, зараз 3,6 мільйона. З них 300 тис. – зареєстровані біженці з інших регіонів країни. Місто повне", - розповів він.

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За словами Кличка, на північному кордоні України більше 50 тисяч окупантів.

Мер побоюється повторної атаки ворога на Київ.
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Топ коментарі
+13
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30.12.2022 20:27
+8
Прослухала привітання з святами Нового року від Валерія Залужного, Генерала і Великого Українця. Дякую за сьогодні, за Віру, Надію і можливість жити. ЗСУ з вами разом до Перемоги.
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30.12.2022 20:31
+8
Коли зелені папуаси, провели рік чи два тому, у такий самий спосіб «перепис населення» ********* купу грошей, жодних питань не було.
Здається цим діючий міністр юстиції і експерт по ВІП тюремним камерам Малюська.
Кличко дав цю інформацію для статистики.
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30.12.2022 20:38
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А як Кличко порахував якщо у когось 2-3 мобільних телефона чи дві сімки?
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30.12.2022 20:24 Відповісти
Можливо оператори рахували пристрої (смартфони). У них же теж унік. номер є.
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30.12.2022 20:47 Відповісти
По мобильникам считать население-предел маразма...
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30.12.2022 20:25 Відповісти
Це приблизний розрахунок. Факт в тому, що телефонів майже стільки, скільки було до війни.
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30.12.2022 20:28 Відповісти
На радіоринку
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30.12.2022 21:00 Відповісти
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30.12.2022 20:27 Відповісти
Володимир знав, що казав, бо його батько Михайло не один рік куштував гулагівську баланду
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30.12.2022 23:20 Відповісти
У більшості по дві картки,якщо немає покриття у одного,то виручає другий.
Тому,цифра менша.
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30.12.2022 20:29 Відповісти
Оператор бачить IMEI - ідентифікатор самого пристрою.
І в загальній базі даних дубльовані IMEI не рахуються.
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30.12.2022 21:19 Відповісти
Добре.Я зараз далеко від Києва,
а мене рахують по мобільному..
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30.12.2022 21:26 Відповісти
не рахують, бо ви не зареєстровані в мережі
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30.12.2022 21:27 Відповісти
В мережі Київстар?
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30.12.2022 21:29 Відповісти
оператор бачить де ви знаходитесь, коли ваш телефон реєструється в мережі після того, як ловить сигнал базової станції)
Тим більше ніхто не буде рахувати телефони в роумінгу для статистики Києва
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30.12.2022 21:32 Відповісти
имхо ******* какой то голимый

Слава нації, смерть ворогам!
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30.12.2022 20:29 Відповісти
Сподіваюсь, що ти першим втечеш провокаторе
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30.12.2022 20:33 Відповісти
Прослухала привітання з святами Нового року від Валерія Залужного, Генерала і Великого Українця. Дякую за сьогодні, за Віру, Надію і можливість жити. ЗСУ з вами разом до Перемоги.
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30.12.2022 20:31 Відповісти
Коли зелені папуаси, провели рік чи два тому, у такий самий спосіб «перепис населення» ********* купу грошей, жодних питань не було.
Здається цим діючий міністр юстиції і експерт по ВІП тюремним камерам Малюська.
Кличко дав цю інформацію для статистики.
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30.12.2022 20:38 Відповісти
Навряд чи. У мене родичів людей 5-6 на виїзді. Знайомі є.

У Ашані людей явно менше ніж до війни.
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30.12.2022 20:46 Відповісти
По-перше, нормальні люди в Ашан не їздять, це бізнес на крові.
По-друге, лізти в загальну статистику зі своїми приватними випадками "а в мене..." - дуже тупо.
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30.12.2022 21:21 Відповісти
А ще певна кількість на фронті, або в НГУ, або МНС на виїзді ... Нє ?

Або повтікали. Або у ТРО Закарпаття чи Монако ? Нє ?

" ... нормальні люди в Ашан не їздять, це бізнес на крові ..." - оце дійсно тупе зауваження. Під Ашаном стоять сотні автівок постійно. Тисячі людей закуповуються щоденно. Але їх явно менше, ніж раніше.
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31.12.2022 02:02 Відповісти
Не хваліть сильно Залужного, а то зелень завтра зніме з посади. Герой у нас один - Боневтік.
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30.12.2022 21:26 Відповісти
Очень сильно сомневаюсь....
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30.12.2022 21:34 Відповісти
Все ******** завжди в Києві. Всі кондоми, чмошники і парашники, якщо вони не корінні кияни, якогось біса завджи їдуть у Київ. Бо чого? Бо їх там не *******. ******* по всій країні, а в Києві своє, там багато хто при своєму, а гроші ******* тишу. В таке лайно вони і їдуть
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30.12.2022 22:47 Відповісти
Кличку "муляють" тут кіяни? Маэ нас за дурнів? Немаэ тут стільки людей, як було до повномасштабного воргнення навіть й близько. Бо я прекрасно пам`ятаю, на що перетворювався Киів до 23 лютого включно. Коли всі дороги, навіть на "масивах" були цілий день фактично суцільною "тягнучкою", а весь громадський транспорт, особливо метро, був вщерть забитий людьми. Це при тому, що працювали ще трамваі, тролейбуси і т.д.

