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Україна забезпечила себе продовольством на наступний рік, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

магазин,продукти

Україна точно забезпечила себе продовольством на наступний рік.

Про це Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду у п’ятницю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми продовжимо підтримку агросектору, який так само показав неймовірну стійкість. 80 млрд грн ми видали 38 тисячам наших аграріїв за ці місяці війни. Ми допомогли вчасно провести найскладнішу в історії України посівну. Завдяки цьому зібрали вже понад 60 млн тонн врожаю. І Україна точно забезпечила себе продовольством на наступний рік", - сказав Шмигаль.

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За його словами, завдяки "зерновій ініціативі" було експортовано 15 млн тонн продукції, а через дунайські порти України понад 10 млн тонн.
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Топ коментарі
+8
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30.12.2022 20:41
+3
Це ж треба таку дічь придумати😂
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30.12.2022 20:44
+3
капуста та часник мабуть до продовольства вже не входять
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30.12.2022 20:49
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30.12.2022 20:41 Відповісти
Це ж треба таку дічь придумати😂
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30.12.2022 20:44 Відповісти
чому ж дічь?
22 февраля 2019 Под Ангарском шаманы совершили обряд жертвоприношения «Жэн тэнгэри яба», направленный на укрепление России и ее народов.нескольких верблюдов на привязи силой тащат под звуки бубнов к месту проведения ритуала для сожжения
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30.12.2022 20:58 Відповісти
капуста та часник мабуть до продовольства вже не входять
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30.12.2022 20:49 Відповісти
Азаров 08.11.07.
«Никто из вас не написал и не сказал, что оказывается, на капусту в октябре на 20% снизились цены… Смешно? А мне кажется, не очень. Капуста в рационе наших граждан занимает очень серьезную позицию»
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30.12.2022 21:00 Відповісти
Отже, можна продавати українське зерно шматтяголовим, які в подяку за це озброять рашку "шахедами"
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30.12.2022 20:50 Відповісти
Що взагалі робить цей праймманистер? Він оголошує результати ,які взагалі від нього не залежать .Він просто намагається констатувати щось,і то не факт. Негідники ,як оцінювати ваши дії ,що ви конкретно зробили для покраащення життя мудрогонаріту?
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30.12.2022 21:08 Відповісти
Втрати агропромислового комплексу України з початку війни складають 40 мільярдів доларів. Знищено техніку, обладнання і вкрадено врожай. На цьому фоні Шмігаль рапортує про "досягнення". Іди ти в дупу брехливе ахметівське чмо!
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30.12.2022 21:21 Відповісти
не все вывезли в Африку?
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30.12.2022 21:33 Відповісти
 
 