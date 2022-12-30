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Україна з лютого отримала понад $31 млрд міжнародної допомоги, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

гроші,долар

Починаючи з лютого, Україна отримала понад $31 мільярд допомоги від міжнародних партнерів.

Про це Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду у п’ятницю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Протягом цього року ми неодноразово казали про те, що битви виграють армії, а у війнах перемагають економіки. Нам вдалося втримати стабільність у фінансовій, банківській та економічній сферах. Нам вдалося профінансували всі ключові видатки бюджету", - підкреслив Шмигаль.

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За його словами, влада не затримувала виплату пенсій, зарплат лікарям чи вчителям. Щотижня проводила та проводить постійні переговори, аби мобілізувати більше підтримки для України, зазначив Шмигаль, додавши, що за 10 місяців вже залучено понад 31 млрд доларів від партнерів.

"Наступного року ми так само розуміємо, як будемо фінансувати бюджет та відновлення, і що нам для цього потрібно", - додав Прем'єр-міністр.

"Міжнародна підтримка стала надзвичайно важливою. Водночас потрібно розуміти, що 2/3 всіх коштів, які ми отримали в бюджет, – це був наш внутрішній ресурс. Сплата кожним із нас податків, мит, купівля облігацій", - резюмував очільник уряду.
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Топ коментарі
+5
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30.12.2022 21:20
+4
Бабушка Беня доволен. Скоро станет богаче Маска.
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30.12.2022 21:22
+2
А Резніков каже .... "Нам паски потрібно затягувати". Тільки от питання... А КОМУ???
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30.12.2022 23:13
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30.12.2022 21:20 Відповісти
Бабушка Беня доволен. Скоро станет богаче Маска.
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30.12.2022 21:22 Відповісти
Це навіть менше ніж витрачено на оборону.
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30.12.2022 21:23 Відповісти
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30.12.2022 21:23 Відповісти
Утопись в озере Комо, свинорусс!
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30.12.2022 22:41 Відповісти
Правда оч1 коле? До того ж, навчись хоч якось розмовляти та писоти укра1нською, "щ1рий" ти наш.
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31.12.2022 00:46 Відповісти
писати
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31.12.2022 00:47 Відповісти
Русня немита! Вітаю тебе з Днем Народження Степана Андрійовича! Одинички ставиш замість букв!?
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01.01.2023 01:49 Відповісти
Свинособако! Навчись взагалі писати. Тварюка з "Медвежьего болота"!
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01.01.2023 17:41 Відповісти
Пишу тоб1 останн1й раз, провокаторе з-за поребрика : ПНХ
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02.01.2023 22:43 Відповісти
Що сталося? Тобі не подобається моя компанія? Закрий свій чорний свиноруzzкий хавальник, а то смердить на весь Цензор! Прикривайся, гнида андрофагська, і далі італійським прапором, але знай що тебе знайдуть і покарають!
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03.01.2023 14:27 Відповісти
Ти, недолуге, нав1ть не волод1еш укра1нською мовою, а намагаешся щось прогавкати. Л1пше вже пиши сво1м кацапсинськ1м " языком", н1ж плюндрувати нашу солов"1ну. Тво1 товариш1 - у тамбовських л1сах, чому сп1лкуешся з укра1нцями? Йди за кацапським кораблем, "знах1дник та каратель"! Та що для тебе, гадаю, найг1рше : путьк1н - *****. Слава УКРА1Н1 !
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04.01.2023 23:06 Відповісти
Читай вище, лікар Муссоліні.)
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05.01.2023 15:02 Відповісти
А Резніков каже .... "Нам паски потрібно затягувати". Тільки от питання... А КОМУ???
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30.12.2022 23:13 Відповісти
Мене ц1кавить питання : чому видаляють деяк1 месадж1? Якщо не згоден - можемо сперечатись, обм1нюватись доказами; у суперечц1 народжуеться 1стина, а не в затиканн1 рота (стиранн1 написаного 1ншою людиною). При наявност1 сильних доказ1в я можу зм1нити свою позиц1ю, але видаляюч1 написане мною можливо лише закр1пити бажання повторювати видалене.
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31.12.2022 00:57 Відповісти
О, тепер є де нашим чеснішим від чесніших розгулятись . Дороги , шашлики , відосики...
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31.12.2022 07:10 Відповісти
і втратила через мосКАЛЛів понад 300 млрд. баксів з лютого!
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31.12.2022 08:15 Відповісти
 
 