Що маэмо зараз? На дорогах більш-менш стало можливо проіхати. Загалом досить вільно, порівнюючи з рік тому. В тому ж таки метро, людей хоч і вистачаэ, але немаэ такого, що вагони вщерть забити людьми, немов ті сардини в банці. і це попри те, що інтервал руху поіздів збільшений, а наземний електротранспор взагалі не працюэ. Доречи, по автобусах та сама картина. То де люди? При тому, знаю цілу купу людей, котрі з Киэва, з Украіни виіхали.

Це взагалі окрема тема розмови щодо того, скільки людей було в Киэві до війни. Але іх було значно більше. Просто цифри весь час занижували. Чому? Дуже просто. Бо э нормативи - скільки маэ бути шкіл, садочків, лікарень і т.д. на сотню тисяч людей. Відповідно, якщо чисельність киян, формально, начебто не росте - можна пачками видавати дозволи на забудову кожного клаптика "свічками" на 25-30 поверхів і не паритися, що все це лягаэ на старі мережі, інфраструктуру, що не будуються дороги, розв`язки, садочки, школи, лікарні і т.д. А натомість - дедалі быльше ущільнюэться забудова "свічками" та будуються на кожному кроці все нові й нові ТЦ, ТРЦ. Що власне, Віталік і Ко весь час і робили, починаючи ще з часів Черновецького і його "молодоі клепто-команди" - як фракція "Удару" бадьоро голосувала разом з фракціэю Льоні-Космоса по "дэрэбану" киівськоі землі. Цього тільки лінивий не пам`ятаэ.

Ну а зараз, в цього хитровиверченого вже й 50 тисяч росіян раптом на Півночі знову "намалювалися". Звідки? Хіба 23 лютого на Півночі не 50 тисяч було (з усіэі рос арміі у 170 тисяч, що рушила на нас тоді зусибіч)? Так там скільки техніки в них було? Тисячі танків, ББМ-ів, колони іхньоі техніки на десятки кілометрів тут розтягнулися були. Де ця техніка зараз? Де ті солдати? Немаэ. і де вони візьмуть нові? З консерваціі? А що таке зняти з консерваціі хоча б старого танка? То треба замінити всі ущільнювачі, проводку, все перебрати наново, приціли треба нормальні, захист, купу всього. Чого у росіі взагалі то вже немаэ. То про що Віталік розказуэ? і кому, і навіщо? Може, хай краще розкаже, куди 6 млрд гривень поділися на будівництво метро на Виноградарь, що іх були виділили? А так-сяк освоіли, дай Боже мільярд-півтора, по факту? Дива, та й годі. Бо будувати "свічки" на тому ж таки "Виноградарі" ані "ковід" ані війна не заважають, а як метро - так ніц нема. Дива. Це не рахуючи таких "номерів" коли земля того ж таки агрогосподарства "Пуща-водиця", де все то будуэться, на сотні гектарів, з ринковою вартістю у мільярди доларів "уходить" потрібним людям під забудову просто задарма.
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31.12.2022 01:07 Відповісти
п.с. і на останок, по телефонах. знаю купу людей, котрі носять по кілька "апаратів", а "сімок" й поготів більше. То що з того? Це не рахуючи того, що реальноі статистики правдивоі нам все одно ніхто не озвучить. Бо по-перше війна, а по-друге - брехня і маніпуляціі увесь час від тих, хто дорвався до "годівниці" просто тотальна, в усьому.
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31.12.2022 01:14 Відповісти
А чому ви користуєтеся рашистською літерою "э"?
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31.12.2022 06:30 Відповісти
Ні. Не знаю, хто (і нащо) Вас так інформував, і за яким методом такий результат, але дивимось на свій під'їзд, дивимось на кількість автівок біля дому, дивимось на кількість лдей в магазинах. І в нас(у кожного, гадаю) є знайомі, які виїхали з Києва. Та й по метро порахуйте(інтервал збільшився, а людей не більше). І по хлібу, наприклад, що випікають... Так що- ні, людей значно менше.
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31.12.2022 01:16 Відповісти
 
 