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Кабмін затвердив порядок фінансування пошукових груп для розшуку загиблих

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

загиблі

Кабмін затвердив порядок використання коштів, передбачених у держбюджеті для забезпечення прав і свобод громадян України, які проживають на ТОТ, допомоги громадянам із гуманітарно-кризових питань і здійснення заходів із передачі тіл осіб, загиблих внаслідок агресії Росії.

Про це у телеграмі повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні уряд затвердив порядок використання коштів, передбачених у держбюджеті для забезпечення прав і свобод громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях, допомоги громадянам із гуманітарно-кризових питань і здійснення заходів із передачі тіл осіб, загиблих внаслідок агресії росії", - зазначили у міністерстві.

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Мінреінтеграції визначено головним розпорядником бюджетних коштів. Одержувачем коштів є державне підприємство "Реінтеграція та відновлення", яке належить до сфери управління міністерства.

Основними напрямами використання коштів є: функціонування гарячої лінії 15-48;

фінансування пошукових груп для пошуку тіл осіб, загиблих внаслідок збройної агресії проти України; закупівля матеріалів та обладнання для пошукових груп, зокрема авторефрижераторів і пікапів.

У Міністерстві вважають, що реалізація проєкту акта допоможе розв'язувати невідкладні питання, спричинені воєнними діями та наслідками війни, а також дозволить Уповноваженому зі зниклих безвісти повною мірою реалізовувати свої повноваження з організації роботи пошукових груп і здійснення розшуку тіл (останків) загиблих осіб.
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В соцмережах дуже багато інформації про розшук, фото,повні дані,хотя просили не коментувати. А назви блогів натхнення дня чи гарні новини, а там про загиблих. Невже лайки закрили людяність,бо горе це не натхнення і ніяк не добра новина. Хто контроль над цим проводить?
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30.12.2022 21:26 Відповісти
Це кошти на те щоб "шахтьори" дожили до мобілізації і стали "харошіми сепарамі".
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30.12.2022 21:40 Відповісти
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30.12.2022 21:46 Відповісти
 
 