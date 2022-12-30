Україна з лютого отримала понад $31 млрд міжнародної допомоги, - Шмигаль

Починаючи з лютого, Україна отримала понад $31 мільярд допомоги від міжнародних партнерів.

Про це Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду у п’ятницю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Протягом цього року ми неодноразово казали про те, що битви виграють армії, а у війнах перемагають економіки. Нам вдалося втримати стабільність у фінансовій, банківській та економічній сферах. Нам вдалося профінансували всі ключові видатки бюджету", - підкреслив Шмигаль.

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За його словами, влада не затримувала виплату пенсій, зарплат лікарям чи вчителям. Щотижня проводила та проводить постійні переговори, аби мобілізувати більше підтримки для України, зазначив Шмигаль, додавши, що за 10 місяців вже залучено понад 31 млрд доларів від партнерів.

"Наступного року ми так само розуміємо, як будемо фінансувати бюджет та відновлення, і що нам для цього потрібно", - додав Прем'єр-міністр.

"Міжнародна підтримка стала надзвичайно важливою. Водночас потрібно розуміти, що 2/3 всіх коштів, які ми отримали в бюджет, – це був наш внутрішній ресурс. Сплата кожним із нас податків, мит, купівля облігацій", - резюмував очільник уряду.