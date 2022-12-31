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Київ (13848) відключення світла (217)

Стан енергомереж контрольований, - Yasno про повернення до стабілізаційних графіків у Києві

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

електроенергія,електрика,світло,леп

Київ повернувся до стабілізаційних графіків відключення світла, водночас енергетики закликають споживати електрику відповідально, аби пікове навантаження не обернулося темрявою

Як інформує Цензор.НЕТ, про це генеральний директор YASNO Сергій Коваленко повідомив у фейсбуці.

"Сьогодні повернулися до стабілізаційних графіків у Києві. Стан енергомереж контрольований. Проте слід зважати, що ця стабільність системи досить крихка, і на неї впливають не лише атаки, а й наше з вами споживання", - заявив Коваленко.

Він також попросив громадян "не включати у розетку одразу все, що є у квартирі, особливо зараз, коли всі готуються відзначати свята".

Окрім цього, Коваленко зокрема наголосив, що енергетики зробили неймовірне, аби кияни мали можливість бути зі світлом і теплом у 2023 році.

"Тепер ми маємо зробити так, щоб пікове навантаження не обернулося для нас темрявою. Давайте допоможемо енергосистемі. Будьмо енерговідповідальними", - закликав гендиректор YASNO.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київ повертається до графіків стабілізаційних відключень, - ДТЕК

Автор: Роман Свиридович
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А от що можна вмикати одночасно? Світло, праску, чайник, пральну машину, комп'ютер, телевізор, обігрівач, бойлер? Що ще? У мене працює комп'ютер, горить лампа енергозберігаюча (дві) та, власне кажучи, й все. Ну можу ще поставити на підзарядку якийсь гаджет.
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31.12.2022 00:38 Відповісти
у нас по вулиці цікава ситуація. вже тиждень. світло вмикають десь о 12 ночі. світло є аж до 20:00 наступного дня,потім его вимикають. і знов вмикають о 12 ночі...і знов вимикають в 20:00... сьогодні вимикнули в 22:00,дали в 00:15....
цікаво,завтра коли вимикнуть?)))))))
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31.12.2022 01:43 Відповісти
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31.12.2022 02:03 Відповісти
наша нова послиця в Болгарії
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31.12.2022 02:04 Відповісти
У нас еще с времен Яныка с его блатными мажорами уничтожили дипломатический корпус,дальше все было еще хуже.
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31.12.2022 07:16 Відповісти
директор YASNO Сергій Коваленко - твоя задача собирать бабло. Ты, прокладка, даже учёт не ведёшь. А мы сэкономим и дадим вам ещё 100МВт на экспорт
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31.12.2022 07:59 Відповісти
 
 