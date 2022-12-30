Протягом 30 грудня росіяни завдали 139 ударів по Сумщині, - ОВА

Російські війська протягом п’ятниці завдали по прикордонних громадах Сумської області 139 ударів, пошкодивши цивільні об’єкти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це очільник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив у Телеграмі.

"139 ударів ворог завдав по прикордонню протягом дня", - написав керівник області.

Він продовжив: "Миропільську громаду росіяни обстріляли тричі із мінометів та артилерії. Загалом було 18 прильотів. Внаслідок обстрілу пошкоджені школа, дитсадок, клуб та котельня.

По Білопільській громаді ворог вів вогонь із мінометів, 10 прильотів. Вибухи пошкодили майно психоневрологічного інтернату: майстерню, комбайн та інший сільськогосподарський інвентар.

По Краснопільській громаді противник бив із артилерії, "Градів", мінометів. Разом було 78 прильотів. Також росіяни скинули вибухівку із безпілотника. Есманьська громада: ворог обстріляв прикордоння зі стрілкової зброї, 20 кулеметних черг.

По Шалигинській громаді росіяни відкривали мінометний вогонь, 12 прильотів. У всіх випадках люди не постраждали".

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